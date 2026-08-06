El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló como estará el clima jueves 6 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el pronóstico del tiempo para el resto de la jornada. Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Alerta naranja y vientos de 100km/h: el SMN elevó el nivel de peligro por lluvias
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 22 horas
La noche arranca con lluvia débil y ráfagas de 62 km/h en Capital Federal
La Capital Federal arrancó la noche con lluvia débil y una temperatura de 9°C. El registro oficial de las 20:00, con datos del Servicio Meteorológico Nacional, marca una sensación térmica de 6°C y una humedad del 86%.
La probabilidad de lluvia es del 30% y el punto de rocío se ubica en 7°C. La nubosidad alcanza el 56%, con una visibilidad de 25 km y una presión atmosférica de 1009 hPa. No se registra niebla.
El viento medio sopla a 28 km/h y las ráfagas llegan a 62 km/h, por eso la térmica baja a 6°C. La cota de nieve se mantiene en 1800 metros. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.
Hace 22 horas
Noche fría y con lluvia débil en Capital Federal: 9°C y ráfagas de 62 km/h
Atención, Capital Federal: la noche arrancó con lluvia débil y una temperatura de 9°C. El registro oficial de las 20.00 marca una sensación térmica de 6°C, por lo que la jornada se siente más fría de lo que marcan los termómetros.
El viento sopla a 28 km/h con ráfagas que llegan a los 62 km/h. Con una humedad del 86%, la probabilidad de lluvia se mantiene en 30% y el cielo presenta un 56% de nubosidad.
La visibilidad es de 25 kilómetros y la presión atmosférica es de 1009 hPa. El punto de rocío se ubica en 7°C y la cota de nieve, en 1800 metros. No se registra niebla en la ciudad.
Hace 23 horas
Lluvia débil y ráfagas de 62 km/h: así sigue el clima en Capital Federal
Lluvia débil y una temperatura de 9°C marcan la noche de este jueves en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 20 la sensación térmica es de 6°C y el viento medio alcanza los 28 km/h, con ráfagas de 62 km/h que exigen atención al cruzar la calle.
La humedad es del 86%, la nubosidad del 56% y la probabilidad de lluvia se ubica en el 30%. Además, el punto de rocío está en 7°C, la visibilidad llega a 25 km y la presión atmosférica marca 1009 hPa, según el parte oficial.
El pronóstico del tiempo en la Ciudad sigue teniendo a la lluvia débil como protagonista de la noche, con una cota de nieve de 1800 metros y viento que insiste con ráfagas fuertes. Si vas a salir, no te confíes: el frío se siente y el piso mojado puede jugar una mala pasada.
Hace 23 horas
Lluvia débil, sensación térmica de 6° y ráfagas de 62 km/h en Capital Federal
Actualización de las 20:00 en Capital Federal: el cielo presenta lluvia débil, con una temperatura de 9°C y una sensación térmica que baja a 6°C. El viento medio sopla a 28 km/h y las ráfagas alcanzan los 62 km/h, así que la noche exige abrigo y precaución al aire libre.
La humedad es del 86% y la probabilidad de lluvia llega al 30%, mientras la nubosidad es del 56%. El punto de rocío se ubica en 7°C y la visibilidad alcanza los 25 km, por lo que, pese a la lluvia débil, la visibilidad se mantiene buena en la Ciudad.
En cuanto a la presión atmosférica, el barómetro marca 1009 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 1800 metros. Una noche fría, húmeda y ventosa para seguir de cerca el pronóstico del tiempo y el clima en la ciudad.
Hace 23 horas
Lluvia débil y ráfagas de 70 km/h: así se presenta la noche en Capital Federal
A esta hora, la lluvia débil es la protagonista en Capital Federal. El registro oficial de las 19:00 marca una temperatura de 10°C y una sensación térmica de 6°C, por lo que la noche arranca fría y húmeda.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la probabilidad de lluvia en 70%, con el cielo totalmente cubierto. La humedad alcanza el 91%, la visibilidad baja a 4 kilómetros y el punto de rocío se ubica en 8°C.
Además, el viento sopla con una intensidad media de 31 km/h y registra ráfagas de 70 km/h, un factor que acentúa el frío. La presión atmosférica es de 1008 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2000 metros.
Hace 23 horas
Lluvia débil y ráfagas de 70 km/h: así se presenta la noche en Capital Federal
La noche de este jueves se presenta fría e inestable en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 19 la temperatura es de 10°, con lluvia débil y sensación térmica de 6°.
El cielo permanece completamente cubierto y la humedad llega al 91%. La probabilidad de lluvia es del 70%, mientras que la visibilidad se reduce a 4 kilómetros por las precipitaciones.
El viento medio sopla a 31 km/h con ráfagas de 70 km/h, un dato clave para quienes circulan por la Ciudad. La presión atmosférica es de 1008 hPa, el punto de rocío se ubica en 8° y la cota de nieve alcanza los 2000 metros. No se reporta niebla.
19:17 | 06/08/2026
Atención: lluvia débil y ráfagas de 70 km/h marcan la noche en Capital Federal
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional para Capital Federal indica lluvia débil a las 19. El clima presenta una temperatura de 10° y una sensación térmica de 6°C, con ráfagas de 70 km/h.
La probabilidad de lluvia alcanza el 70% y la humedad es del 91%. El cielo está completamente cubierto, con nubosidad del 100%, y la visibilidad se reduce a 4 kilómetros.
El viento medio sopla a 31 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h. La presión atmosférica es de 1008 hPa y el punto de rocío llega a 8°C. Con la cota de nieve en 2000 metros, la condición sigue siendo de lluvia débil.
19:01 | 06/08/2026
Lluvia débil y viento en Capital Federal: noche con 10° y térmica de 6°
Este jueves a las 19, el clima en Capital Federal presenta una noche fría y húmeda, con lluvia débil y una sensación térmica de 6°C. La temperatura actual es de 10°, el cielo está 100% cubierto y la probabilidad de lluvia llega al 70%.
El viento es un factor central: sopla a 31 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h, lo que refuerza el frío. La humedad es del 91%, la visibilidad está reducida a 4 km y el punto de rocío alcanza los 8°C.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la presión atmosférica es de 1008 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 2000 metros. El Servicio Meteorológico Nacional sigue monitoreando la evolución de esta lluvia débil en la Ciudad.
18:47 | 06/08/2026
Lluvia débil y ráfagas de 69 km/h: así se vive la tarde en Capital Federal
Este jueves 6 de agosto, la Capital Federal transita una tarde cargada de humedad: a las 18:00 se registra lluvia débil y una temperatura de 11°C, con una sensación térmica que se mantiene en los mismos 11°C. El cielo está completamente cubierto y la humedad alcanza el 86%, por lo que el ambiente se siente pesado.
La probabilidad de lluvia es alta, del 70%, y el punto de rocío en 9°C anticipa que las condiciones siguen siendo favorables para que las precipitaciones débiles se mantengan en las próximas horas. La nubosidad es total (100%) y la visibilidad baja a 8 kilómetros, un detalle a tener en cuenta para quienes manejan por la ciudad.
