El Gobierno se prepara para una semana clave en el Congreso por el debate de la Ley de Tierras

Desde el comité de la Unión Cívica Radical (UCR) buscan que los senadores del partido centenario se agrupen en una postura negativa frente a la reforma de la Ley de Tierras incluida en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que contiene los controvertidos cambios en las regulaciones a la venta de tierras a extranjeros. La postura que emana desde el comité no es solo una declaración de principios, sino un intento de golpe directo a la aritmética parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que ahora observa con incertidumbre cómo se podría desvanecer la posibilidad de obtener una media sanción clave en el Senado.