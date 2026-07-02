De apuntes a TikTok en un segundo: la nueva función de Google que revoluciona la forma de estudiar

Fuente: Ecosistema Startup.

La forma de consumir información cambió, y Google lo sabe. NotebookLM ya tenía los resúmenes en audio estilo podcast para repasar temas sin leer; ahora da un paso más hacia el formato que domina la atención de las nuevas generaciones: el video vertical corto. La función, anunciada el 30 de junio, apunta directamente a quienes estudian o investigan con material complejo y prefieren consumirlo en formato más dinámico.

Cómo se genera un Short Video Overview

El proceso es sencillo. Dentro de un cuaderno de NotebookLM, hay que ir a la columna Studio en el panel lateral derecho y seleccionar la opción de video. Ahí aparece la alternativa Short, donde se puede elegir el tema específico que se quiere desarrollar o escribir el enfoque preferido. Último paso: pulsar generar y esperar.

El resultado es un clip de 60 segundos en formato vertical, con narración en off e ilustraciones tipo recorte de papel animado. Google ya mostró un ejemplo centrado en la fallida guerra que libró Australia contra los emús en los años treinta, como demostración de que la herramienta puede procesar temas complejos con humor y claridad.

Qué tecnología lo hace posible

Detrás de los Short Video Overviews está Nano Banana 2 Lite, el modelo de generación de imagen que Google lanzó junto con Gemini Omni Flash. Esta tecnología permite que NotebookLM combine texto, imágenes y video para construir las piezas finales, manteniendo coherencia visual entre los distintos elementos del clip.

Quién puede usarlo y cuándo llega al español

La función está limitada, por ahora, a los suscriptores de Google AI Ultra y Google AI Pro. Las cuentas gratuitas tendrán acceso en una fase posterior, sin fecha confirmada. Además, la función debuta en inglés: quienes trabajen con fuentes en español u otros idiomas deberán esperar. Google no confirmó fecha de expansión para América Latina.