Nacho Ortelli contó lo que ocurrirá con Manuel Adorni.

Manuel Adorni dejó finalmente de ser el jefe de Gabinete, luego de los innumerables escándalos en los que se vio envuelto y que generaron un enorme perjuicio no solo sobre su imagen, sino sobre la de toda La Libertad Avanza y, especialmente, en Javier Milei.

A pesar de ya no ostentar más el cargo, el exfuncionario deberá seguir rindiendo cuentas por las causas que lo atañen, sobre todo el que involucra su patrimonio sin declarar, con una filtración de audios que no hacen más que complicarlo ante la Justicia.

Manuel Adorni ya no es más el jefe de Gabinete.

Nacho Ortelli habló acerca de las nuevas dificultades a las que tendrá que hacer frente el exvocero presidencial, haciendo hincapié tanto en sus intentos por hablar con testigos como en el supuesto uso de tarjetas de crédito de otros funcionarios para obtener dinero físico.

¿Qué dijo Nacho Ortelli sobre el futuro de Manuel Adorni?

El reconocido periodista sostuvo en vivo por Radio Rivadavia que "todos los movimientos que hacía Adorni eran movimientos de una persona culpable". "Si vos podés demostrar que tenías las cripto, en el año que dice Adorni que las tenía y que la verdad que es un argumento muy flojito de papeles, vos no hacés todos estos manotazos de ahogado tratando de condicionar la declaración de un contratista".

En esa misma línea, aseveró que si ese fuera el caso tampoco cabe pedirle "la tarjeta de crédito a Laura Schiuma (directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno), que aparentemente es amiga de su esposa. Imaginate, si la amiga de su esposa fue ayer y dijo eso, imagínate el terror que debe tener la gente de mentir. 'Si me mando una, después voy presa yo'. La familia de Shiuma le debe haber dicho 'por favor decí lo que pasó, que te pidió prestada la tarjeta, no que fue un regalo, que te pidió prestada la tarjeta y te dio la plata en negro'".

Finalmente, avisó: "Por lo que me dicen, esto no termina acá. El listado de personas que aportaron sus tarjetas de crédito no se termina acá, a mí me cuentan que hay más personal de los que trascendieron, falta que declare una persona pero hay más que todavía no se conocen del área de jefatura de Gabinete. Atención con personal que actualmente sigue trabajando en el Gobierno y que Adorni aparentemente dejó en Pampa y la vía".