El viento medio es de 33 km/h, pero las ráfagas ya alcanzan los 69 km/h, lo que obliga a extremar cuidados con objetos en balcones y árboles. La presión atmosférica es de 1005 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 2100 metros, por lo que la caída de agua se mantiene como lluvia en los niveles bajos.
Los datos oficiales marcan que la lluvia débil sigue siendo la protagonista de la tarde porteña. Mientras tanto, en Buenos Aires el paraguas sigue siendo el mejor aliado.
18:31 | 06/08/2026
Lluvia débil y ráfagas de 69 km/h: así se presenta el jueves en Capital Federal
El clima en Capital Federal transita una tarde marcada por la lluvia débil y el viento como gran protagonista. A las 18:00, la temperatura actual es de 11°C y la sensación térmica también es de 11°C, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
La humedad alcanza el 86% y el cielo se mantiene completamente cubierto, con una nubosidad del 100%. La probabilidad de lluvia sigue alta: 70%. El punto de rocío se ubica en 9°C, la visibilidad es de 8 kilómetros y la presión atmosférica marca 1005 hPa.
El viento es el dato más llamativo de la jornada: sopla con una velocidad media de 33 km/h y presenta ráfagas de 69 km/h. No se registra niebla, la cota de nieve se ubica en 2100 metros y el pronóstico del tiempo para las próximas horas mantiene la probabilidad de precipitaciones. Seguí acá el clima en vivo.
18:17 | 06/08/2026
Ráfagas de 69 km/h y 11°C: así sigue el clima este jueves en Capital Federal
Ojo con el viento en la Ciudad: a las 18, el Servicio Meteorológico Nacional registró lluvia débil y una temperatura de 11°C en Capital Federal. La sensación térmica es de 11 grados, con una humedad del 86% y una probabilidad de lluvia que llega al 70%.
El cielo está 100% cubierto, la visibilidad alcanza los 8 km y el viento medio sopla a 33 km/h, con ráfagas de 69 km/h. La presión atmosférica es de 1005 hPa y el punto de rocío se ubica en 9°C. No se informa niebla y la cota de nieve está en 2100 metros.
Con este panorama, el pronóstico del tiempo para las próximas horas sigue mostrando condiciones inestables. La lluvia débil puede ir y venir, por eso conviene no guardar el paraguas y extremar cuidados ante las ráfagas. Seguí el clima en vivo en El Destape.
18:02 | 06/08/2026
Lluvia débil en Capital Federal: ráfagas de 69 km/h y térmica de 11°
A las 18:00, la Capital Federal registra lluvia débil y una temperatura de 11°, con una sensación térmica de 11°, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. El cielo está 100% cubierto y la humedad alcanza el 86%.
La probabilidad de lluvia es del 70%, el viento medio sopla a 33 km/h y las ráfagas llegan a 69 km/h. La presión atmosférica es de 1005 hPa y la visibilidad es de 8 km.
El punto de rocío marca 9°, la cota de nieve se ubica en 2100 metros y no se registra niebla.
Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en la ciudad.
17:46 | 06/08/2026
Lluvia débil y ráfagas de 57 km/h: así sigue el clima en Capital Federal
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el registro oficial de las 17:00 en la Capital Federal marca 13°C con lluvia débil y sensación térmica de 13°C. La humedad llega al 89%, el cielo está 100% nublado y la visibilidad baja a 5 kilómetros.
El viento medio es de 29 km/h y las ráfagas alcanzan 57 km/h, con una probabilidad de lluvia del 80%. El punto de rocío es de 11°C, la presión atmosférica marca 1003 hPa y la cota de nieve está en 2200 metros. No se registra niebla.
El piso mojado y el viento fuerte invitan a extremar la precaución. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para no perderte ningún cambio del clima en la ciudad.
17:31 | 06/08/2026
El clima en Capital Federal: lluvia débil y ráfagas que complican la tarde
El clima en Capital Federal transita este jueves una tarde gris y húmeda, con lluvia débil que no da tregua. A las 17:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 13°C y una sensación térmica de 13°C, en una jornada en la que el cielo permanece completamente cubierto.
La probabilidad de lluvia es del 80% y la humedad alcanza el 89%, con un punto de rocío de 11°C. La visibilidad está reducida a 5 km por la nubosidad del 100%, mientras que se reportan vientos medios de 29 km/h con ráfagas que llegan a 57 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución.
La presión atmosférica es de 1003 hPa y no se registra niebla en la zona. En cuanto a las condiciones de montaña, la cota de nieve se ubica en 2200 metros. El pronóstico del tiempo sigue mostrando un escenario inestable para las próximas horas, con el viento como protagonista.
17:16 | 06/08/2026
Lluvia débil, viento y 13°C: el clima de Capital Federal minuto a minuto
El clima en Capital Federal de este jueves llega a las 17 con lluvia débil y una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 13 grados, mientras que la humedad alcanza el 89 por ciento, según los datos oficiales.
La probabilidad de lluvia es del 80% y el cielo se mantiene completamente cubierto, con una nubosidad del 100%. A esto se suma un viento medio de 29 km/h que presenta ráfagas de 57 km/h, por lo que el pronóstico del tiempo exige atención al circular por la vía pública.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta una visibilidad de 5 kilómetros, una presión atmosférica de 1003 hPa y una cota de nieve en 2200 metros. No se registra niebla en el área. La lluvia débil mantiene el escenario de inestabilidad, con un punto de rocío de 11 grados.
17:02 | 06/08/2026
Lluvia débil y ráfagas de 57 km/h: así está el clima en Capital Federal
La lluvia débil es la protagonista de la tarde en Capital Federal. El registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional marca a las 17 una temperatura de 13 °C, con una sensación térmica de 13 °C y nubosidad del 100%.
El viento medio sopla a 29 km/h y las ráfagas alcanzan los 57 km/h, un dato a tener en cuenta al salir a la calle. La humedad es del 89%, la probabilidad de lluvia llega al 80% y la visibilidad está reducida a 5 kilómetros.
Con un punto de rocío de 11 °C, la presión atmosférica es de 1003 hPa y la cota de nieve se ubica en 2200 metros. No se registra niebla en este momento.
En El Destape seguimos el pronóstico del tiempo en vivo para que puedas seguir todos los cambios del clima en la Ciudad. Esta es la actualización de las 17.
16:47 | 06/08/2026
Lluvia débil, 14° y 92% de humedad: así está el clima en Capital Federal
Este jueves 6 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 16:00 una lluvia débil en Capital Federal. La temperatura actual es de 14° y la sensación térmica también marca 14 grados, en una jornada con el cielo casi cubierto: la nubosidad alcanza el 98%.
La humedad trepó al 92%, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene en el 60%. El viento medio sopla a 17 km/h con ráfagas de 39 km/h, por lo que se recomienda extremar la precaución al circular. La visibilidad es de 7 km y no se registra niebla.
El punto de rocío se ubica en 13°C, la presión atmosférica es de 1001 hPa y la cota de nieve llega a los 2600 metros. Así se actualiza el pronóstico del tiempo para esta tarde lluviosa en la Ciudad.
16:31 | 06/08/2026
Lluvia débil y 14° en Capital Federal: el clima en vivo a las 16
El clima en Capital Federal sigue mostrando una tarde húmeda y cargada. A las 16, el registro oficial indica lluvia débil y una temperatura de 14°, con sensación térmica de 14°C.
La humedad es del 92% y la nubosidad alcanza el 98%, por lo que el cielo permanece cubierto. La probabilidad de lluvia llega al 60% y el punto de rocío se ubica en 13°C.
El viento medio corre a 17 km/h con ráfagas de 39 km/h. La presión atmosférica marca 1001 hPa, la visibilidad es de 7 km y la cota de nieve se mantiene en 2600 metros.
El pronóstico del tiempo para la Ciudad sigue condicionado por la inestabilidad. Seguí este liveblog para conocer la evolución del clima en tiempo real.
16:16 | 06/08/2026
Lluvia débil y 14°C en Capital Federal: así sigue el clima este jueves
A las 16:00, el clima en Capital Federal presenta lluvia débil y una temperatura de 14°C. La sensación térmica también es de 14 grados, mientras que la humedad alcanza el 92%, lo que deja una tarde húmeda y gris en Buenos Aires.
El pronóstico del tiempo indica un 60% de probabilidad de lluvia, con el punto de rocío en 13°C y una nubosidad del 98%. La visibilidad está reducida a 7 kilómetros y no se registra niebla, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
En cuanto al viento, el registro marca un promedio de 17 km/h con ráfagas que llegan a 39 km/h. La presión atmosférica es de 1001 hPa y la cota de nieve se ubica en 2600 metros.
Se recomienda seguir la evolución de la lluvia débil en el liveblog de El Destape para conocer cada detalle de las próximas horas en Capital Federal.
16:01 | 06/08/2026
Lluvia débil y 14 grados en Capital Federal: cómo sigue la tarde
El clima en Capital Federal se mantiene esta tarde con lluvia débil y una temperatura de 14°. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también es de 14°, con un 92% de humedad y un punto de rocío de 13°C.
A las 16, el pronóstico del tiempo indica una altísima nubosidad: 98% del cielo cubierto y 60% de probabilidad de lluvia. El viento medio sopla a 17 km/h, con ráfagas de 39 km/h, y la visibilidad alcanza los 7 km.
La presión atmosférica es de 1001 hPa, la cota de nieve se ubica en 2600 metros y no se registra niebla. Para quienes circulan por Capital Federal, conviene llevar paraguas y abrigo.
15:46 | 06/08/2026
Lluvia débil y 14°C: así se presenta la tarde de jueves en Capital Federal
A las 15:00 de este jueves, el clima en Capital Federal está marcado por lluvia débil y una temperatura de 14°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es también de 14°C, con una humedad del 93% que deja el ambiente muy húmedo.
El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 80% durante esta tarde. El cielo sigue casi tapado, con 94% de nubosidad, y la visibilidad está reducida a 7 kilómetros. El punto de rocío es de 13°C, un valor que refuerza la percepción de humedad.
En cuanto al viento, se registra un promedio de 18 km/h con ráfagas de 40 km/h. La presión atmosférica es de 1001 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 2600 metros.
15:31 | 06/08/2026
Lluvia débil y 14°C: la tarde del jueves sigue mojada en Capital Federal
La lluvia débil es la protagonista de la tarde en Capital Federal. El último registro oficial de las 15:00, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, marca una temperatura de 14°C y una sensación térmica de 14°C, con una humedad del 93%.
La probabilidad de lluvia llega al 80%, por lo que el paraguas sigue siendo clave. El viento medio sopla a 18 km/h con ráfagas de 40 km/h, la visibilidad es de 7 km y la presión atmosférica se ubica en 1001 hPa. Hasta el momento, no se registra niebla.
Con una nubosidad del 94% y un punto de rocío de 13°C, el pronóstico del tiempo en vivo para este jueves mantiene la lluvia débil como condición central. La cota de nieve se encuentra en 2600 metros, así que el clima en Buenos Aires sigue húmedo, cubierto y ventoso.
15:16 | 06/08/2026
Lluvia débil y 14°C en Capital Federal: el clima en vivo de este jueves
El clima en Capital Federal de este jueves 6 de agosto se presenta con lluvia débil y una temperatura de 14°, según el registro oficial de las 15:00. La sensación térmica es de 14°C, la humedad alcanza el 93% y la probabilidad de lluvia es del 80%.
El cielo está mayormente cubierto, con 94% de nubosidad, y la visibilidad se reduce a 7 km. El viento medio es de 18 km/h con ráfagas de 40 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1001 hPa. El punto de rocío se ubica en 13°C y la cota de nieve alcanza los 2600 metros, sin registro de niebla.
15:00 | 06/08/2026
Lluvia débil y 14 grados: así continúa la tarde en Capital Federal
La lluvia débil vuelve a ganar protagonismo en la Capital Federal durante la tarde de este jueves. El registro oficial de las 15 horas marca una temperatura de 14°C, con una sensación térmica idéntica, según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo sigue mostrando un alto porcentaje de precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 80%. La humedad alcanza el 93% y el cielo se presenta casi cubierto, con una nubosidad del 94%.
Además, el viento medio sopla a 18 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h y la visibilidad es de 7 kilómetros. La presión atmosférica es de 1001 hPa, mientras que el punto de rocío se ubica en 13°C y la cota de nieve en los 2600 metros. No se registra niebla.
14:46 | 06/08/2026
Lluvia moderada y 97% de humedad: así sigue la tarde en Capital Federal
La lluvia moderada no da tregua en Capital Federal. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, a las 14:00 la temperatura es de 14°C y la sensación térmica también alcanza los 14°C.
La humedad es del 97% y la probabilidad de lluvia llega al 90%, con un cielo casi cubierto: la nubosidad alcanza el 99%. La visibilidad es reducida, de solo 4 kilómetros, y el viento medio sopla a 17 km/h con ráfagas de 39 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1001 hPa y la cota de nieve está en 2800 metros. El pronóstico del tiempo para la Ciudad mantiene alta la probabilidad de precipitaciones, por lo que hay que seguir atento a la evolución de la lluvia moderada.
14:31 | 06/08/2026
Jueves de lluvia moderada en Capital Federal: 14°C y 97% de humedad
La lluvia moderada es la gran protagonista de este jueves en Capital Federal. El registro oficial de las 14 horas marca una temperatura de 14°C, con una sensación térmica de 14°C y una humedad del 97%.
Con una probabilidad de lluvia del 90%, el cielo se mantiene prácticamente tapado: la nubosidad alcanza el 99% y la visibilidad se reduce a 4 kilómetros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viento medio es de 17 km/h y las ráfagas llegan a los 39 km/h.
La presión atmosférica es de 1001 hPa, el punto de rocío se ubica en 13°C y la cota de nieve alcanza los 2800 metros. Hasta el momento no se registra niebla en la ciudad.
Con este clima, el paraguas vuelve a ser imprescindible en la Ciudad. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo junto a El Destape.
14:16 | 06/08/2026
Paraguas en mano: lluvia moderada y 14°C en el clima de Capital Federal este jueves
El clima en Capital Federal transita una tarde de lluvia moderada: a las 14, la temperatura llegó a 14°C y la sensación térmica también es de 14°C. Con un 97% de humedad y 90% de probabilidad de precipitaciones, el paraguas sigue siendo protagonista en la ciudad.
La nubosidad tapa casi todo el cielo (99%) y la visibilidad está reducida a 4 kilómetros. El viento medio sopla a 17 km/h con ráfagas de hasta 39 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1001 hPa. El punto de rocío se ubica en 13°C y la cota de nieve, en 2800 metros; no se registra niebla.
El pronóstico del tiempo en vivo sigue mostrando lluvia moderada en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Buenos Aires exige circular con precaución por la baja visibilidad.
14:00 | 06/08/2026
Lluvia moderada y 14 grados: la tarde porteña arrancó mojada y sigue inestable
La lluvia moderada es la gran protagonista de la tarde en Capital Federal. A las 14, la temperatura registrada es de 14 grados, con una sensación térmica de 14 °C y una humedad del 97%.
El cielo está prácticamente cubierto: la nubosidad llega al 99% y la probabilidad de lluvia es del 90%. La visibilidad se reduce a 4 kilómetros, mientras que el viento sopla a 17 km/h con ráfagas de hasta 39 km/h.
La presión atmosférica es de 1001 hPa, el punto de rocío se ubica en 13 °C y la cota de nieve está en 2800 metros. No se registra niebla en la Ciudad.
13:46 | 06/08/2026
Tormenta en Capital Federal: 14°C, lluvia al 90% y ráfagas de 28 km/h
La tormenta domina el mediodía en Capital Federal. A las 13:00, el termómetro marcó 14°C con una sensación térmica de 14°C, mientras la humedad trepó al 97% y la probabilidad de lluvia se mantiene en el 90%. El cielo está 100% nublado y la visibilidad es reducida: apenas 2 kilómetros.
El viento medio es de 13 km/h con ráfagas de 28 km/h, lo que refuerza la inestabilidad. La presión atmosférica es de 1001 hPa y el punto de rocío se ubica en 13°C. A pesar de la alta humedad, no se registra niebla, y la cota de nieve se mantiene en 3000 metros.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada complicada: el clima seguirá con lluvia y tormenta en la Ciudad.
13:31 | 06/08/2026
Tormenta en Capital Federal: lluvia, viento y 14° en pleno mediodía
La tormenta se instaló sobre la Capital Federal y el Servicio Meteorológico Nacional confirmó a las 13 un escenario de alerta: cielo 100% cubierto, visibilidad reducida a 2 kilómetros y una probabilidad de lluvia del 90%. El clima en Capital Federal suma una temperatura de 14°, con una sensación térmica de 14 grados y 97% de humedad.
El viento medio es de 13 km/h, pero las ráfagas alcanzan los 28 km/h, mientras que la presión atmosférica marca 1001 hPa. El punto de rocío se ubica en 13°C y la cota de nieve, en 3000 metros, por lo que las condiciones se mantienen inestables. No hay niebla, aunque la baja visibilidad complica la circulación en varios puntos de la ciudad.
Para las próximas horas, el pronóstico del tiempo sigue con alerta por tormenta: la lluvia es el eje central de la jornada y el viento en ráfagas no dará tregua. Seguí el liveblog para conocer cada detalle del clima en Buenos Aires.
13:16 | 06/08/2026
Clima en Capital Federal: atento al paraguas, la tormenta llegó a la Ciudad
El clima en Capital Federal se presenta con una tormenta a las 13 horas, según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°C y una humedad del 97%.
La probabilidad de lluvia alcanza el 90% y el cielo está 100% cubierto. El punto de rocío es de 13°C, mientras que la visibilidad se reduce a 2 kilómetros. Aunque no hay niebla, las condiciones invitan a seguir de cerca el pronóstico del tiempo en la Ciudad.
El viento medio es de 13 km/h con ráfagas de hasta 28 km/h; la presión atmosférica marca 1001 hPa y la cota de nieve se ubica en 3000 metros. La tormenta es la gran protagonista de la tarde en Capital Federal.
13:06 | 06/08/2026
Este jueves, tormenta en Capital Federal: lluvia, humedad y ráfagas
La tormenta es la protagonista en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 13:00 una temperatura actual de 14°, con una sensación térmica de 14°C y un cielo 100% nublado.
La humedad es del 97% y la probabilidad de lluvia llega al 90%. Los vientos soplan a 13 km/h con ráfagas de 28 km/h, la visibilidad está reducida a 2 km y la presión atmosférica es de 1001 hPa. El punto de rocío, por su parte, se ubica en 13°C.
En cuanto a la cota de nieve, se encuentra en 3000 metros y no se registra niebla en la zona. Seguí el minuto a minuto del clima en la Ciudad.
12:45 | 06/08/2026
Lluvia débil y 13 grados: el clima en Capital Federal al mediodía
Actualización de las 12:00: Capital Federal registra una lluvia débil que condiciona la jornada. La temperatura actual es de 13°C, con una sensación térmica de 13°C y un 97% de humedad, mientras la probabilidad de lluvia alcanza el 90%.
El cielo está casi cubierto, con 96% de nubosidad y una visibilidad reducida a 5 km. El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de 30 km/h, y la presión atmosférica es de 1000 hPa. El punto de rocío se ubica en 12°C, la cota de nieve está en 3100 metros y no se registra niebla.
Con esta lluvia débil en pleno mediodía, la Ciudad sigue bajo un clima frío y húmedo. La recomendación es no confiarse con el abrigo y extremar la precaución al circular por calles mojadas.
12:31 | 06/08/2026
Lluvia débil y 13°C: el clima en Capital Federal se mantiene húmedo al mediodía
El mediodía porteño llega con lluvia débil y un clima que no da tregua en Capital Federal. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el registro de las 12:00 marca 13°C de temperatura y una sensación térmica también de 13°C, con una humedad del 97% y un punto de rocío de 12°C.
La probabilidad de lluvia es del 90% y el cielo está casi cubierto, con un 96% de nubosidad. La visibilidad es de 5 kilómetros, mientras que el viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 30 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1000 hPa.
No hay niebla en la ciudad y la cota de nieve se mantiene en 3100 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape.
12:16 | 06/08/2026
Con 13°C y 97% de humedad, la lluvia débil no afloja en Capital Federal
Ahora, a las 12, el mediodía en Capital Federal transcurre con lluvia débil y una temperatura de 13°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la probabilidad de lluvia en el 90%, por lo que el paraguas sigue siendo protagonista en las calles porteñas.
