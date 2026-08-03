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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 3 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 14 minutos

Lunes fresco y sin lluvia en Capital Federal: el clima en vivo

El lunes arrancó en Capital Federal con una temperatura de 13° y el cielo con nubes y claros, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica también es de 13° y la humedad alcanza el 92%, por lo que se mantiene un ambiente fresco y húmedo.

De acuerdo con el registro de las 04:00, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones para este bloque. La nubosidad es del 46%, la visibilidad llega a 30 kilómetros y no se registra niebla.

El viento medio sopla a 6 km/h, con ráfagas de 21 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa, el punto de rocío se ubica en 12° y la cota de nieve en 3700 metros.

Para esta hora, el pronóstico indica una mañana estable, ideal para salir con abrigo liviano pero sin preocuparse por la lluvia. Seguí el pronóstico del tiempo y el clima en vivo en El Destape.

Hace 30 minutos

Nubes y claros protagonizan la madrugada en Capital Federal: 14 grados

En el arranque de este lunes, las nubes y claros son las grandes protagonistas del clima en Capital Federal. El registro oficial de las 03:00 marca una temperatura de 14°, una sensación térmica de 14° y una humedad del 92%.

El Servicio Meteorológico Nacional reporta 0% de probabilidad de lluvia y una visibilidad de 30 kilómetros. El cielo presenta 49% de nubosidad, el viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires sigue estable: el punto de rocío se ubica en 12°C, la cota de nieve alcanza los 3700 metros y no se registra niebla. Con el termómetro pegado a los 14°, la madrugada porteña transcurre sin lluvias.

Hace 1 hora

Madrugada con nubes y claros en Capital Federal: 14° y sin lluvia

El clima en Capital Federal se mantiene con nubes y claros y una temperatura de 14° a las 3 de la madrugada, según el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 92% y punto de rocío en 12°C.

La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en la Ciudad. El cielo presenta un 49% de nubosidad, la visibilidad alcanza los 30 kilómetros y no se registra niebla.

El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 26 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1017 hPa. La cota de nieve está en 3700 metros. Así se presenta el pronóstico del tiempo en Capital Federal.

Hace 1 hora

Nubes y claros en la madrugada porteña: la Ciudad arranca con 14° y sin lluvia

Actualización de las 03:00: la Capital Federal vive una madrugada con nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 14° y la sensación térmica también alcanza los 14°C. La humedad es del 92%, con una nubosidad del 49% y cero probabilidad de lluvia.

El viento sopla a 12 km/h y presenta ráfagas de hasta 26 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la visibilidad llega a 30 kilómetros, una buena noticia para quienes circulen por la Ciudad durante la madrugada.

Con el punto de rocío en 12°C y la cota de nieve en 3700 metros, no se registra niebla en esta parte del día. El pronóstico del tiempo en Capital Federal se mantiene estable y sin lluvias.

Hace 1 hora

Madrugada con nubes y claros: el termómetro marca 14° en Capital Federal

La madrugada avanza sin lluvia en Capital Federal y el clima se mantiene con nubes y claros. El Servicio Meteorológico Nacional marcó 14° de temperatura a las 03:00, con sensación térmica de 14° y una humedad del 92%.

La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad llega al 49%. El viento medio es de 12 km/h, con ráfagas de 26 km/h, y la visibilidad alcanza los 30 km. La presión atmosférica es de 1017 hPa y no se registra niebla.

El pronóstico del tiempo para esta hora ubica el punto de rocío en 12° y la cota de nieve en 3700 metros. Así sigue la noche porteña: fría, con el cielo parcialmente nublado y sin riesgo de precipitaciones.

Hace 7 horas

Clima: las nubes se quedan y la humedad también

El pronóstico del tiempo anticipa una semana marcaba por la nubosidad y la presencia de humedad, que se quedará durante varios días. ¿Cómo sigue el tiempo?

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Hace 16 horas

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 2 de agosto

Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 1 de agosto

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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12:31 | 31/07/2026

A qué hora enpieza el temporal fuerte en el AMBA

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por el avance de un sistema de inestabilidad que afectará a gran parte del país. El fenómeno podría provocar lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y vientos de gran intensidad.

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07:16 | 31/07/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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El cambio climático ha disparado la probabilidad de incendios en España y Francia, según científicos

FOTO DE ARCHIVO. Árboles arden durante los incendios en Artana, España

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15:41 | 30/07/2026

Se viene la tormenta en el AMBA con lluvias de intensidad variada

Para finalizar la semana se espera un pico de lluvias intensas y viento, mientras se espera el inicio del fin de semana con chaparrones.

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Un incendio forestal arrasa el este de Inglaterra, pero no supone amenaza para cercana central nuclear

Incendio forestal cerca de Dunwich

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13:39 | 30/07/2026

Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires, según el SMN

El fin de julio se caracterizó por la niebla, la humedad y los pocos momentos de sol. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que llegará un cambio drástico, aunque antes se presentarán lluvias y tormentas.

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George y Amal Clooney huyen de su lujosa residencia en Francia a causa de los incendios forestales

83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills

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06:47 | 30/07/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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16:27 | 29/07/2026

Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20 grados

El marcado descenso de temperaturas se sentirá hasta el viernes 31 de julio. Habrá nevadas y mínima en el sur del país.

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06:14 | 29/07/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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15:30 | 28/07/2026

Avanza un fenómeno que provocará granizo, fuertes tormentas y abundantes lluvias

La Argentina atravesará distintos fenómenos meteorológicos en los próximos días producto del avance de distintos frentes que darán lugar a jornadas húmedas, frescas y nubosas. ¿Cuándo es el momento de mayor riesgo?

El momento de mayor inestabilidad tendrá lugar entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1 de agosto.

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