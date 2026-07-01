El objetivo es reforzar los controles sobre el uso indebido del espacio público y evitar maniobras fraudulentas vinculadas a estos lugares exclusivos.

A partir de julio de 2026, la Ciudad de Buenos Aires comenzará a aplicar un régimen más estricto contra quienes falsifiquen o adulteren permisos de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. Entre las sanciones previstas se encuentra la suspensión de la licencia de conducir, además de multas económicas y posibles denuncias penales para los infractores.

La medida comenzará a regir una vez finalizado el plazo de 20 días otorgado para regularizar permisos, carteles y reservas de estacionamiento. El objetivo es reforzar los controles sobre el uso indebido del espacio público y evitar maniobras fraudulentas vinculadas a estos lugares exclusivos.

¿Quiénes podrán perder las licencias de conducir en CABA desde julio 2026?

El nuevo esquema alcanzará a quienes instalen carteles sin autorización, adulteren la señalización oficial o utilicen certificados y credenciales falsificadas, modificadas o vencidas para reservar espacios destinados a personas con discapacidad. También serán sancionados quienes hagan uso de esos lugares mediante documentación apócrifa.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó: "Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos". Además, señaló que los infractores enfrentarán la suspensión de la licencia de conducir, multas económicas y deberán afrontar los costos derivados del retiro de la cartelería irregular. En los casos de falsificación documental, también se impulsarán denuncias penales.

Multas y controles por falsificación de permisos de estacionamiento

Según informó el Gobierno de la Ciudad, durante 2026 ya fueron retirados más de 400 carteles de estacionamiento irregulares. En esos operativos se detectaron permisos adulterados, credenciales vencidas e incluso reservas cuyo titular había fallecido.

Las multas podrán alcanzar los $ 200.000 para quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad falsos o antirreglamentarios. También habrá sanciones para quienes coloquen o modifiquen señales de tránsito sin autorización. Una vez vencido el período de regularización, la Secretaría de Tránsito retirará la señalización irregular e iniciará el procedimiento para suspender preventivamente la licencia de conducir de los responsables.