La humedad alcanza el 97% y la sensación térmica es de 13°C, con un punto de rocío de 12°C. La nubosidad cubre el 96% del cielo y la visibilidad se reduce a 5 kilómetros. No se registra niebla.
Los vientos soplan a 10 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1000 hPa. La cota de nieve se ubica en los 3100 metros. Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo en Capital Federal presenta un clima fresco y húmedo, con alta probabilidad de lluvia.
12:01 | 06/08/2026
Lluvia débil y 13°C: así se vive el mediodía en Capital Federal
Actualización de las 12:00: Capital Federal vive una jornada con lluvia débil y temperatura de 13°C, igual a la sensación térmica. La humedad en Capital Federal es del 97%, por lo que la percepción de frío húmedo se hace sentir en la Ciudad.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas marca una probabilidad de lluvia del 90%, con un cielo prácticamente cubierto: la nubosidad alcanza el 96%. La visibilidad está reducida a 5 kilómetros, mientras que el viento sopla a 10 km/h con ráfagas de hasta 30 km/h. El punto de rocío se ubica en 12°C.
La presión atmosférica es de 1000 hPa, la cota de nieve se encuentra en 3100 metros y no se registra niebla en la zona. Seguí acá el clima en Capital Federal minuto a minuto.
11:46 | 06/08/2026
La tormenta se instala en Capital Federal: 13°C, 99% de humedad y 90% de lluvia
La tormenta es protagonista en Capital Federal a las 11: se registran 13 grados de temperatura y una sensación térmica de 13°C. La humedad llega al 99% y la probabilidad de lluvia es del 90%, con un cielo cubierto en un 99%.
El viento medio es de 13 km/h y las ráfagas alcanzan los 26 km/h, con visibilidad reducida a 3 kilómetros. La presión atmosférica es de 1001 hPa, el punto de rocío se ubica en 12°C y no se registra niebla. La cota de nieve, en tanto, se mantiene en 3200 metros. Se recomienda circular con precaución y seguir el pronóstico del tiempo en vivo.
11:31 | 06/08/2026
Tormenta y lluvia al 90%: el clima en Capital Federal, minuto a minuto
El clima en Capital Federal está marcado por la tormenta que domina la ciudad a las 11:00. El registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica una temperatura de 13°, una sensación térmica de 13° y una humedad que llega al 99%.
La probabilidad de lluvia es alta: alcanza el 90%, con el cielo cubierto al 99% y visibilidad reducida a 3 kilómetros. El viento medio sopla a 13 km/h y las ráfagas alcanzan los 26 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1001 hPa.
El punto de rocío se ubica en 12°, la cota de nieve está en 3200 metros y no se registra niebla. Si vas a salir, seguí el pronóstico del tiempo y tomá precauciones por la lluvia.
11:16 | 06/08/2026
Tormenta en Capital Federal: lluvia intensa y 13° a mediodía
La tormenta se instaló en la Capital Federal y el pronóstico del tiempo indica lluvia persistente. A las 11:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 13° en la ciudad, con una sensación térmica de 13° y un 99% de humedad.
Las probabilidades de lluvia alcanzan el 90% y el cielo está completamente cubierto, con una nubosidad del 99%. La visibilidad se reduce a solo 3 kilómetros, por lo que se recomienda precaución al circular. El viento sopla con una intensidad media de 13 km/h y ráfagas de hasta 26 km/h.
La presión atmosférica es de 1001 hPa, y la cota de nieve se ubica en los 3200 metros. Si bien no se registra niebla, la baja visibilidad por la lluvia es un factor a tener en cuenta en la ciudad.
El clima en Capital Federal sigue siendo inestable. Seguí esta actualización en vivo para conocer cómo evoluciona la tormenta en las próximas horas.
11:01 | 06/08/2026
Tormenta en plena mañana porteña: clima inestable, lluvia al 90% y 13°C
La tormenta es la protagonista de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires. A las 11:00, el registro oficial marcó 13°C de temperatura, con sensación térmica de 13°C, humedad del 99% y una nubosidad que cubre por completo el cielo porteño.
El pronóstico del tiempo indica que las próximas horas seguirán bajo amenaza de lluvia: la probabilidad de precipitaciones es del 90%. La visibilidad está reducida a 3 km, el viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 26 km/h y la presión atmosférica es de 1001 hPa.
Con un punto de rocío de 12°C y una cota de nieve de 3200 metros, el clima sigue completamente inestable. No hay niebla, pero la tormenta mantiene en alerta a toda Capital Federal. Seguí acá el minuto a minuto.
10:46 | 06/08/2026
Tormenta a las 10 en Capital Federal: lluvia, 97% de humedad y ráfagas
Atención: la tormenta se volvió protagonista en Capital Federal. A las 10:00, el Servicio Meteorológico Nacional reportó una temperatura de 13°C, una sensación térmica de 13°C y una humedad del 97%.
El cielo está 100% nublado y la probabilidad de lluvia es del 90%. La visibilidad cae a 2 kilómetros, mientras el viento sopla a 9 km/h con ráfagas de 27 km/h. La presión atmosférica marca 1002 hPa.
Con un punto de rocío de 12°C y una cota de nieve de 3200 metros, la jornada arranca con el pulso de la lluvia. No se registra niebla, pero la ciudad sigue bajo alerta por el cielo cubierto y la amenaza de precipitaciones.
10:31 | 06/08/2026
Atención: tormenta en Capital Federal con 13°C y alta humedad este jueves 6 de agosto
La tormenta es la gran protagonista de la mañana en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 10 el termómetro marcó 13°C, con una sensación térmica de 13°C y una humedad del 97%.
El cielo permanece 100% cubierto y la probabilidad de lluvia es del 90%. La visibilidad es de apenas 2 km, el viento sopla a 9 km/h con ráfagas de 27 km/h y la presión atmosférica llegó a 1002 hPa. No se registra niebla.
Con un punto de rocío de 12°C y una cota de nieve en 3200 metros, el pronóstico del tiempo sigue siendo inestable. Seguí acá minuto a minuto cómo avanza el clima en la Ciudad.
10:16 | 06/08/2026
Capital Federal, bajo tormenta: lluvia y 90% de probabilidad este jueves
De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Capital Federal amaneció bajo tormenta y con una temperatura de 13° a las 10:00. La sensación térmica también es de 13°.
El pronóstico del tiempo para este jueves 6 de agosto anticipa un 90% de probabilidad de lluvia. La humedad alcanza el 97%, el cielo está 100% nublado y la visibilidad se reduce a 2 kilómetros.
El viento medio es de 9 km/h con ráfagas de 27 km/h. La presión atmosférica marca 1002 hPa, el punto de rocío llega a 12°C y la cota de nieve se ubica en 3200 metros. No se registra niebla.
10:01 | 06/08/2026
Tormenta en Capital Federal: 13°, 90% de lluvia y ráfagas de 27 km
A las 10 de la mañana, Capital Federal vive una tormenta con 13° de temperatura y una sensación térmica de 13 grados. El cielo está 100% cubierto, la humedad llega al 97% y la probabilidad de lluvia es del 90%.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo para esta hora marca viento medio de 9 km/h con ráfagas de 27 km/h. La visibilidad es de solo 2 km, la presión atmosférica es de 1002 hPa y el punto de rocío se ubica en 12°C. No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3200 metros.
