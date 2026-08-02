El gobierno de Javier Milei encara una semana decisiva: el Senado debatirá el jueves el proyecto de reforma de la Ley de Tierras, que busca flexibilizar restricciones a la propiedad extranjera y modificar normas de expropiación y desalojos. En paralelo, sindicatos y movimientos sociales preparan movilizaciones masivas. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 2 de agosto, minuto a minuto.
El Gobierno se prepara para una semana clave en el Congreso por el debate de la Ley de Tierras
Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 2 de agosto, minuto a minuto.
Hace 1 hora
LLA cree que sale ley de extranjerización de la tierra, pero el poroteo está al filo
El oficialismo de la Cámara alta cree que tiene los votos de aliados, pero algunos todavía quieren ver cambios en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger. Por su parte, el peronismo busca convencer a indecisos y apela a la presión de afuera del recinto.
El próximo jueves está previsto que el Senado levante el cuarto intermedio de la sesión en la que queda por debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la venta de tierras a extranjeros y los desalojos. La Libertad Avanza (LLA) cree que tiene un número ajustado pero suficiente para darle media sanción al texto. Pero para algunos de sus aliados está sujeto a la aprobación de cambios en la redacción del expediente.
Hace 2 horas
"Nos pueden comprar la frontera": la dura advertencia de Rejal por el proyecto libertario
El senador nacional por La Rioja advirtió que la iniciativa impulsada por Javier Milei afectaría el dominio provincial sobre los recursos naturales y podría derivar en litigios internacionales, tal como sucedió con el caso de Valle Hermoso, antecedente riojano de la ley sancionada en 2011.
"La derogación de la Ley de Tierras Rurales afecta el dominio de las provincias por una cuestión de prelación: una ley nacional condiciona toda la legislación provincial", denunció el senador riojano Fernando Rejal a El Destape sobre la autonomía de las provincias a pocos días de que se retome el tratamiento en el Senado. Tras recordar el caso riojano que dio origen a la norma sancionada en 2011, el legislador nacional sostuvo que, si prospera la iniciativa del oficialismo, la Argentina podría enfrentar litigios en tribunales internacionales.
Hace 3 horas
La UCR le suelta la mano a Milei y busca frenar la reforma de la Ley de Tierras
La conducción nacional del partido centenario intenta influir en sus senadores para rechazar la reforma de la Ley de Tierras. El espacio busca unificar una postura en defensa de la soberanía y complicar la estrategia del oficialismo.
Desde el comité de la Unión Cívica Radical (UCR) buscan que los senadores del partido centenario se agrupen en una postura negativa frente a la reforma de la Ley de Tierras incluida en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que contiene los controvertidos cambios en las regulaciones a la venta de tierras a extranjeros. La postura que emana desde el comité no es solo una declaración de principios, sino un intento de golpe directo a la aritmética parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que ahora observa con incertidumbre cómo se podría desvanecer la posibilidad de obtener una media sanción clave en el Senado.
Hace 4 horas
ATE anunció un paro con movilización para el lunes 3 de agosto
El sindicato de estatales que lidera Rodolfo Aguiar realizará una medida de fuerza en reclamo por el atraso salarial, los despidos y el rechazo a la Ley de Tierras.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional de estatales para el lunes 3 de agosto, en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo, los despidos y el desmantelamiento de organismos y empresas públicas. Ese mismo día, el gremio se movilizará al Ministerio de Economía.
Hace 11 horas
El sueño de reelegir con la Argentina partida y la derecha fracturada
El gobierno arrincona a Villarruel y se arriesga a que otros candidatos de derecha le roben votos que no le sobran. Macri difunde datos de un modelo inviable: con Milei, el 76% de la población es clase media baja y clase baja. La presentación de Cristina ante la ONU, la desconfianza dentro del peronismo y la cuenta regresiva para la unidad.
