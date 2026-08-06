Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 6 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 5 horas
Si tu número aparece en el sueño, esta data te puede llenar el bolsillo: ¡1 cifra paga 7 veces!
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Pará que te lo contamos: si acertás la última cifra a la cabeza, te llevás 7 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, cobrás $700 de una. No está nada mal, ¿eh? ¡Jugale a tu número de la suerte y que la suerte acompañe en el próximo sorteo!
Hace 6 horas
Se jugaba escondida: el origen barrial de la Quiniela Oficial en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela Oficial nació en Argentina recién en 1973. Antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios, así que el objetivo fue combatir el juego clandestino. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 6 horas
¿Tu número llegó a la cabeza? Ese pálpito es el que paga en grande
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
Si estás con el ojo en la pizarra de 20 lugares, ya sabés: la posición número 1 no es una más. Cuando un número sale "a la cabeza" se convierte en el gran ganador del sorteo y define los pagos mayores.
Los apostadores lo tienen clarísimo: ese número es el dueño de la jornada. Así que si tu pálpito quedó arriba de todo, jugale con fe que la suerte ya te guiñó el ojo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 6 horas
El 32 se llenó de jugadores: el tope de banca te puede pagar menos
El tope de banca
¿Andás con el pálpito de la plata? El 32 es el número del dinero y uno de los más elegidos por los apostadores. Pero ojo: cuando un número se vuelve tan popular, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor, porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. Así que si soñaste con billetes, jugale al 32, pero sabé que la banca también se protege. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 7 horas
¡Salió el 6400 en la Vespertina de Entre Ríos! Pizarra explosiva para la timba
Sorteo de la Entre Ríos: ¡Atención a la timba! En el turno Vespertina, el número a la cabeza fue el 6400.
La Pizarra Completa:
- 6400
- 3720
- 3458
- 2010
- 3299
- 1357
- 3111
- 2148
- 2043
- 0571
- 7447
- 2188
- 2485
- 3346
- 5502
- 5452
- 8609
- 6367
- 0512
- 3227
Hace 7 horas
¡URGENTE! El 1815 se metió a la cabeza en la Córdoba Vespertina
Sorteo de la Córdoba: ¡Atención a la timba! En el turno Vespertina, el número a la cabeza fue el 1815.
La Pizarra Completa
- 1815
- 4304
- 9054
- 8706
- 2723
- 7565
- 1490
- 6117
- 4388
- 4311
- 5285
- 3737
- 7249
- 5419
- 4721
- 5879
- 2581
- 4821
- 6368
- 0540
Hace 8 horas
¡1117 a la cabeza en Santa Fe Vespertina! La timba ya tiene ganador y así quedó la pizarra
Sorteo de Santa Fe, turno Vespertina. ¡Atención a la timba! El número a la cabeza fue el 1117.
La Pizarra Completa
- 1117
- 1121
- 0009
- 5111
- 5128
- 9097
- 1691
- 2793
- 6901
- 2072
- 4952
- 6483
- 0958
- 7207
- 2273
- 3118
- 0559
- 6464
- 8995
- 8280
Así quedó la pizarra completa del sorteo de las 18:00. ¡Buena suerte!
Hace 8 horas
¡La Vespertina dejó un 9501 a la cabeza en la Provincia!
Sorteo de la Provincia: ¡Atención a la timba! En el turno Vespertina, el número a la cabeza fue el 9501.
La Pizarra Completa
- 9501
- 6490
- 8611
- 4427
- 4214
- 6396
- 3659
- 1356
- 1429
- 1807
- 3495
- 1880
- 6403
- 4591
- 7915
- 3405
- 6095
- 0819
- 4142
- 2129
Hace 8 horas
¡El 7778 se quedó con la cabeza! Resultado de la Vespertina de la Ciudad
Sorteo de la Ciudad: ¡Atención a la timba! En el turno Vespertina, el número a la cabeza fue el 7778.
La Pizarra Completa
- 7778
- 8311
- 5259
- 6753
- 4761
- 2722
- 1132
- 6566
- 9223
- 2411
- 6313
- 5432
- 3729
- 0171
- 3171
- 3502
- 2327
- 5434
- 7391
- 0063
¡Que la suerte te acompañe!
Hace 8 horas
La cabeza manda: el número 1 define los premios grandes en la Quiniela
¿Qué significa salir 'A la cabeza'?
Apostadores: ¿andás buscando un pálpito? Te contamos que cuando un número sale 'a la cabeza' se convierte en el gran ganador del sorteo. Es la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares, y además define los pagos mayores. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 9 horas
Mirá el cielo, buscá un pálpito y jugale al 39: la lluvia es fija en la quiniela
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) y al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 9 horas
¿Soñaste con un número? ¡Jugale a las 4 cifras a la cabeza y cobrá 3.500 veces!
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con un pálpito de esos que no te dejan dormir, escuchá este dato: el premio mayor de las 4 cifras a la cabeza paga 3.500 veces lo apostado.
¿La cuenta? Si le jugás $100, te podés llevar $350.000 de una sola patada. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe en el próximo sorteo!
Hace 9 horas
¿Se viene tormenta? ¡No te mojes, corré a jugarle al 39 y al 09!
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: cuando la tormenta asoma, los apostadores van derechito a la agencia. El 39 (La Lluvia) y el 09 (El Arroyo) se vuelven fija apenas se larga el chaparrón.
Si el día arranca nublado, ya tenés el pálpito: el agua y la suerte van juntas. ¡A cruzar los dedos y que acompañe el próximo sorteo!
Hace 10 horas
¡La Matutina de Entre Ríos tiene dueño: el 8397 salió a la cabeza!
¡Atención a la timba! En el sorteo de Entre Ríos, turno Matutina de las 15:00, el número a la cabeza fue el 8397 y la jugada quedó así:
La Pizarra Completa
- 8397
- 5556
- 5172
- 5890
- 2667
- 3725
- 4516
- 7857
- 0862
- 9087
- 0625
- 1544
- 6735
- 1084
- 2682
- 5447
- 9587
- 8551
- 9438
- 7741
¡Que la suerte te acompañe en la próxima!
Hace 10 horas
¡Salió el 3756 a la cabeza en la Córdoba Matutina! La timba ya tiene dueño
¡Atención a la timba! En el sorteo de la lotería de Córdoba, turno Matutina, el número a la cabeza fue el 3756.
La pizarra completa
- 3756
- 6715
- 1224
- 6427
- 5626
- 1690
- 1235
- 2243
- 3383
- 3305
- 9257
- 3806
- 5384
- 4693
- 0943
- 7380
- 5338
- 9842
- 9060
- 8824
Esa fue la pizarra completa de la Matutina cordobesa. ¡A seguirle el rastro a la suerte!
Hace 11 horas
¡Salió el 7521 a la cabeza en la Santa Fe Matutina! Este jueves la timba se vistió de fiesta
Sorteo de la Santa Fe: ¡Atención a la timba! En el turno Matutina, a las 15:00, el número a la cabeza fue el 7521 y ya hace felices a los que jugaron.
La pizarra completa quedó así:
La Pizarra Completa
- 7521
- 0353
- 1487
- 7309
- 4512
- 9006
- 6864
- 8232
- 5841
- 8053
- 0999
- 9440
- 7072
- 5398
- 8002
- 0933
- 1658
- 7300
- 9419
- 3873
Hace 11 horas
El 1902 se hizo dueño de la Matutina de la Provincia: pizarra completa para la timba
Sorteo de la Provincia
¡Atención a la timba!
En el turno Matutina, el número a la cabeza fue el 1902. Se armó la fiesta en la quiniela: salió el 1902 y la pizarra quedó así de completita.
La Pizarra Completa
- 1902
- 2985
- 6828
- 6132
- 0097
- 2217
- 0102
- 4989
- 2669
- 1974
- 1024
- 1987
- 1842
- 0043
- 1056
- 0738
- 5686
- 1944
- 6465
- 6563
Con el 1902 a la cabeza, la Provincia Matutina ya tiene dueños de la suerte. ¡Revisá tus jugadas y que la timba te acompañe!
Hace 11 horas
¡El 4946 se llevó la Matutina de Ciudad! Resultados y pizarra completa
Sorteo de la Ciudad: ¡Atención a la timba! En el turno Matutina, el número a la cabeza fue el 4946.
La Pizarra Completa
- 4946
- 5143
- 8176
- 7066
- 5215
- 1943
- 3244
- 9249
- 2006
- 7016
- 8764
- 5172
- 8284
- 6152
- 4193
- 9281
- 5789
- 3396
- 1640
- 6539
Hace 11 horas
¿Soñaste con un santo? Jugale al 03: San Cono, el patrón de la quiniela
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito fuerte? Ojo con este dato: San Cono es el santo patrono de los quinieleros y cada 3 de junio las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03, el número que lo representa en la tabla de los sueños.
Así que ya sabés: si la suerte te guía, seguí la corriente de los apostadores y ponele una ficha al número del santo. ¡Que no se diga más!
Hace 12 horas
¿Soñaste con la siesta? La Matutina te espera a las 15:00 para llenarte los bolsillos
⏰ Sorteo Matutina
Después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. ¡No te vayas a dormir la siesta y te pierdas el sorteo! Buscá tus números de la suerte, jugale al pálpito y cruzá los dedos para que el jueves 6 de agosto sea tu día de suerte. ¡La Quiniela no perdona, y el que afloja, pierde!
Hace 12 horas
¡Ojo, apostador! Después del almuerzo se juega la Matutina: ¿tenés el pálpito?
⏰ Sorteo Matutina
¿Andás con la sobremesa y buscando un pálpito? Te contamos que después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Es el momento ideal para cargarle toda la fe a tu número favorito. ¡Que la suerte te acompañe este jueves, 6 de agosto!
Hace 12 horas
¿Sabías que la Quiniela Oficial no es tan vieja? Nació en el '73 para combatir el juego escondido
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela Oficial tal como la conocemos nació en Argentina recién en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino: antes, las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. ¡Así que ya sabés, apostador! Cuando juegues, recordá que le estás dando una mano a la historia. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 13 horas
¡El 2270 salió a la cabeza en la Primera de Entre Ríos! Mirá la pizarra completa de la timba
Sorteo de Entre Ríos: ¡Atención a la timba! En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 2270. Mirá cómo quedó la pizarra completa con los 20 números del sorteo.
La pizarra completa
- 2270
- 3558
- 8000
- 2083
- 1971
- 3670
- 6559
- 9341
- 8815
- 9664
- 0092
- 2210
- 6937
- 3510
- 9945
- 6598
- 2654
- 6457
- 3699
- 6825
¡El 2270 salió a la cabeza y ya es el número de la Primera en Entre Ríos!
Hace 13 horas
¡Salió el 0510 a la cabeza en la Quiniela de Córdoba, turno Primera!
Sorteo de la Cordoba: ¡Atención a la timba! En el turno Primera, el número que salió a la cabeza fue el 0510.
La Pizarra Completa:
- 0510
- 2263
- 2304
- 5656
- 7879
- 8022
- 9691
- 6196
- 6681
- 9298
- 9354
- 7039
- 4722
- 3104
- 6867
- 2542
- 6609
- 6664
- 4657
- 8828
Hace 14 horas
¡Salió el 5156 a la cabeza en la Santa Fe, turno Primera! La pizarra completa de la quiniela de hoy
Sorteo de la Santa Fe: ¡Atención a la timba! En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 5156.
La Pizarra Completa:
- 5156
- 1280
- 6397
- 3605
- 0230
- 1505
- 6488
- 1395
- 6238
- 9487
- 0141
- 6025
- 4687
- 0376
- 2450
- 6322
- 9908
- 4086
- 0602
- 6636
Hace 14 horas
¡El 5379 se quedó con la cabeza! La Provincia hizo vibrar la timba en el turno Primera
¡Atención a la timba! En el turno Primera de la Provincia, salió el 5379 a la cabeza. La pizarra quedó así:
La Pizarra Completa
- 5379
- 0268
- 5171
- 7280
- 3738
- 7079
- 5337
- 3839
- 1721
- 8526
- 2579
- 8122
- 9693
- 1541
- 6758
- 1747
- 6031
- 9486
- 3876
- 7918
Hace 14 horas
El 8781 se llevó la cabeza en la Primera de la Ciudad: la pizarra ya está que arde
¡Atención a la timba! Este jueves 6 de agosto, en el turno Primera de la Lotería de la Ciudad, salió el 8781 a la cabeza.
La pizarra completa
- 8781
- 5734
- 2516
- 7624
- 7826
- 2660
- 7935
- 9998
- 4872
- 2519
- 5610
- 4861
- 3009
- 5462
- 9726
- 2421
- 1218
- 5441
- 4191
- 4675
Revisá tus boletos y corré a cobrar: la timba de la Ciudad, Primera, ya tiene dueños.
Hace 14 horas
Si acertás las 3 cifras, tu $100 se convierte en $60.000: ¡la fórmula del pálpito!
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás con un pálpito y ganas de apostar a lo grande? Atenti, porque la Quiniela tiene una de esas jugadas que hacen soñar: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100 a tu número favorito, te podés llevar $60.000 de una buena vez.
Este jueves 6 de agosto, los apostadores tienen una cita con la suerte: elegí tu combinación, jugale con fe a las tres cifras y cruzá los dedos para que el sorteo te dé el batacazo. ¡Que la fortuna te acompañe!
Hace 15 horas
¿Cuánto paga 1 cifra? El pálpito que todos buscan para el sorteo
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás la última cifra a la cabeza, ganás 7 veces lo apostado. Por ejemplo: le jugás $100 a la última cifra y, si sale, te llevás $700. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 15 horas
¡El 9854 se quedó con la cabeza en Entre Rios! La Previa tiene sus resultados
Sorteo de la Entre Rios. ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, salió el 9854 a la cabeza.
La Pizarra Completa
- 9854
- 1364
- 6605
- 9027
- 1932
- 2909
- 4390
- 5963
- 9724
- 8642
- 8340
- 3270
- 1748
- 5221
- 2384
- 6841
- 8658
- 3048
- 9451
- 2977
Hace 15 horas
¡Explosión en La Previa! El 5682 se quedó con la cabeza en Córdoba
¡Atención a la timba! En el turno La Previa de la lotería de Córdoba, salió el 5682 a la cabeza. La suerte ya tiene dueño este jueves 6 de agosto.
La Pizarra Completa
- 5682
- 6115
- 7650
- 6521
- 7181
- 7171
- 9878
- 3358
- 8309
- 9670
- 3829
- 0464
- 7228
- 1299
- 4310
- 4578
- 1308
- 5772
- 3914
- 9245
Hace 15 horas
¡La Previa de Santa Fe explotó! El 6706 salió a la cabeza
¡Atención a la timba!
En el sorteo de la Santa Fe, turno La Previa, el número a la cabeza fue el 6706. La suerte ya corrió y la pizarra quedó así:
La Pizarra Completa
- 6706
- 0677
- 6662
- 5493
- 7217
- 3124
- 2963
- 6837
- 3516
- 1480
- 3122
- 7373
- 6382
- 8908
- 9133
- 1854
- 6373
- 9419
- 9249
- 3234
¿Apostaste? ¡Pasate a ver si tu número salió en la timba de la Santa Fe!
Hace 15 horas
¡La Previa de la Provincia tiene cabeza: salió el 5525!
Sorteo de la Provincia. ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 5525. La pizarra quedó así:
La Pizarra Completa
- 5525
- 5306
- 1130
- 5576
- 3688
- 5280
- 5144
- 0059
- 0692
- 0682
- 7095
- 5848
- 2460
- 7730
- 8779
- 4707
- 4719
- 9831
- 0110
- 3488
Hace 15 horas
¡La Previa de Ciudad tiene dueño: el 7517 salió a la cabeza!
Sorteo de la Ciudad: ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 7517.
La Pizarra Completa
- 7517
- 8627
- 1799
- 5794
- 9525
- 7274
- 2039
- 0136
- 1986
- 7039
- 7183
- 1862
- 5441
- 5116
- 0955
- 1137
- 0925
- 3361
- 3563
- 8236
Hace 16 horas
¿Se te vino la noche? Jugale al 17 y al 13: la desgracia también paga
Jugarle a la desgracia
En la city corren dos números que nadie quiere tener cerca... salvo a la hora de jugar. La regla de oro del apostador argentino es clara: las malas noticias se juegan a la quiniela. ¿Se te quemó el asado? ¿Perdiste el bondi? ¡No sufras! Ahí tenés el pálpito: 17 (La desgracia) o 13 (La yeta).
Puede sonar raro, pero la superstición manda y las apuestas llueven cuando algo sale mal. Así que ya sabés: si la suerte te dio la espalda, jugale a la desgracia... y quizás el premio te devuelva la sonrisa.
Hace 16 horas
¡Paren todo! Al mediodía llega La Primera y la Quiniela se pone picante
⏰ Sorteo La Primera
¿Andás buscando un pálpito para el mediodía? Te contamos que hoy, jueves 6 de agosto, La Primera se sortea a las 12:00 hs en punto. Al filo del mediodía, la suerte se hace la picante y no hay apostador que se pierda este momento.
Agendate: cuando el reloj marque las 12, la quiniela sale a jugar. ¡Cruzá los dedos, elegí tu número y que la suerte te acompañe!