Con la tormenta como protagonista, el paraguas es obligatorio en la Ciudad. Seguí en vivo la evolución del clima en Buenos Aires.
09:46 | 06/08/2026
Clima en Capital Federal: jueves con lluvia débil, 12 grados y 99% de humedad
Actualización de las 09:00: el clima en Capital Federal amaneció con el cielo 100% nublado y lluvia débil. La temperatura es de 12°C y la sensación térmica también es de 12°C.
Ojo: la humedad es del 99% y la probabilidad de lluvia llega al 80%. La visibilidad está reducida a 2 km, con viento medio de 11 km/h y ráfagas de 24 km/h. La presión atmosférica es de 1002 hPa y no se registra niebla.
El punto de rocío se ubica en 12°C y la cota de nieve, en 3200 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cada detalle de la jornada en la Ciudad.
09:31 | 06/08/2026
Jueves mojado: lluvia débil, 12° y 99% de humedad en el arranque porteño
El jueves 6 de agosto arrancó con lluvia débil y una temperatura de 12°C en la Capital Federal. Según el registro oficial de las 9 y el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también marca 12°C, la humedad llega al 99% y la probabilidad de lluvia es del 80%.
El cielo está 100% nublado y la visibilidad es de apenas 2 km, por lo que conviene extremar los cuidados al circular. El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de 24 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1002 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve se mantiene en 3200 metros.
Con un punto de rocío de 12°C, el ambiente se presenta saturado, en línea con la humedad del 99% y el 80% de probabilidad de lluvia. Seguí acá el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cada detalle del clima porteño.
09:16 | 06/08/2026
Lluvia débil y poca visibilidad: así amaneció este jueves en Capital Federal
El clima en Capital Federal arrancó este jueves con una lluvia débil que marca el pulso de la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 09:00 la temperatura actual es de 12°C, la sensación térmica también es de 12°C y la humedad es del 99%.
La probabilidad de lluvia es del 80%, con el cielo 100% cubierto y una visibilidad reducida a 2 kilómetros. El viento se mantiene en 11 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h, y la presión atmosférica alcanza los 1002 hPa. La cota de nieve, por su parte, se ubica en 3200 metros y no se registra niebla.
En una jornada de alta humedad y lluvia débil, el pronóstico del tiempo para la Ciudad invita a circular con precaución. Seguí en El Destape el minuto a minuto del clima en Capital Federal.
09:00 | 06/08/2026
El clima en Buenos Aires: lluvia débil y 12°C para este jueves
Arrancamos el jueves con lluvia débil en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 09:00 la temperatura es de 12°C y la sensación térmica también marca 12°C, con una humedad del 99%.
El cielo está 100% cubierto y la probabilidad de lluvia alcanza el 80%. La visibilidad es de apenas 2 kilómetros, no se registra niebla y el punto de rocío se ubica en 12°C. El viento medio sopla a 11 km/h y las ráfagas llegan a 24 km/h.
La presión atmosférica es de 1002 hPa y la cota de nieve se encuentra en 3200 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en Buenos Aires.
08:46 | 06/08/2026
Tormenta y 12°C: así arranca el clima de este jueves en Capital Federal
Actualización de las 08:00: el clima en Capital Federal amanece con tormenta, una temperatura actual de 12°C y una sensación térmica que también marca 12°C. La humedad alcanza el 99%, con el cielo totalmente cubierto.
La probabilidad de lluvia es del 50%, mientras que la visibilidad se encuentra reducida a 1 kilómetro por las condiciones de tormenta. El viento medio sopla a 9 km/h, con ráfagas de 19 km/h, y la presión atmosférica es de 1003 hPa.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el punto de rocío es de 12°C y la cota de nieve se ubica en 3300 metros. Aunque no hay niebla, la nubosidad del 100% y la baja visibilidad exigen extremar los cuidados al circular por la Ciudad.
08:32 | 06/08/2026
Tormenta a las 08:00 en Capital Federal: 12°, humedad del 99% y poca visibilidad
El Servicio Meteorológico Nacional reporta tormenta en Capital Federal a las 08:00. La temperatura actual es de 12°, la sensación térmica es de 12 °C y la humedad alcanza el 99%.
El cielo está 100% cubierto, con una visibilidad de apenas 1 kilómetro y una probabilidad de lluvia del 50%. El viento medio es de 9 km/h, con ráfagas de 19 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1003 hPa.
El punto de rocío es de 12 °C, no se registra niebla y la cota de nieve está en 3300 metros. La tormenta es la gran protagonista del pronóstico del tiempo en la ciudad.
08:16 | 06/08/2026
Tormenta y 99% de humedad: así arrancó el jueves en Capital Federal
El clima en Capital Federal arrancó este jueves con una tormenta que mantiene el cielo 100% cubierto y una humedad del 99%. El registro oficial de las 08:00 marcó 12°C de temperatura y sensación térmica de 12°C, con una probabilidad de lluvia del 50%.
La visibilidad está reducida a 1 km, no se registra niebla, y el viento sopla a 9 km/h con ráfagas de 19 km/h. La presión atmosférica es de 1003 hPa y la cota de nieve se ubica en 3300 metros. El punto de rocío alcanza los 12°C, lo que refuerza la sensación de ambiente cargado.
Con estas condiciones, Capital Federal sigue bajo el impacto de la tormenta. La visibilidad puede seguir limitada en la Ciudad. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo y mantenete informado.
08:01 | 06/08/2026
Tormenta en Capital Federal: lluvia, 12° y visibilidad reducida a 1 km
El clima en Capital Federal arrancó este jueves con una tormenta que mantiene el cielo 100% cubierto y una temperatura actual de 12° a las 8:00. La sensación térmica también es de 12° y la humedad llega al 99%, por lo que se siente un ambiente cargado en plena mañana.
El registro oficial marca una probabilidad de lluvia del 50% y un punto de rocío de 12°C. Con 100% de nubosidad y una visibilidad de apenas 1 km, la Ciudad amaneció con condiciones complicadas para circular. Si salís, extremá las precauciones.
El viento medio es de 9 km/h y las ráfagas alcanzan los 19 km/h. La presión atmosférica es de 1003 hPa, mientras que la cota de nieve se ubica en 3300 metros y no se registra niebla. El pronóstico del tiempo seguirá condicionado por la tormenta en las próximas horas.
07:47 | 06/08/2026
A las 07:00, lluvia débil y niebla dominan el jueves en Capital Federal
El clima en Capital Federal arrancó el jueves con lluvia débil y niebla en la Ciudad, según el registro oficial de las 07:00 del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura es de 12°C y la sensación térmica también alcanza los 12°C.
La humedad llega al 99% y el cielo está 100% cubierto, con una probabilidad de lluvia del 40%. El viento medio es de 10 km/h con ráfagas de 20 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1003 hPa.