Hace 11 horas
La economía del miedo
Mientras se deteriora el mercado interno y se profundiza el descontento social, el oficialismo apuesta a que el temor a una nueva crisis cambiaria y una posterior devaluación pueda traccionar votos.
Hace 11 horas
Por qué con el peronismo no habrá default
El discurso dominante amenaza con un default si vuelve el peronismo/kirchnerismo, pero los antecedentes muestran lo contrario. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner normalizaron y pagaron la deuda, mientras Macri y Milei privilegiaron al FMI, relegaron a los bonistas privados y agravaron el endeudamiento y la fragilidad financiera del país.
Hace 11 horas
Con el final de la feria se reactivan las causas que más preocupan a Milei
El lunes vuelve la dinámica habitual a los tribunales y en el corto plazo se esperan movimientos en las causas donde se investiga la criptoestafa de $LIBRA; el Coimagate, que hace foco en la trama de corrupción que se halló en la Agencia Nacional de Discapacidad; el presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de gabinete Manuel Adorni; y el Narcoescándalo, que tiene en vilo al exdiputado libertario José Luis Espert.
Hace 11 horas
"Esta ley no tiene precedentes": la advertencia del Observatorio de Tierras
Un informe del Observatorio de Tierras revela que ya hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. En diálogo con El Destape, investigadores analizaron el mapa de la extranjerización y las dramáticas consecuencias que tendría la ley de Milei.
Hace 11 horas
La gestión de Milei toca su piso histórico y se consolida un núcleo duro opositor
Una encuesta nacional de Alaska y Trespuntozero muestra a la gestión en su peor momento desde que asumió. Crece la percepción de crisis, se consolida un núcleo duro opositor y Cristina y Kicillof encabezan el ranking de imagen positiva.
Hace 13 horas
Bullrich dijo "ser parte" de la Rosada y confesó: "Después, quiero ser Presidenta"
La jefa de los senadores mileistas admitió su intención de suceder a Javier Milei, tras una eventual reelección del actual mandatario.
Hace 16 horas
El Gobierno teme un salto del desempleo a dos dígitos
En Capital Humano creen posible un salto del 7,8% de desocupación del primer trimestre a cerca de 11 antes de fin de año. Apuntan al efecto estadístico del fin del plan Volver al Trabajo pero el mercado laboral ya mostraba un profundo deterioro desde fin del año pasado.
Hace 18 horas
Milei ocultó un Memorándum con EEUU vinculado a la “seguridad” de los recursos hídricos
El mismo día en que la administración Milei ratificaba el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE. UU. por el control de la Vía Navegable Troncal, se firmó otro memorándum vinculado a la seguridad de las represas y los recursos hídricos.
Hace 20 horas
El efecto de la motosierra: casi 70 mil trabajadores estatales perdieron su trabajo
La reducción de puestos en el sector público no se detiene y sigue la política de ajuste del Gobierno. Las cifras del último informe del INDEC.
09:58 | 01/08/2026
Luis Caputo aseguró que Milei será reelecto en 2027
El ministro de Economía confía en la reelección del Presidente y defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
00:05 | 01/08/2026
Ley de Tierras: el peligro por la mayor concentración del Agro y la suba de precios
Especialistas advirtieron que la reforma impulsaría la suba del precio de la tierra, favorecería aún más la concentración y ampliaría la presencia de capitales extranjeros. Una relación de fuerzas preocupante para cualquier futuro gobierno argentino.
00:05 | 01/08/2026
La disputa por el territorio y los desalojos, las claves detrás de la Ley de Tierras
El proyecto libertario modifica un conjunto de normas que regulan desde las tierras rurales hasta los desalojos urbanos. Organizaciones advirtieron que el nuevo marco fortalecería a los propietarios frente a comunidades indígenas, productores familiares e inquilinos que habitan y producen en diversos territorios.
La iniciativa constituye una de las transformaciones más profundas del régimen territorial de los últimos años