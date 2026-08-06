El "pastor galáctico" de España contemplará el eclipse total desde un observatorio de construcción propia

El pastor jubilado y astrónomo autodidacta Joaquín Tapioles desmonta uno de sus telescopios en las afueras del pueblo agrícola de San Agustín del Pozo, España

En un pequeño pueblo agrícola español, Joaquin Tapioles, un pastor jubilado, se ‌prepara para contemplar el ‌eclipse solar total de la próxima semana —el primero en un siglo— desde el observatorio que construyó inspirado por los misterios del cielo que le fascinaban de niño.

El primer eclipse total visible desde la península ibérica desde 1912 atraerá a aficionados a la astronomía de toda España y ​del extranjero.

Tapioles, de 67 ⁠años, un astrónomo autodidacta conocido con el apodo de "pastor ‌galáctico", observará el fenómeno junto a su ⁠familia el 12 de agosto desde ⁠la cúpula giratoria que sobresale entre los edificios de ladrillo rojo de San Agustín del Pozo.

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Maneja el telescopio que él ⁠mismo diseñó y montó utilizando un mando de ​videojuegos para seguir los movimientos del cielo.

Y ‌aunque le encanta compartir su ‌pasión de décadas con los visitantes que han donado ⁠a su proyecto a lo largo de los años, quiere dejar que su familia disfrute del momento.

"Si viene la gente al observatorio voy a estar más pendiente de que ​lo vean ‌los demás y yo me lo voy a perder", afirmó. "Lo voy a ver en familia".

Tapioles contó que su fascinación por el cielo nocturno comenzó cuando era niño, mientras ayudaba a su padre a ⁠cuidar de las ovejas antes del amanecer.

"Vimos una lluvia de estrellas fugaces y es el primer recuerdo que tengo yo de que me gustara lo que se veía en ese momento. Mi padre decía que eran estrellas que se caían del cielo", explicó.

Tapioles muestra con orgullo una pegatina de la NASA en ‌su telescopio, un recuerdo de su contribución a la misión Deep Impact al cometa Tempel 1, lanzada en 2005. Al igual que muchos astrónomos aficionados, ayudó a recopilar observaciones que se utilizaron para respaldar el proyecto, lo que le valió ‌el reconocimiento de la agencia espacial estadounidense.

España vivirá otro eclipse solar total el 2 de agosto del año que viene —el más ‌largo de Europa ⁠en el siglo XXI— y un eclipse anular en enero de 2028, con lo que ​se completará el llamado "trío de eclipses ibéricos".

Con información de Reuters