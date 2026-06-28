Milei confirmó a Santilli para "trabajar con gobernadores" y recuperar "músculo político"

Después de confirmar a Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete tras la salida de Manuel Adorni quien estaba acorralado por denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito, Javier Milei sostuvo que la decisión es para "recuperar músculo político" y para "trabajar con gobenradores". En este sentido aseguróo que van a fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete.

En charla con La Nación, el mandatario aseguró que, a partir de ahora, van a fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. Y en la charla aseguró que "tiene que trabajar con los Gobernadores. Dego Santilli conoce el oficio político, y esto es para volver a darle aire. Es una parte fundamental para volver a tabajar con los gobernadores".

En la misma charla, sobre Adorni aseguró: "Condenar a un inocente, es injusto. Eso lleva a malas decisiones, que si los argentinos se dejaban engañar ante la situación, que solo esta siendo investigada". En este punto, aseguró que "no hay problema en la gestión" y que, durante en este tiempo, "hubo un ataque sistemático a la presidencia" porque "cortó la pauta" .En este sentido añadió: "No voy a negar mis convicciones".

Por su parte, Diego Santilli agradeció el nombramiento y aseguró en redes sociales que "asume el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales". Asimismo añadió que la búsqueda es trabajar "en equipo", junto a un "gran gabinete" encabezado por el Presidente que lleva adelante una gestión "con una visión clara", además de tener "la determinación necesaria" para sacar "definitivamente" a la Argentina "del pozo en el que la dejaron".

"Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", dijo el flamante Jefe de Gabinete.