¿Chau Barcelona? El mensaje a Julián Álvarez que llegó desde el Culé

El impensado mensaje que llegó desde el Barcelona por Julián Álvarez

Julián Álvarez continúa en el radar del Barcelona y otros clubes de Europa a semanas del comienzo de una nueva temporada, pero desde el "Culé" le marcaron la cancha en las últimas horas. El campeón de todo con la Selección Argentina, cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid y no pretenden soltarlo incluso por una importante suma de dinero, igualmente tiene chances de dejar el equipo de Diego "Cholo" Simeone y hasta lo anticipó. Ahora, mientras la dirigencia del "Blaugrana" lo busca, su propio DT rompió el silencio al respecto y se refirió al cordobés.

El técnico del Barcelona rompió el silencio sobre Julián Álvarez

"No sueño", respondió Hansi Flick acerca de la chance de que el atacante llegue al club en las próximas semanas. A su vez, aseveró que se centra en el equipo que tiene ahora y en sus jugadores. "Estoy aquí y lo que veo es que tenemos mucha calidad y también con los jóvenes", añadió el entrenador alemán con respecto al presente futbolístico del Barcelona a semanas del comienzo de la temporada. Cabe destacar que el propio Julián Álvarez también habló de su sueño de jugar en la institución y que "lo mejor para todos sería una transferencia".

Por otro lado, Flick también habló de lo que se viene para sus dirigidos en la temporada y lo definió como un "gran objetivo" que podrán cumplir siguiendo la idea de trabajar y mejorar día a día. "Es la mentalidad que necesitamos y lo más importante para el equipo". El inicio de LaLiga de España está confirmado para el sábado 15 de agosto y un día después jugará el "Blaugrana" contra el Athletic Bilbao. Hasta el comienzo de septiembre tendrán la oportunidad de reforzarse, por lo que podrán seguir insistiendo por el nacido en Calchín después de ofrecer 100 millones de euros por él y que el "Colchonero" los rechace.

Hansi Flick habló sobre Julián Álvarez

El Atlético de Madrid denunció al Barcelona por acoso a Julián Álvarez

El "Colchonero" presentó una denuncia ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol contra el Barcelona por conversaciones directas con el futbolista a espaldas del club de la capital de España. En cuanto a la entidad presidida por Gianni Infantino y su reglamento al respecto, el "Culé" corre el riesgo de que se le prohiba "inscribir jugadores a nivel nacional o internacional por al menos dos períodos".

Cabe destacar que ya hubo una oferta tentadora por 100 millones de euros por parte del "Blaugrana" para quedarse con Julián Álvarez que su equipo dejó pasar. El CEO del Atlético de Madrid dijo que la "Araña" no saldrá ni por 100, ni por 150 ni por 200 millones, por lo que le cerraron las puertas a cualquier charla posible. A su vez, otro interesado es el Arsenal de Inglaterra, que también estaría dispuesto a desembolsar una fortuna, aunque no se descarta que la respuesta madrileña sea la misma.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid