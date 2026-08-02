Este viernes culminó la feria judicial y el lunes los tribunales retomarán su trajín habitual. Con la vuelta a la normalidad se reactivarán las causas que más preocupan al presidente Javier Milei como las investigaciones sobre la criptoestafa de $LIBRA; el Coimagate, que hace foco en la trama de corrupción que la Justicia halló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); el presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de gabinete Manuel Adorni; y el Narcoescándalo, que tiene en vilo al exdiputado libertario José Luis Espert. En los próximos cuatro días se esperan llamados a indagatorias y posibles procesamientos en estas cuatro causas que son seguidas de cerca por la Casa Rosada. Los detalles.

Caso Adorni: ¿Se acerca el llamado a indagatoria del exjefe de gabinete?

Antes de que comience la feria que ahora culmina llegó a manos del fiscal Gerardo Pollicita el informe que el acusador público había requerido a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal sobre la evolución patrimonial y financiera del exjefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El trabajo, que abarca el período en que Adorni estuvo en la función pública, es decir, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta estos días que dejó el cargo, es determinante para lo que viene. Según trascendió, el informe de la DAFI confirmó muchas de las irregularidades que los diversos medios de comunicación que siguieron el caso –como El Destape- fueron informando.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras la feria se espera que Pollicita haga un requerimiento de justificación patrimonial al jefe de Gabinete. Esto implica que Adorni deberá dar explicaciones sobre su patrimonio para intentar llenar los vacíos que hay entorno a su patrimonio, que son tan grandes que el ex vocero debió hacer dos rectificaciones de declaraciones juradas y decir públicamente que tuvo 500 mil dólares sin declarar al fisco. En una coartada bastante endeble, Adorni dijo que se hizo de 200 mil dólares cuando falleció su padre y que los invirtió en Bitcoin entre 2013 y 2014, lo que le dejó otros 300 mil dólares que nunca había dado a conocer. Su forma de vida previo a ingresar a la función pública contrasta con todo lo que apareció en su patrimonio tras estar en la Casa Rosada.

Tal como consta en la causa, desde que Adorni llegó a la función pública tuvo un impactante crecimiento patrimonial: adquirió un departamento en Caballito; una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que refaccionó a nuevo y en el que invirtió según declaró el contratista Matías Tabar 245 mil dólares en efectivo; realizó viajes a Punta del Este en avión privado con su familia, al lujoso hotel Llao Llao en Bariloche como reveló Ari Lijalad en este medio y a Aruba con su pareja, entre tantos otros viajes. También cambió su auto. Para la adquisición de los inmuebles, el jefe de gabinete informó en sus primeras DDJJ que solicitó préstamos de privados, que incluyeron a dos jubiladas y a dos policías.

Antes de la feria también se conoció que al menos tres funcionarios declararon en sede judicial que realizaron compras por varios millones de pesos para Manuel Adorni con sus propias tarjetas de crédito y que luego el entonces jefe de gabinete les devolvió en efectivo lo gastado. Todo indica que era un modus operandi que Adorni armó con empleados que estaban bajo su órbita para esconder gastos que no podía justificar con sus ingresos. Por ejemplo, Gisela Kocsis, ex secretaria de Adorni, reconoció haber realizado una compra de $8.183.303,25 en Rosen The Store, el sitio donde el exvocero compró, a través de Kocsis para no dejar rastros, los artículos de blanquería para la casa de Indio Cuá.

Como los números no le cerraban al entonces jefe de Gabinete y avanzaba la investigación judicial en su contra tras diversas revelaciones periodísticas, el 11 de junio pasado Adorni rectificó sus DDJJ 2023 y 2024 y presentó la de 2025 y dijo que tenía 500.000 dólares en efectivo producto de la venta de activos provenientes de una buena inversión en Bitcoin que había realizado antes de ser funcionario. Una coartada muy débil y que no le creen ni los propios.

El requerimiento de justificación patrimonial que se espera que realice el fiscal Pollicita es el paso previo a un pedido de indagatoria, que es la carta que podría jugar el fiscal si considera insuficiente las explicaciones del exjefe de Gabinete. El encargado de ordenar la posible indagatoria que podría solicitar el fiscal es el juez Ariel Lijo, quien fuera el candidato fallido del gobierno a la Corte Suprema de Justicia.

$LIBRA: qué sucederá con los querellantes desplazados y con los jueces de Milei

Otra causa que es monitoreada desde Casa de Gobierno es la de la criptoestafa de $LIBRA que tiene como imputado al propio presidente Milei.

En este expediente antes de la feria restaban definirse dos cuestiones de relevancia para la pesquisa: qué sucederá con los querellantes que fueron apartados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, medida que fue apelada y debe resolver la Cámara Federal porteña; y cuán cerca se está de determinar a los titulares de las cuentas cripto que movieron el dinero de la maniobra investigada.

En lo que en tribunales se interpretó como un gesto a Milei, el juez Martínez de Giorgi apartó el 3 de julio pasado a las querellas que tenía el caso. Fue un golpe a la acusación que favoreció directamente a Milei y al resto de los investigados en la criptoestafa. ¿La razón? Un planteo del trader Mauricio Novelli, acusado de intermediario en la presunta estafa, que tuvo buena recepción por parte del magistrado que tiene el caso $LIBRA, cuya esposa Ana Juan fue recientemente designada jueza por Mile. Poresta decisión solo quedó como acusador el fiscal Eduardo Taiano, quien viene frenando el avance del caso desde su inicio.