El punto de rocío se ubica en 12°C y la cota de nieve alcanza los 3300 metros. Ante la lluvia débil y la niebla, se recomienda circular con precaución y seguir el pronóstico del tiempo en vivo.
07:31 | 06/08/2026
Niebla y lluvia débil en Capital Federal: jueves arranca con 12° y 99% de humedad
En este momento, la lluvia débil y la niebla son las protagonistas de la mañana en Capital Federal. Según el pronóstico del tiempo de las 07:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 12°C, con una sensación térmica de 12°C y una humedad del 99%.
El cielo está 100% cubierto y la probabilidad de lluvia es del 40%. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1003 hPa. El punto de rocío se ubica en 12°C y la cota de nieve asciende a 3300 metros.
07:15 | 06/08/2026
Jueves gris y húmedo en Capital Federal: lluvia débil, niebla y 12°
El Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 07:00 una mañana de lluvia débil y niebla en Capital Federal. La temperatura actual es de 12° y la sensación térmica también llega a 12°, con una humedad del 99%.
El cielo está 100% cubierto, la probabilidad de lluvia es del 40% y el viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1003 hPa, mientras la niebla sigue presente en distintos puntos de la Ciudad.
El punto de rocío se ubica en 12°C y la cota de nieve en 3300 metros. Para las próximas horas, el pronóstico del tiempo exige atención por la combinación de bancos de niebla y piso húmedo. Seguí acá todas las actualizaciones del clima en vivo.
07:00 | 06/08/2026
Arrancó el jueves con lluvia débil, niebla y 99% de humedad en Capital Federal
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 07:00 una lluvia débil en Capital Federal, con una temperatura de 12° y una sensación térmica de 12°. El cielo está completamente cubierto y la humedad llega al 99%.
La niebla también aparece en el parte de esta mañana, mientras el viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h. La presión atmosférica es de 1003 hPa y el punto de rocío se ubica en 12°C.
Con una probabilidad de lluvia del 40% y una cota de nieve en 3300 metros, el arranque del jueves exige paciencia y precaución al volante. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo por El Destape.
06:45 | 06/08/2026
Niebla y 12° al amanecer: el tiempo en Capital Federal este jueves
La niebla es la gran protagonista de la mañana en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 06:00 una temperatura de 12°, con una sensación térmica de 12° y un 99% de humedad.
El cielo está 100% cubierto y la probabilidad de lluvia es del 20%. Los vientos soplan a 10 km/h, con ráfagas de 19 km/h, y la presión atmosférica es de 1004 hPa.
La niebla continúa condicionando el arranque del día en la ciudad. La cota de nieve se ubica en 3500 metros.
06:32 | 06/08/2026
Niebla y 12°: así arranca el clima de este jueves en Capital Federal
La niebla es la gran protagonista de la mañana en Capital Federal. A las 06:00, la temperatura marcó 12° y la sensación térmica también fue de 12 °C, según el registro oficial.
La humedad es del 99%, la nubosidad alcanza el 100% y la probabilidad de lluvia es del 20%. El punto de rocío está en 12 °C.
El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h, y la presión atmosférica es de 1004 hPa. La cota de nieve se ubica en 3500 metros. Seguí en vivo el pronóstico del tiempo para conocer cómo sigue el clima en la ciudad.
06:15 | 06/08/2026
Niebla y 12°C: así arrancó el clima en Capital Federal este jueves
Actualización de las 06:00: la niebla es la gran protagonista de la mañana en Capital Federal. El reporte oficial marcó una temperatura de 12°C y una sensación térmica de 12°C, con el cielo totalmente cubierto.
La humedad alcanza el 99% y la probabilidad de lluvia es del 20%. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1004 hPa y el punto de rocío se ubica en 12°C.
Para quienes preguntan por el pronóstico del tiempo, la cota de nieve se mantiene en 3500 metros y la nubosidad es del 100%. La niebla de la madrugada condiciona la mañana: tomá precauciones al circular y mantenete atento a la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
06:00 | 06/08/2026
Un manto de niebla y 12°: así arranca el jueves en Capital Federal
La Capital Federal amaneció este jueves bajo un manto de niebla, con una temperatura de 12° y una sensación térmica de 12°C. El Servicio Meteorológico Nacional registró 99% de humedad y 100% de nubosidad, en una jornada que arrancó con el cielo completamente cubierto.
A las 6 de la mañana, el viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h y la presión atmosférica es de 1004 hPa. La probabilidad de lluvia alcanza el 20%, mientras que el punto de rocío se ubica en 12°C y la cota de nieve, en 3500 metros.
Con una humedad del 99%, el ambiente permanece húmedo y con escasa variación térmica. Seguí en vivo el pronóstico del tiempo en El Destape para saber cómo evoluciona la jornada.
05:45 | 06/08/2026
Cubierto y fresco: el clima en Capital Federal arrancó con 13° y sin lluvias
El clima en Capital Federal arrancó este jueves 6 de agosto con cielo cubierto y una temperatura de 13°. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 13 grados, la humedad alcanza el 96% y el viento sopla a 6 km/h con ráfagas de 12 km/h.
A las 05:00, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla. La nubosidad es del 100%, la visibilidad llega a 12 km y la presión atmosférica es de 1005 hPa. El punto de rocío se ubica en 12°C y la cota de nieve, en 3400 metros.
El pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene estable para esta mañana. Seguí el liveblog para conocer las actualizaciones del clima en tiempo real.
05:31 | 06/08/2026
Jueves cubierto en Capital Federal: 13 grados, alta humedad y cero lluvia
Actualización de las 05:00: el jueves 6 de agosto amanece con cielo cubierto en Capital Federal. El registro oficial marca 13°C de temperatura y la sensación térmica también llega a 13°C, con una humedad del 96%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, aunque la nubosidad alcanza el 100%. La visibilidad es de 12 kilómetros, no se registra niebla y el punto de rocío se ubica en 12°C.
El viento medio es de 6 km/h con ráfagas de 12 km/h, la presión atmosférica es de 1005 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3400 metros.
05:15 | 06/08/2026
Cielo 100% cubierto y 96% de humedad: así arranca el jueves en Capital Federal
El jueves arrancó con el cielo cubierto en Capital Federal y una temperatura de 13° que se siente igual por la alta humedad. A las 05:00, el Servicio Meteorológico Nacional reportó una humedad del 96% y nubosidad total, aunque la probabilidad de lluvia sigue en 0%.
La visibilidad alcanza los 12 kilómetros y no hay niebla, de modo que el tránsito de la mañana no encuentra obstáculos climáticos. El viento es leve: promedia 6 km/h con ráfagas de 12 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1005 hPa.
Para quienes hacen planes al aire libre, el día se mantiene estable y fresco, con una cota de nieve en 3.400 metros. El dato destacado: a pesar del cielo 100% nublado, las lluvias no aparecen en el pronóstico de esta hora.