Hace 16 horas
Soñar con un borracho no es tan malo: tiene número y viene de Nápoles
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la famosa tabla de los sueños no nació acá. Es una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una tradición vieja como el mango que trajeron los inmigrantes italianos en los barcos.
Por eso, cuando soñás con plata, jugale al 32, y si aparece un borracho, el 14 te espera. Toda una herencia europea escondida en la boleta. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 17 horas
De 5 en 5, de 10 en 10... ¿Por qué la Quiniela sortea 20 números? La explicación que tenés que leer
¿Por qué se sortean 20 números?
Si alguna vez te quedaste mirando la pizarra y pensaste “che, ¿por qué no sale uno solo?”, acá va el dato: los 20 lugares existen para que los apostadores puedan hacer jugadas múltiples y picantes. Por ejemplo, la clásica Redoblona, que te permite combinar dos números en dos lugares distintos. Y ojo, porque también hay gente que juega con la mejor de las vibras: a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡Así que ya sabés, elegí tu pálpito y a cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 17 horas
De pibes a bolilleros: la historia de cómo la quiniela perdió la voz (pero no el pálpito)
El fin de los Niños Cantores
¿Sabías que en la Lotería Nacional los números los sacaban y cantaban a los gritos unos pibitos? Así era, hasta que llegaron los bolilleros neumáticos automatizados y los escribanos para quedarse. Pero ojo, apostador: la frase “cantá los números” sigue más viva que nunca. ¡Jugale a tu pálpito que la suerte no se jubila!
Hace 17 horas
¿Soñaste con un número y no sabés cuánto paga? ¡Jugale a la última cifra y cobrá 7 veces!
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás con ganas de un pálpito y te preguntás cuánto rinde una solita, acá va la data: acertando la última cifra a la cabeza te llevás 7 veces lo apostado. O sea, si ponés $100, cobrás $700. ¡No está nada mal para una jugada rápida!
Así que ya sabés: si tenés un número en la cabeza, jugale a la última cifra y cruzá los dedos para que la suerte te acompañe en el próximo sorteo. 🍀
Hace 17 horas
El 32 es la plata, pero ojo: cuando todos le juegan, la banca pone tope
El tope de banca
¿Andás con el pálpito de que el 32, el número del dinero, va a salir en la próxima? Pará, que la suerte tiene su letra chica: cuando un número se hace tan popular que todos le juegan, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor. ¿El motivo? Demasiada gente acertó al mismo tiempo y la banca no da abasto para pagar el premio completo.
Igual, no te desanimes: si el 32 sale, cobrás algo, y apostador que se precia sabe que un monto achicado también suma. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 18 horas
¡Jugale al mediodía! La Primera se sortea a las 12 en punto
⏰ Sorteo La Primera
¿Andás buscando un pálpito para alegrar el jueves? Te contamos que La Primera llega puntual: se sortea a las 12:00 hs en punto. Es el momento perfecto para cargar la quiniela con tu número favorito y cruzar los dedos. ¡Que la suerte te acompañe, apostador!
Hace 18 horas
¿Cielo gris y truenos? Pálpito fijo: jugale al 39 y al 09 antes del diluvio
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija.
Así que ya sabés: antes de que caiga el chaparrón, prepará tu jugada. Jugale al 39 y al 09 y cruzá los dedos para que la suerte te alcance en el próximo sorteo.
Hace 18 horas
Ni la City ni la Bonaerense: el pálpito del interior tiene sabor a Santa Fe y Córdoba
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito que no sea el de siempre? Te contamos que, aunque la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. En muchísimas localidades federales, esos números marcan el ritmo del día: hay apuesta que se hace, pausa que se toma y sueño que se juega.
Así que ya sabés: si querés sentir la costumbre de verdad, jugale al pálpito federal. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 18 horas
¿Tu pálpito es de una cifra? ¡Jugale a la cabeza y cobrá 7 veces lo apostado!
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás con una corazonada de un solo número, prestá atención: acertando la última cifra a la cabeza ganás 7 veces lo apostado. Por ejemplo, si le ponés $100, te convertís en $700. ¡La suerte puede estar en un simple pálpito! Así que ya sabés, jugale a ese número y cruzá los dedos para el sorteo.
Hace 19 horas
¿Te despertás con el pálpito? La Previa ya es tu aperitivo de la suerte
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Andás con el pálpito madrugador? La suerte ya no espera al mediodía: La Previa se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Este sorteo de media mañana (10:15 / 10:30 hs) funciona como un aperitivo ideal antes del clásico sorteo de La Primera. ¡Jugale que la buena racha arranca temprano!
