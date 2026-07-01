La nueva función inteligente de Google que crea imágenes en 4 segundos

Nano Banana 2 Lite prioriza la velocidad sin perder un nivel de calidad competitivo.

Google presentó Nano Banana 2 Lite, un nuevo integrante de la familia Gemini pensado para generar imágenes con inteligencia artificial de manera mucho más rápida y a un costo significativamente menor. La compañía asegura que esta versión está orientada a quienes necesitan producir una gran cantidad de imágenes en poco tiempo, priorizando la velocidad sin perder un nivel de calidad competitivo.

El nuevo modelo llega como una evolución de Nano Banana y pasa a ocupar su lugar dentro del ecosistema de Google. Según la empresa, Nano Banana 2 Lite reduce considerablemente la latencia y es capaz de generar una imagen en alrededor de cuatro segundos, una característica que apunta especialmente a desarrolladores, empresas y creadores de contenido que trabajan con procesos de producción masivos.

Un modelo pensado para la rapidez y la escala

Google explicó que Nano Banana 2 Lite fue diseñado para facilitar la experimentación y la creación de múltiples variantes de una misma imagen. Esto permite iterar ideas con mayor velocidad antes de llegar al resultado final, algo especialmente útil en campañas publicitarias, diseño de productos o generación de contenido visual.

Otro de los puntos destacados es su costo. La compañía afirma que el modelo tiene un precio de aproximadamente 0,034 dólares por cada 1.000 imágenes generadas, lo que lo convierte en una de las alternativas más económicas dentro de su catálogo de herramientas de inteligencia artificial.

Con este lanzamiento, Nano Banana 2 Lite reemplaza al Nano Banana original.

Dónde se puede usar Nano Banana 2 Lite

El nuevo modelo ya está disponible a través de Google AI Studio, la Gemini API y la plataforma Gemini Enterprise Agent Platform. Además, comenzó a implementarse en distintos servicios para consumidores dentro del ecosistema de Google.

Con este lanzamiento, Nano Banana 2 Lite reemplaza al Nano Banana original, que ahora pasa a ser considerado un modelo heredado por la compañía. La estrategia apunta a ofrecer una herramienta más eficiente para quienes necesitan velocidad por encima del máximo nivel de detalle en cada imagen.

Junto con este anuncio, Google también amplió la disponibilidad de Gemini Omni Flash, un modelo orientado a la generación y edición de video mediante inteligencia artificial. La empresa incluso mostró una nueva aplicación de demostración llamada Omni Product Studio, capaz de transformar imágenes estáticas en videos con apariencia cinematográfica para comercio electrónico.

De acuerdo con Google, ambos desarrollos buscan simplificar la creación de experiencias multimedia completas, combinando la generación rápida de imágenes con herramientas avanzadas de video y edición, una apuesta que refuerza la expansión de Gemini como plataforma integral de inteligencia artificial generativa.