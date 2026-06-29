El Congreso retoma su agenda, después del "fin" de Adorni

Desde marzo, La Libertad Avanza (LLA) destinó su mayoría parlamentaria en el Congreso para bloquear cualquier intento de la oposición de citar o pedirle explicaciones a Manuel Adorni, que renunció como jefe de Gabinete el último sábado, tras haberle mentido al Parlamento y no haber podido probar la legalidad de su presunto crecimiento patrimonial. Mientras que el ex protegido de Karina Milei fue víctima de su propio latiguillo, "fin", las Cámaras alta y baja resetean su agenda, con la actividad planchada por el desarrollo del Mundial de fútbol.

La semana en la que se iba a condenar a Adorni en el Congreso

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El jueves pasado, LLA en el Senado dejó caer la sesión en la que el interbloque Popular y el PRO querían tratar dos pedidos de interpelación a Adorni. El jefe de Gabinete zafó una semana, pero a la siguiente marchaba a la interpelación.

El tratamiento de los pedidos para interpelar al ministro coordinador fue programado para el 1° de julio en la comisión de Asuntos Constitucionales. "Hay que ver si llegamos al miércoles", decían el pasado viernes a El Destape desde el entorno de un senador oficialista cuando se le consultaba sobre si LLA podía rechazar las citaciones a Adorni.

"LLA tiene seis votos puros, nosotros también y completan siete de un arco diverso. Me da la impresión que hay once votos seguros y trece posibles", calculaba un peronista en horas del viernes. La especulación contaba con votos del PRO, los radicales y bloques provinciales.

Así las cosas, la suerte de Adorni estaba echada en el Senado y el bloque que preside Patricia Bullrich lo salvó hasta donde pudo. O quizás lo condujo a un camino sin salida. Dijeron desde el entorno de un senador que hubo fastidio con el jefe de Gabinete cuando dijo por X que estaba dispuesto a dar su informe de gestión, cuando la titular de la bancada de LLA había sugerido que no asista.

Debía haber mucha confianza en la bancada oficialista de Diputados ya que en la sesión del miércoles pasado habían cantado "no se va, Adorni no se va". En la Cámara Baja, las interpelaciones habían sido programadas para el martes 30 de junio en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside LLA.

De 35 firmas de la comisión de Asuntos Constitucionales, había especulado un miembro de la oposición, si se sumaban los integrantes de Unión por la Patria y Provincias Unidas, mas un radical y dos del PRO, se podía superar el número para dictaminar.

A diferencia del Senado, los aliados del oficialismo en Diputados se habían mostrado mas tolerantes los escándalos y canchereadas de Adorni. De hecho, el PRO, el radicalismo y los bloques provinciales boicotearon la sesión solicitada por la oposición para buscar tratar o emplazar los pedidos de interpelación. En una bancada que responde a un gobernador del Norte decían que "el que lo quiera sacar, es funcional al Gobierno".

Sin embargo, en la previa del fin de semana, cuando las versiones de renuncia del jefe de Gabinete comenzaban a tomar cuerpo, Mauricio Macri se terminó de vengar del ahora ex jefe de gabinete, que siempre resistió y anunció ante su militancia en Mar del Plata. "El PRO va a votar por la interpelación de Adorni en ambas Cámaras". Quizás el verdadero "fin" del ex protegido de Karina Milei le llegó de la mano de los aliados del Congreso.

Cuándo habrá sesión en el Congreso

En el Senado, señalaban fuentes de LLA que la intención es sesionar para la semana del 9 de julio. Quedó en gateras el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había sido parte del temario de la jornada fallida del jueves pasado.

"Si tienen ganas de acelerar, también podrían tratar Super RIGI", acotaron desde el entorno de un senador de LLA, respecto al texto que tuvo media sanción el miércoles pasado en Diputados.

La Inviolabilidad de la Propiedad Privada, estaba presta a tener dictamen ya que, señalaban desde el oficialismo y los bloques aliados, que tenía las manos suficientes para ser aprobada.

El peronismo no está de acuerdo con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene como principal impulsor al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Mayans había afirmado el jueves tras la sesión trunca que si se aprueba la ley de ser aprobada "nos puede dejar sin país”, ya que “otros Estados podrían comprar tierras aquí". De haberse debatido, iban a votar en contra.

Desde marzo, La Libertad Avanza (LLA) destinó su mayoría parlamentaria en el Congreso para bloquear cualquier intento de la oposición de citar o pedirle explicaciones a Manuel Adorni.

Esta semana, la comisión de Acuerdos tendrá dos jornadas de reuniones de audiencia pública, el 30 de junio y el 1° de julio, en las que expondrán 27 candidatos a jueces, camaristas y defensores.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados no se vislumbran sesiones a la vista, según confirmaron a este medio fuentes de la bancada de LLA. El proyecto de ley de Lobby, que había ingresado al Congreso con el Super RIGI perdió terreno por no contar con apoyo aliado.