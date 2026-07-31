Formosa impulsa la competitividad industrial con soluciones de software para empresas locales

En el marco del Programa de Mejora de la Competitividad Industrial 2026, Formosa reunió a especialistas y técnicos para fortalecer la innovación y el crecimiento de las empresas locales mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la competitividad del sector productivo. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en el desarrollo de software para responder a necesidades concretas de la industria y las pymes.

La actividad, desarrollada este miércoles 29 de julio, incluyó una mesa de trabajo impulsada por el Clúster de Innovación, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico de Formosa (IPF) "Dr. Alberto Marcelo Zorrilla".

El director de Industria, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara, explicó que durante la jornada se presentaron los avances de un módulo de desarrollo de software en el que participaron jóvenes programadores.

"Se vincularon juniors con el trabajo realizado a cinco empresas, a quienes se les desarrolló un software para solucionar diferentes problemáticas en industrias y pymes locales, además de desafíos que pueden ser comunes a varias organizaciones", señaló.

Según detalló el funcionario, el objetivo del programa no se limita a resolver una necesidad puntual de cada empresa, sino también a fomentar nuevos emprendimientos tecnológicos. "La idea es que estos desarrollos no queden solamente en la problemática solucionada para la empresa, sino que también puedan convertirse en emprendimientos de desarrollo de software para aplicarlos en otras empresas", destacó Vergara.

Soluciones tecnológicas

El funcionario indicó que el trabajo comenzó hace un mes con una etapa de diagnóstico en las empresas participantes. Durante la mesa interinstitucional se presentaron las soluciones diseñadas y el plan de trabajo que se desarrollará durante los próximos cuatro meses.

Además, se realizó un análisis del impacto que tendrán las herramientas digitales propuestas en términos de costos, beneficios y mejoras en los procesos productivos. Las cinco organizaciones que recibieron asistencia técnica fueron Alfaneda, Distribuidora Quilmes, Nordic, Ingeniería Biomédica y el Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón".

Formosa mostró su ecosistema tecnológico

La jornada contó también con la participación de representantes de consultoras de otras provincias, quienes recorrieron las instalaciones del Polo Científico y del Instituto Politécnico de Formosa.

Durante la visita, los asistentes conocieron la oferta tecnológica y educativa de la provincia, así como las estrategias que Formosa impulsa para fortalecer la formación de talento, la innovación y la transformación digital aplicada al desarrollo industrial.