Hace 19 horas
¡Tarde de pálpitos! La Vespertina llega a las 18:00 con toda la suerte
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás buscando un pálpito para la tarde? ¡Hoy, jueves 6 de agosto, la Vespertina se sortea a las 18:00 hs! Los apostadores ya calientan motores con sus números de la suerte.
Es momento de confiar en esa corazonada y jugarle al número que tenés en mente. ¡A cruzar los dedos y que la suerte acompañe!
Hace 19 horas
Se viene la Nocturna: el sorteo que cierra el día con toda la magia
⏰ Sorteo Nocturna
Se hace de noche y en la Quiniela aparece el último pálpito del día: a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Si todavía no sabés qué número acompañarte, este es el momento de afilar la intuición y soltarle una ficha a la suerte.
Este jueves 6 de agosto, la Nocturna llega para cerrar la jornada con todo. Así que ya sabés, apostadores: elegí tu número, fijate el reloj y que la suerte decida.
Hace 19 horas
¿Dos pálpitos y no sabés cuál elegir? La Redoblona los combina y te multiplica la emoción
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. Ideal para los apostadores que quieren ir por más: jugale con fe y que la suerte te acompañe. ¡A cruzar los dedos, que este jueves se sortea!
Hace 20 horas
¿Soñaste con un número de 4 cifras? Resulta que puede pagar 3.500 veces lo que apostás
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Andás con un pálpito y no sabés si la vale? Atención: si acertás las 4 cifras a la cabeza, la Quiniela paga 3.500 veces lo apostado. O sea, le ponés $100 y te podés volver con $350.000. Los apostadores saben que la suerte es loca, pero con semejante premio, el número soñado merece una chance. ¡Jugale con fe y cruzá los dedos para el sorteo de este jueves!
Hace 20 horas
¿Te mareás con la pizarra? Mirá cómo se leen las 4 cifras y agarrá el pálpito
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si estás en la pizarra y te mareás con tantos números, tranqui: la Quiniela tiene su propia lógica y es más fácil de lo que parece. Siempre vas a ver números de 4 cifras, pero cada parte tiene su nombre. La última cifra es la Unidad; las dos últimas forman el Ambo; las tres últimas forman la Terna; y el número completo es la Cuaterna. Ahora ya podés leer la pizarra como un apostador experto y, si tenés un pálpito, jugale con fe. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te sonría!
Hace 20 horas
¿Soñaste con plata? Cuidado: el 32 tiene tope y la banca paga menos
El tope de banca
¿Andás buscando un pálpito y te aparece el 32, el número de la guita? Pará la moto: cuando ese número se vuelve tan popular que demasiada gente acierta al mismo tiempo, las loterías aplican el famoso tope de banca y pagan un porcentaje menor. O sea, ganás, pero no tanto como imaginabas. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 20 horas
¿Soñaste con una rata? Jugale al 89: el secreto de las últimas 2 cifras
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás buscando un pálpito? Ojo, que acá va la posta: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En este caso, el 89 es la rata. Así que ya sabés, apostadores: si soñaste con una rata, jugale al 89 y que la suerte te acompañe este jueves, 6 de agosto.
Hace 21 horas
¿Soñaste con tu número? Probá suerte jugándole a los 10: más chances, menos premio, misma emoción
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás buscando un pálpito que te dé más boletas en el sorteo? Te contamos que apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. Ojo: el premio es menor (70 dividido 10), pero las chances de ganar aumentan. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 21 horas
San Cono te guiña el ojo: el 03 te espera para la quiniela
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás con ganas de un pálpito? Este santo es el padrino de los quinieleros: cada 3 de junio se lo celebra, y los apostadores lo tienen bien presente porque en la tabla de los sueños le corresponde el 03.
Ese día, las agencias de todo el país colapsan de gente jugándole al 03. Aunque su fecha ya pasó, el número sigue siendo un clásico para los que buscan la suerte. ¡Cruzá los dedos y que San Cono te acompañe!
Hace 21 horas
¿Tenés un pálpito? Así se multiplica tu plata si le pegás a la última cifra
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás con un número marcado a fuego, prestá atención: acertar la última cifra a la cabeza paga 7 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, te podés llevar $700 de una. ¡Un lindo vuelto para el jueves! Cruzá los dedos y jugale con fe, que la suerte puede estar más cerca de lo que pensás.