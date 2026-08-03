DeepSeek lanza modelo de IA más barato y supera a la competencia en coste de ejecución

FOTO DE ARCHIVO. Logotipo de Deepseek y las palabras "Inteligencia Artificial IA" en inglés

​Una versión del modelo insignia de IA de la "startup" china DeepSeek es, con diferencia, la más económica de ejecutar en pruebas de referencia entre los modelos ‌más conocidos a nivel mundial, ‌y más de 100 veces más barata que el modelo Claude Fable 5 de Anthropic, según una consultora.

DeepSeek, que según algunas fuentes se está preparando para una posible salida a bolsa, presentó oficialmente el viernes su modelo V4-Flash, su nuevo intento de recuperar el impulso haciendo lo que mejor sabe hacer: ofrecer alternativas de IA a un costo ultrabajo.

El modelo R1 de esta empresa emergente causó sensación a nivel mundial a ​principios de 2025, lo que ⁠desencadenó una ola de ventas masivas de acciones tecnológicas en todo el mundo ‌y suscitó dudas sobre las grandes sumas que las empresas estadounidenses ⁠estaban invirtiendo en IA.

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El modelo V4-Flash de DeepSeek cobra ⁠0,14 dólares por cada millón de tókenes de entrada y 0,28 dólares por cada millón de tókenes de salida, según la firma de análisis Artificial Analysis. Un token es ⁠una unidad de datos que se utiliza para medir el uso de ​la IA.

Artificial Analysis, con sede en San Francisco, estimó el ‌coste medio de V4-Flash en 3 céntimos ‌por prueba, frente a los 86 céntimos de Kimi K3, de su rival ⁠chino Moonshot AI; los 1,86 dólares de GPT-5.6 Sol, de OpenAI; y los 3,15 dólares de Claude Fable 5.

Esta comparación ofrece una medida del valor más realista que el precio a secas, ya que tiene en cuenta la cantidad de datos que un ​modelo debe ‌procesar y generar para completar una tarea. Un modelo con un precio nominal bajo puede resultar caro si requiere un número significativamente mayor de pasos para producir una respuesta.

DeepSeek acaparó portadas en su momento, como ejemplo del avance de China en la IA, pero pronto se vio asediada por numerosos ⁠competidores nacionales, entre los que se incluyen otras "startups" como Moonshot, MiniMax y Z.AI, así como gigantes tecnológicos como ByteDance y Alibaba . Todas ellas compiten con las tecnológicas estadounidenses por la adopción a escala mundial, dirigiéndose a empresas que buscan formas más económicas de implementar la IA a gran escala.

Artificial Analysis señaló que el modelo V4-Flash de DeepSeek obtuvo una puntuación de 50 sobre 100 en su Índice de Inteligencia, que combina los resultados de nueve pruebas ‌de referencia que abarcan la programación, el razonamiento y tareas propias del entorno laboral.

Es la misma puntuación que la de Gemini 3.6 Flash de Google , y un punto por detrás de Muse Spark 1.1 de Meta y de GLM-5.2 de Z.AI, también conocida como Zhipu.

Sin embargo, el modelo Kimi K3 de Moonshot obtuvo una puntuación de 57, mientras que el Claude ‌Opus 5 de Anthropic, el Fable 5 y el GPT-5.6 de OpenAI obtuvieron nueve o más puntos por encima.

DeepSeek también está preparando una versión más potente de su modelo, denominada V4-Pro. ‌Aún no ha facilitado ⁠una fecha para el lanzamiento oficial de dicha versión.

Por otra parte, el lunes, Alibaba presentó su modelo de inteligencia artificial más grande y ​potente hasta la fecha, el Qwen3.8-Max, cuyo tamaño no se queda muy atrás en comparación con el modelo lanzado el mes pasado por su rival nacional, Moonshot AI.

Con información de Reuters