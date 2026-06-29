Milei reemplaza a Adorni con Santilli y quiere acelerar la aprobación de sus reformas

La agónica caída política de Manuel Adorni finalmente se concretó el sábado y Javier Milei anunció que su reemplazo será el actual ministro del Interior, Diego Santilli. Este lunes, su equipo se reunirá con el de Adorni en la Casa Rosada para organizar la transición y, el martes, asumirá el nuevo cargo a las 16. Seguirá cumpliendo sus funciones de ministro y sumará las de la Jefatura de Gabinete. Según explicó el propio presidente, "gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y eso requiere de músculo político".

En una entrevista con LN+, Milei comparó dos veces a la designación de Santilli con la de Guillermo Francos, su segundo jefe de Gabinete, quien -antes de Adorni- se caracterizó por su enfoque dialoguista con los gobernadores y las bancadas de ambas cámaras del Congreso, principalmente. "Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora es fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura del Gabinete", aseguró el mandatario y luego agregó: "En mi opinión, Diego Santilli es un gran trabajador, que conoce bien el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo".

Tanto Adorni como Milei mantuvieron en público la versión de que la salida del jefe de Gabinete fue una decisión personal para proteger a su familia. Sin embargo, hace tiempo está claro que la lluvia de denuncias de corrupción estaba afectando la popularidad del mandatario y de su Gobierno, al punto que hasta sus aliados en el Congreso estaban pidiendo su cabeza y estaban dispuestos a aportar sus votos para interpelarlo y hasta removerlo del cargo. Para evitarlo, el Gobierno había sacrificado la serie de victorias que venía anotándose en el Congreso. Su agenda no se había completamente paralizado, pero estaba perdiendo su ímpetu.

El cambio de Gabinete busca, en parte, reactivar el Poder Legislativo. Prueba de ello es que el mismo domingo que Milei designó a Santilli se conoció que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza para una reunión en la Casa Rosada la mañana siguiente a la asunción del nuevo jefe de Gabinete: el miércoles a las 9.30.

Aún no está claro si Santilli participará de esa reunión, pero al salir de la Quinta de Olivos el domingo a la noche dejó claro que su prioridad es reactivar la agenda legislativa. "Vamos a seguir con las reformas", le dijo a la prensa que lo esperaba afuera.

Pese a las similitudes con Francos que marcó Milei, Santilli empieza con una gran diferencia: su designación fue avalada por Karina. De hecho, ni bien se conoció la noticia, el ahora ex ministro del Interior agradeció a los dos hermanos Milei por igual. Francos era una figura equidistante en la interna que domina el Gobierno entre Karina y el asesor Santiago Caputo. Restará ver cómo el nuevo jefe de Gabinete navega esa interna oficialista.

Sí, en cambio, se espera que aceite de nuevo la relación con Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de los senadores oficialistas con la que se había tensado al máximo la relación por el escándalo de Adorni. Mientras que la también ex macrista despidió a Adorni con un mensaje provocador - "La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo"-, dio una calurosa bienvenida a Santilli: "Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente".

En LN+, Bullrich se mostró optimista de que la nueva designación "destrabará" la situación en el Congreso. En principio, la satisfacción desplegada por los aliados del PRO parecen darle la razón. "Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", tuiteó el ex presidente Mauricio Macri ni bien se conoció la noticia.

Inmediatamente después le siguieron las principales figuras del partido, gobernadores, senadores y diputados. El capítulo bonaerense del PRO directamente lo festejó como una victoria de un propio: "La designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete es una muy buena noticia para la gestión. Diego es un cuadro político con trayectoria probada, experiencia en gestión ejecutiva, capacidad de diálogo y construcción de equipos, atributos clave para este momento del país. Para el PRO es además un motivo de orgullo. Hace más de 20 años que forma parte de nuestro espacio y es un dirigente del que somos testigos de su calidad humana y de que deja todo en cada desafío que asume. Con este cambio, se cierra una etapa de ruido innecesario para poner foco donde tiene que estar: avanzar con la agenda de transformaciones que los argentinos vienen apoyando".

Todos los que celebraron la designación de Santilli hicieron hincapié en que el cambio ayudará a profundizar las reformas del modelo libertario. Hasta el propio designado se puso ese objetivo al agradecer su segundo ascenso en menos de ocho meses: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza".