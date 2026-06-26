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El peronismo y Kicillof, arriba en una encuesta en provincia de Buenos Aires

26 de junio, 2026 | 00.05

La provincia de Buenos Aires asoma otra vez como el principal campo de batalla de las elecciones del año que viene. Mientras los analistas descuentan que Javier Milei conservará fortaleza en buena parte del interior, el peronismo apuesta a construir una ventaja decisiva en el distrito bonaerense para pelear por una victoria nacional. En ese escenario, un nuevo sondeo muestra que el peronismo continúa siendo la principal fuerza en intención de voto, con una ventaja de unos seis puntos, y que el gobernador Axel Kicillof es el candidato mejor ponderado. Del lado de la derecha, Milei sigue siendo, por amplio margen, la figura más competitiva.

Los datos surgen de una encuesta realizada por la consultora Insights en la provincia de Buenos Aires entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Consultados sobre la gestión de Kicillof como gobernador, un 43,9% expresó su respaldo y un 49,9% su desaprobación. Kicillof lleva seis años y medio al frente de la provincia y atraviesa un contexto complejo por el fuerte recorte de recursos dispuesto por el Gobierno nacional, al que se suma la caída de la recaudación como consecuencia de la recesión económica. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calculó en 26,7 billones de pesos la deuda acumulada por la administración de Javier Milei con la provincia de Buenos Aires.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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