05:00 | 06/08/2026
Arrancá el jueves con abrigo: 13°, cielo cubierto y 96% de humedad
A las 05:00, la Capital Federal amanece con cielo cubierto y una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 13°C y la humedad alcanza el 96%, por lo que el ambiente se siente fresco y húmedo, ideal para abrigarse antes de salir.
El pronóstico del tiempo indica que la probabilidad de lluvia es del 0%, con una nubosidad total del 100%. La visibilidad es de 12 km, el viento medio sopla a 6 km/h con ráfagas de 12 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1005 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 3400 metros.
La Ciudad arranca cubierta pero estable: sin lluvias a la vista y con vientos leves. Así continúa el clima en Capital Federal en este jueves 6 de agosto, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
04:46 | 06/08/2026
Buenos Aires arranca con cielo cubierto y 96% de humedad: así está el clima
El clima en Capital Federal se presenta este jueves con el cielo completamente cubierto. El registro de las 04:00 marcó una temperatura de 13 grados, con una sensación térmica también de 13°C y una humedad del 96%.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla. La nubosidad es del 100%, la visibilidad alcanza los 20 km y el punto de rocío se ubica en 12°C. El viento medio sopla a 6 km/h, con ráfagas de 13 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1005 hPa.
En cuanto a la cota de nieve, se mantiene en 3500 metros. Así, el pronóstico del tiempo sigue con el cielo cubierto, sin lluvia y con datos estables para la Ciudad de Buenos Aires.
04:30 | 06/08/2026
Cielo cubierto y 13°: así arranca la mañana en Capital Federal
El jueves arranca con el cielo completamente cubierto en Capital Federal. A las 04:00, la temperatura oficial es de 13° y la sensación térmica también llega a los 13°, según el registro de la ciudad.
La humedad es protagonista: alcanza el 96% y el punto de rocío se ubica en 12°, con nubosidad total del 100%. La probabilidad de lluvia es del 0%, no se registra niebla y la visibilidad llega a 20 kilómetros.
El viento sopla leve, a 6 km/h, con ráfagas de hasta 13 km/h. La presión atmosférica es de 1005 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3500 metros.
04:15 | 06/08/2026
Jueves arranca cubierto y fresco en Capital Federal: 13° y sin lluvia
La jornada arrancó completamente cubierta en Capital Federal. A las 04:00, el termómetro marcó 13° y la sensación térmica fue de 13°, con una humedad del 96%. El clima en Capital Federal se presenta estable, sin probabilidad de lluvia y con cielo 100% nublado.
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el viento sopla débil a 6 km/h con ráfagas de 13 km/h. La visibilidad es de 20 km, la presión atmosférica alcanza los 1005 hPa y el punto de rocío se ubica en 12°C. No se registra niebla y la cota de nieve está en 3500 metros.
Para quienes transiten por la Ciudad durante la madrugada, la recomendación es abrigarse: el pronóstico del tiempo indica que el cielo cubierto seguirá dominando la escena, aunque sin lluvias en el horizonte.
04:01 | 06/08/2026
Arranca el día cubierto en Capital Federal: 13°, alta humedad y 0% de lluvia
Jueves con el cielo cubierto desde la madrugada en Capital Federal. El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registrado a las 04:00 marcó una temperatura de 13°, con una sensación térmica de 13° y una humedad del 96%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, aunque la nubosidad alcanza el 100%. La visibilidad es de 20 km, el viento sopla a 6 km/h con ráfagas de 13 km/h y la presión atmosférica es de 1005 hPa.
Con un punto de rocío de 12° y una cota de nieve en 3500 metros, el reporte no indica niebla. El pronóstico del tiempo para esta mañana mantiene el cielo tapado y la temperatura en 13°, ideal para seguir abrigado en la Ciudad.
03:45 | 06/08/2026
Cielo cubierto y 13°: la madrugada porteña sigue sin lluvia en Capital Federal
Actualización de las 3:00: en plena madrugada del jueves 6 de agosto, Capital Federal sigue con el cielo completamente cubierto y una temperatura de 13°. La sensación térmica es la misma, 13 grados, lo que confirma que la jornada arranca estable, sin riesgo de lluvia.
La humedad es la gran protagonista de esta hora: llega al 96%, con una nubosidad del 100% y punto de rocío en 12°C. El viento sopla débil, con una media de 6 km/h y ráfagas de 12 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1007 hPa. La visibilidad alcanza los 20 kilómetros y no se registra niebla.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% para este tramo de la jornada. La cota de nieve se mantiene en 3500 metros, así que el pronóstico del tiempo para la ciudad sigue marcado por el cielo cubierto, pero sin precipitaciones a la vista.
03:31 | 06/08/2026
Madrugada cubierta y húmeda en Capital Federal: el termómetro marca 13°
La Capital Federal presenta una madrugada cubierta y una temperatura de 13°, según el registro oficial de las 03:00.
La sensación térmica es de 13°C y la humedad alcanza el 96%, con una probabilidad de lluvia del 0%. El cielo cubierto está presente con un 100% de nubosidad y la visibilidad llega a 20 kilómetros.
El viento medio de 6 km/h con ráfagas de 12 km/h mantiene una madrugada estable. La presión atmosférica es de 1007 hPa, el punto de rocío se ubica en 12°C y no se registra niebla. La cota de nieve se encuentra en 3500 metros.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta esta condición de cielo cubierto para la ciudad, con una sensación térmica de 13° y sin probabilidad de precipitaciones.
03:16 | 06/08/2026
Cielo cubierto y 96% de humedad: así arranca el jueves en Capital Federal
La Capital Federal arranca este jueves con el cielo completamente cubierto y una temperatura de 13° a las 03:00, según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica también es de 13 °C y la humedad alcanza el 96%, por lo que la madrugada se siente fresca y húmeda.
La probabilidad de lluvia es del 0%, pero la nubosidad llega al 100% y la visibilidad se mantiene en 20 km. El viento sopla a 6 km/h con ráfagas de 12 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1007 hPa. El punto de rocío, en tanto, se ubica en 12 °C y no se registra niebla.
Para las primeras horas de hoy, el pronóstico del tiempo anticipa una mañana con cobertura total del cielo y la cota de nieve en 3500 metros. Así, el clima en la Ciudad continúa con alta humedad, viento leve y sin probabilidad de lluvia.
03:01 | 06/08/2026
Cielo cubierto y 13°: la madrugada arranca con alta humedad en Capital Federal
En plena madrugada porteña, Capital Federal registra a las 03:00 una temperatura de 13° con cielo cubierto y una sensación térmica que también llega a los 13°. La humedad es protagonista: alcanza el 96% en una noche de nubosidad total y sin niebla.
El pronóstico del tiempo marca una probabilidad de lluvia del 0% para este tramo de la madrugada. La visibilidad se sostiene en 20 kilómetros, el viento medio es de 6 km/h con ráfagas de 12 km/h y la presión atmosférica llega a 1007 hPa.
Con el punto de rocío en 12° y una cota de nieve en 3500 metros, la ciudad sigue bajo un manto gris y estable. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo de estas condiciones mientras avanza la madrugada.
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