Un incendio en el Tren Mitre provocó que se limite el servicio: qué pasó

Esta mañana se registró una descarga de electricidad en la estación 3 de Febrero del Tren Mitre, que provocó un incendio y la limitación del servicio habitual del transporte público.

Desde las 7 de la mañana los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre debieron acortar su recorrido y dejaron de llegar hasta Retiro. Así se sostuvo durante la mañana hasta las 9.20, pero luego volvieron a funcionar con su cronograma habitual.

Desde Trenes Argentinos confirmaron a El Destape que no fue una falla técnica, pero trabajan para conocer los motivos. En principio, determinaron que se produjo un arco voltaico cuyas causas todavía son materia de investigación.

Cómo funcionó el servicio del Tren Mitre tras la descarga eléctrica

Según pudo saber El Destape, el transporte público no se interrumpió en ningún momento, pero sí se vio limitado entre las 6:50 y las 9:20. Las modificaciones en los recorridos fueron diferentes según el ramal.

La formación Tigre no sufrió ninguna limitación y durante todo el tiempo mencionado funcionó con normalidad. En cambio, el ramal José León Suárez estuvo limitado entre las estaciones Belgrano R y Suárez.

El ramal Mitre también se vio limitado entre Belgrano R y Mitre. En definitiva, los recorridos de José León Suárez y del Mitre dejaron de llegar hasta Retiro durante un par de horas mientras se controlaba la situación y se iniciaban las tareas investigativas para saber por qué surgió la descarga.

Paro nacional del lunes 3 de agosto: qué pasa con los trenes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó un nuevo paro nacional este lunes 3 de agosto, en reclamo por una recomposición salarial de empleados públicos y en contra de los despidos y el desmantelamiento del Estado. La medida de fuerza incluye una movilización hacia el Ministerio de Economía y genera la duda sobre cómo funcionará el transporte público en todo el país durante la jornada.

Según la información disponible hasta el momento, los gremios de transporte todavía no se adhirieron a la medida de fuerza de los trabajadores estatales, por lo que no habría problemas directos en el servicio de colectivos, trenes, ni subtes.

Si bien el transporte público funcionará con normalidad a lo largo y ancho de todo el país, se recomienda que los usuarios que circulen por el microcentro porteño y las cercanías del Ministerio de Economía tengan en cuenta que puede haber cortes de tránsito durante la mañana y el mediodía, afectando la circulación al menos de los colectivos.