Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 3 de agosto

El lunes arrancó en Capital Federal con una temperatura de 13° y el cielo con nubes y claros, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica también es de 13° y la humedad alcanza el 92%, por lo que se mantiene un ambiente fresco y húmedo.

De acuerdo con el registro de las 04:00, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones para este bloque. La nubosidad es del 46%, la visibilidad llega a 30 kilómetros y no se registra niebla.

El viento medio sopla a 6 km/h, con ráfagas de 21 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa, el punto de rocío se ubica en 12° y la cota de nieve en 3700 metros.

Para esta hora, el pronóstico indica una mañana estable, ideal para salir con abrigo liviano pero sin preocuparse por la lluvia. Seguí el pronóstico del tiempo y el clima en vivo en El Destape.