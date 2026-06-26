El peronismo y Kicillof, arriba en una encuesta en provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires asoma otra vez como el principal campo de batalla de las elecciones del año que viene. Mientras los analistas descuentan que Javier Milei conservará fortaleza en buena parte del interior, el peronismo apuesta a construir una ventaja decisiva en el distrito bonaerense para pelear por una victoria nacional. En ese escenario, un nuevo sondeo muestra que el peronismo continúa siendo la principal fuerza en intención de voto, con una ventaja de unos seis puntos, y que el gobernador Axel Kicillof es el candidato mejor ponderado. Del lado de la derecha, Milei sigue siendo, por amplio margen, la figura más competitiva.

Los datos surgen de una encuesta realizada por la consultora Insights en la provincia de Buenos Aires entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Consultados sobre la gestión de Kicillof como gobernador, un 43,9% expresó su respaldo y un 49,9% su desaprobación. Kicillof lleva seis años y medio al frente de la provincia y atraviesa un contexto complejo por el fuerte recorte de recursos dispuesto por el Gobierno nacional, al que se suma la caída de la recaudación como consecuencia de la recesión económica. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calculó en 26,7 billones de pesos la deuda acumulada por la administración de Javier Milei con la provincia de Buenos Aires.