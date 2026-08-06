El Niño podría reducir huracanes en Norteamérica y limitar pérdidas, dice el CEO de Zurich

El desarrollo del fenómeno climático de El Niño podría limitar las reclamaciones por catástrofes en Norteamérica, según dijo el jueves el director ejecutivo de Zurich Insurance tras la publicación de los resultados del segundo trimestre.
"Lo que nos llega es que esta evolución de El Niño está, de hecho, moderando el riesgo de tifones y huracanes, especialmente en las costas estadounidenses. Por lo tanto, podría no suponer un perjuicio para el sector asegurador y, sobre todo, no perjudicar a los clientes", dijo Mario Greco a los periodistas en una conferencia telefónica tras la presentación de resultados.
Los científicos del Gobierno de Estados Unidos prevén para 2026 una temporada por debajo de la media, con entre ocho y catorce tormentas con nombre y entre uno y tres huracanes de gran intensidad; sin embargo, décadas de desarrollo urbanístico a lo largo de las costas estadounidenses han aumentado la cantidad de propiedades expuestas a los huracanes, lo que significa que incluso una temporada de huracanes relativamente tranquila puede provocar pérdidas graves.
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"Hemos aprendido que no debemos hacer ningún tipo de pronóstico meteorológico, porque es muy fácil equivocarse", añadió Greco.
Con información de Reuters