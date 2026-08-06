La policía surcoreana registra la federación de fútbol por el proceso de nombramiento de Hong

El exentrenador de la selección masculina de Corea del Sur Hong Myung-bo asiste a la audiencia sobre la KFA en torno a la controversia sobre su gestión en la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2026 en Seúl, Corea del Sur

​La Policía de Seúl registró el jueves las oficinas de la Asociación de Fútbol ‌de Corea del ‌Sur (KFA, por sus siglas en inglés) como parte de una investigación por "obstrucción de la actividad" relacionada con el nombramiento del exseleccionador masculino Hong Myung-bo, dijo la policía a Reuters.

La KFA no respondió de inmediato a una solicitud de ​comentarios de ⁠Reuters.

Hong regresó como seleccionador nacional en 2024, ‌después de una primera etapa al ⁠frente del equipo entre 2013 ⁠y 2014.

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Su nombramiento quedó bajo escrutinio después de que la KFA abandonara una búsqueda de varios ⁠meses en la que participaron candidatos ​extranjeros y lo designara tras ‌una breve reunión.

La cuestión resurgió ‌después de la decepcionante campaña de Corea ⁠del Sur en el Mundial de este año, que terminó con su eliminación en la fase de grupos.

En una audiencia parlamentaria ​celebrada el ‌mes pasado, Hong rechazó las insinuaciones de los legisladores de que había recibido un trato de favor en su nombramiento, al tiempo que asumió la responsabilidad ⁠por el fracaso de Corea del Sur en el torneo.

El Ministerio de Deportes surcoreano dijo en octubre de 2024 que la KFA había incumplido sus propias normas en los nombramientos tanto de Hong como del exseleccionador Jürgen Klinsmann, al concluir ‌que la reunión del director deportivo con Hong no constituyó una entrevista adecuada.

Sin embargo, el ministerio no halló pruebas de conducta ilegal y no ordenó la rescisión del contrato de Hong.

La ‌policía ya investigaba antes del Mundial denuncias que alegaban una interferencia indebida en el nombramiento de Hong.

No ‌se ha ⁠anunciado ninguna conclusión penal contra Hong, ni contra responsables de la KFA.

(Reporte ​de Suramya Kaushik en Bengaluru; reporte adicional de Kyu-seok Shim en Seúl; edición de Peter Rutherford; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)