Ante este revés, los querellantes –que se dividían en dos grupos, los representados por Juan Grabois y su equipo de letrados; y Martín Romeo, patrocinado por Nicolás Oszust- apelaron el desplazamiento ante la instancia revisora de Comodoro Py. Por eso, ahora la cámara es la que tendrá que ratificar o rectificar esta decisión.

Este escenario explica el apuro que tiene el gobierno en avanzar con la designación de dos jueces amigos en la mentada Cámara. Se trata de los magistrados Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, cuyos pliegos ya fueron enviados al Senado y el 12 de agosto serán tratados por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. Ambos, que son viejos conocidos del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, ingresarán en la sala que tiene que intervenir en la causa $LIBRA.

Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del viaje a Lago Escondido financiado por dos ejecutivos del Grupo Clarín del que también fue parte el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien lo propuso para el tribunal revisor de los tribunales de Retiro. Bertuzzi es uno de los que debe ser reemplazado en la cámara por haber sido designado de forma ilegal por el entonces presidente Mauricio Macri cuando Mahiques era operador judicial macrista. Para no dejar el sillón que ahora ocupa de forma irregular, Bertuzzi concursó para el cargo y recibió un espaldarazo en el Consejo de la Magistratura presidido por Horacio Rosatti, el también presidente de la Corte Suprema. Si tal como se espera el Senado aprueba sus pliegos, Yadarola y Bertuzzi podrán quedarse en el cargo hasta jubilarse, es decir, hasta los 75 años.

Mientras esto sucede, Martínez de Giorgi antes del inicio del receso invernal había ordenado congelar 25 cuentas cripto relacionadas a la criptoestafa. El juez busca determinar a sus titulares. La orden la impartió el 13 de julio y podría tener novedades con el inicio del ritmo normal de los tribunales.

Se trata de un pedido que había realizado el fiscal Eduardo Taiano luego de conocerse el resultado de un informe realizado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal sobre los movimientos cripto que se produjeron antes y después del lanzamiento y caída de $LIBRA.

Los próximos movimientos que tenga la pesquisa –que en Comodoro Py por ahora quieren tener bajo su control y sin querellantes- puede impactar sobre los pedidos de indagatoria de Milei, Novelli y otros imputados que fueron realizados hace meses por los querellantes-damnificados que hace pocos días fueron apartados del expediente.

Coimagate: los procesamientos que se esperan en la trama de ANDIS

Otro expediente que se estima tendrá novedades tras la feria es el Coimagate, donde se investiga una enorme trama de corrupción descubierta por la Justicia en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se trata del organismo que estaba comandado por el íntimo amigo del presidente, Diego Spagnuolo, hasta que estalló este escándalo. El juez Lijo tiene para resolver la situación procesal de 35 personas que fueron indagadas a mediados de junio en esta causa y que se suman a los 19 procesamientos con los que ya cuenta el caso. A la segunda tanda de imputados se les achaca la participación en maniobras delictivas que superan los 75.000 millones de pesos y a algunos de ellos, como Sergio Mastropietro y Alan Pocoví, les adjudican el delito de lavado de dinero. Mastropietro, ex socio del acusado narco Federico “Fred” Machado, se negó a declarar cuando fue indagado pero presentó un escrito en el que rechazó los cargos en su contra. Pocoví está vinculado a la familia Menem.

En este contexto, Spagnuolo intenta hacer caer la causa. Entre otros planteos, realizó uno para que se periten los audios que se le adjudican y en los que se le escucha decir que en ANDIS funcionaba una estructura de corrupción de la que Karina Milei se llevaba el 3%. Esos audios no fueron utilizados por la Justicia como material probatorio en el expediente. No obstante, Lijo ordenó peritarlos. Pero a pedido del fiscal Picardi se pidió a Spagnuolo que aporte “material indubitado” que permita la comparación de las grabaciones con su voz.

Cuando esto sucedió, el íntimo amigo de Milei cambió de estrategia. Pidió que no se haga el peritaje. Su defensa adujo que Spagnuolo podría autoincriminarse. El amigo y ex abogado del Presidente decía que los audios fueron manipulados y tenían intervenciones con Inteligencia Artificial pero luego pidió que no se haga el estudio y que igual se anule toda la causa.

Toda esta trama volverá a moverse a partir de este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py.

Narcoescándalo: de la recusación del fiscal al posible procesamiento de Espert

Otra causa monitoreada desde Casa Rosada es el Narcoescándalo que involucra al ex diputado libertario José Luis Espert, que es investigado por lavado de activos en los tribunales federales de San Isidro. Espert y su contador Mariano Cosentino ya fueron indagados y se espera que tras la feria el juez federal Lino Mirabelli resuelva la situación procesal de ambos. Para intentar ganar tiempo, Espert recusó al fiscal en los últimos días.

El economista libertario, defendido públicamente por Mieli, fue indagado el 7 de julio pasado acusado de lavado de activos por recibir al menos 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado y esconder su origen. Machado está detenido en los EEUU y ante la justicia de Texas se declaró culpable por los delitos de fraude y lavado. También había sido acusado de narcotráfico pero rechazó ese cargo.

El “Profe”, en los tribunales de San Isidro, optó por no declarar y presentó un escrito en el que rechazó los cargos en su contra. Entre otras cosas, pidió al juez Mirabelli que reasuma la investigación que está delegada en el fiscal Fernando Domínguez, a quien recusó. El representante del Ministerio Público Fiscal fue quien en un contundente dictamen de 100 páginas, con muchas pruebas, requirió la citación del economista por ocultar el origen de ese dinero presuntamente ilegal e insertarlo en el circuito económico argentino con la intención de blanquearlo.

En los próximos días, con la feria ya concluida, podrían darse también novedades en este expediente.