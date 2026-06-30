Despidos masivos en la CNEA y protestas: "Que alguien dé una explicación"

Los gremios calificaron como "medida brutal" y estiman que unas 170 personas quedarán sin trabajo.

La gestión de Javier Milei volvió a avanzar con su desguace en la ciencia a través de un despido masivo de profesionales, técnicos y administrativos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Los gremios calificaron como "medida brutal" y estiman que unas 170 personas quedarán sin trabajo. Los empleados decidieron protestar dentro de cada sede atómica del país a la espera de respuestas. También convocaron a organizaciones sindicales, científicas, sociales para marchar mañana miércoles frente al edificio central del organismo.

"No hay ningún tipo de criterio; los gerentes de área no tomaron las decisiones. Nadie entiende cómo surgió la situación. Estamos en la sede central adentro esperando que alguien nos dé una explicación", dijo a El Destape la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carolina Komar.

Si bien explicó que aún se desconoce la cantidad exacta de despidos, otras fuentes estiman que se quedarán sin trabajo 170 personas, quienes poseen con el Estado nacional un contrato de trabajo a plazo fijo con finalización este miércoles 1 de julio. En total, son 350 contratados en esta modalidad y no se sabe por qué se discontinúan algunos y se mantienen vigentes otros. Desde ATE aseguraron a este medio que hay concentraciones "en cada centro atómico del país" en reclamo de explicaciones.

"Llena la sede central, con las autordidades custodiadas por la Gendamrería para garantizar el despido de cientos de compañeros, que tienen tareas en laboratorios y áreas técnicas, cuando lo que tenmos que conseguir son aumentos salariales", dice una trabajadora en un video durante la protesta dentro del edificio central de Libertador 8250.

Rodeada de decenas de personas que reclaman apiñados en los pasillos de la sede, la mujer cuestiona al Gobierno de Milei por decidir el envio de efectivos para intentar callar a los empleados. "Para más y mejor desarroollo tecnológico, el Gobierno manda a la gendarmería y despide compañeros", se queja.

Una situación similar también se vive desde este mediodía en las afueras del Centro Atómico Bariloche, ubicado en Bustillo 9500, donde se congregaron decenas de empleados para protestar con pancartas, frente a la presencia de Gendarmería Nacional. Según pudo saber este medio, en esa sede hubo 62 trabajadores que recibieron la notificación oficial de que no continuarán en su trabajo.

Cómo fue el mail que recibieron

Durante la mañana de este miércoles, los trabajadores recibieron la siguiente comunicación en sus casillas, firmada por Alejandro Lemos, gerente de Recursos Humanos del organismo. "Por la presente, y conforme lo instruido por la autoridad competente, se le notifica por esta vía, y mediante el envío de Carta Documento al domicilio declarado en su legajo, que el contrato de trabajo a plazo fijo que lo vincula con la Comisión Nacional de Energía Atómica finalizará definitivamente el próximo día 30 de junio de 2026, por vencimiento del plazo pactado, y no será renovado ni prorrogado", dice el mail.

Marcha al edificio central y falta de diálogo

Desde que trascendieron los despidos, los gremios anunciaron una convocatoria para marchar este miércoles a las 9 horas a la sede central de CNEA.

"Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino. La medida genera un profundo malestar porque contradice las últimas versiones que habían trascendido desde la propia institución, que apuntaban a la renovación de la totalidad de los contratos hasta fin de año", indicaron en un comunicado conjunto ATE CNEA y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN).

En el escrito, los gremios advirtieron por la "falta de diálogo con las autoridades", que tienen desde diciembre de 2025 al ingeniero Martín Porro como presidente de la CNEA. "Mientras cientos de familias esperan una definición sobre su futuro laboral, la conducción de la CNEA mantiene cerrados los canales de negociación y no brinda respuestas a los reclamos de los trabajadores", reclamaron.