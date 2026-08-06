Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 6 de agosto

¿Qué significa salir "A la cabeza"?

Si estás con el ojo en la pizarra de 20 lugares, ya sabés: la posición número 1 no es una más. Cuando un número sale "a la cabeza" se convierte en el gran ganador del sorteo y define los pagos mayores.

Los apostadores lo tienen clarísimo: ese número es el dueño de la jornada. Así que si tu pálpito quedó arriba de todo, jugale con fe que la suerte ya te guiñó el ojo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!