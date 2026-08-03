Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 3 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Lunes fresco y sin lluvia en Capital Federal: el clima en vivo
El lunes arrancó en Capital Federal con una temperatura de 13° y el cielo con nubes y claros, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica también es de 13° y la humedad alcanza el 92%, por lo que se mantiene un ambiente fresco y húmedo.
De acuerdo con el registro de las 04:00, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones para este bloque. La nubosidad es del 46%, la visibilidad llega a 30 kilómetros y no se registra niebla.
El viento medio sopla a 6 km/h, con ráfagas de 21 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa, el punto de rocío se ubica en 12° y la cota de nieve en 3700 metros.
Para esta hora, el pronóstico indica una mañana estable, ideal para salir con abrigo liviano pero sin preocuparse por la lluvia. Seguí el pronóstico del tiempo y el clima en vivo en El Destape.
Hace 30 minutos
Nubes y claros protagonizan la madrugada en Capital Federal: 14 grados
En el arranque de este lunes, las nubes y claros son las grandes protagonistas del clima en Capital Federal. El registro oficial de las 03:00 marca una temperatura de 14°, una sensación térmica de 14° y una humedad del 92%.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta 0% de probabilidad de lluvia y una visibilidad de 30 kilómetros. El cielo presenta 49% de nubosidad, el viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h y la presión atmosférica es de 1017 hPa.
El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires sigue estable: el punto de rocío se ubica en 12°C, la cota de nieve alcanza los 3700 metros y no se registra niebla. Con el termómetro pegado a los 14°, la madrugada porteña transcurre sin lluvias.
Hace 1 hora
Madrugada con nubes y claros en Capital Federal: 14° y sin lluvia
El clima en Capital Federal se mantiene con nubes y claros y una temperatura de 14° a las 3 de la madrugada, según el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 92% y punto de rocío en 12°C.
La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en la Ciudad. El cielo presenta un 49% de nubosidad, la visibilidad alcanza los 30 kilómetros y no se registra niebla.
El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 26 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1017 hPa. La cota de nieve está en 3700 metros. Así se presenta el pronóstico del tiempo en Capital Federal.
Hace 1 hora
Nubes y claros en la madrugada porteña: la Ciudad arranca con 14° y sin lluvia
Actualización de las 03:00: la Capital Federal vive una madrugada con nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 14° y la sensación térmica también alcanza los 14°C. La humedad es del 92%, con una nubosidad del 49% y cero probabilidad de lluvia.
El viento sopla a 12 km/h y presenta ráfagas de hasta 26 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la visibilidad llega a 30 kilómetros, una buena noticia para quienes circulen por la Ciudad durante la madrugada.
Con el punto de rocío en 12°C y la cota de nieve en 3700 metros, no se registra niebla en esta parte del día. El pronóstico del tiempo en Capital Federal se mantiene estable y sin lluvias.
Hace 1 hora
Madrugada con nubes y claros: el termómetro marca 14° en Capital Federal
La madrugada avanza sin lluvia en Capital Federal y el clima se mantiene con nubes y claros. El Servicio Meteorológico Nacional marcó 14° de temperatura a las 03:00, con sensación térmica de 14° y una humedad del 92%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad llega al 49%. El viento medio es de 12 km/h, con ráfagas de 26 km/h, y la visibilidad alcanza los 30 km. La presión atmosférica es de 1017 hPa y no se registra niebla.
El pronóstico del tiempo para esta hora ubica el punto de rocío en 12° y la cota de nieve en 3700 metros. Así sigue la noche porteña: fría, con el cielo parcialmente nublado y sin riesgo de precipitaciones.
Hace 7 horas
Clima: las nubes se quedan y la humedad también
El pronóstico del tiempo anticipa una semana marcaba por la nubosidad y la presencia de humedad, que se quedará durante varios días. ¿Cómo sigue el tiempo?
Hace 16 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 2 de agosto
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 1 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Se viene la tormenta en el AMBA con lluvias de intensidad variada
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20 grados
El marcado descenso de temperaturas se sentirá hasta el viernes 31 de julio. Habrá nevadas y mínima en el sur del país.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Avanza un fenómeno que provocará granizo, fuertes tormentas y abundantes lluvias
La Argentina atravesará distintos fenómenos meteorológicos en los próximos días producto del avance de distintos frentes que darán lugar a jornadas húmedas, frescas y nubosas. ¿Cuándo es el momento de mayor riesgo?
El momento de mayor inestabilidad tendrá lugar entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1 de agosto.