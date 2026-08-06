Alerta naranja y vientos de 100km/h: el SMN elevó el nivel de peligro por lluvias

La Capital Federal arrancó la noche con lluvia débil y una temperatura de 9°C. El registro oficial de las 20:00, con datos del Servicio Meteorológico Nacional, marca una sensación térmica de 6°C y una humedad del 86%.

La probabilidad de lluvia es del 30% y el punto de rocío se ubica en 7°C. La nubosidad alcanza el 56%, con una visibilidad de 25 km y una presión atmosférica de 1009 hPa. No se registra niebla.

El viento medio sopla a 28 km/h y las ráfagas llegan a 62 km/h, por eso la térmica baja a 6°C. La cota de nieve se mantiene en 1800 metros. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.