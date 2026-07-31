La función clave de Google para saber si filtraron tus datos personales en internet y cómo borrar todo

Fuente: El Colombiano.

Se llama Privacidad en los resultados sobre ti, y permite a cualquier usuario descubrir si su información de contacto aparece indexada en los resultados de búsqueda, además de solicitar directamente su eliminación. La función responde a una preocupación cada vez más extendida: la exposición de datos personales en sitios de acceso público, que puede derivar en riesgos de suplantación, acoso o fraude.

Cómo se activa el monitoreo

El primer paso es acceder a la función desde la app de Google o desde la web. Ahí, el usuario tiene que cargar su nombre y los datos de contacto que quiere vigilar, como direcciones, correos electrónicos o números de teléfono. A partir de esa información, Google rastrea los resultados de búsqueda que coincidan con esos datos y activa notificaciones para avisar cuando aparezca algo nuevo. Todo lo detectado queda ordenado en una pestaña llamada "Pendientes de revisión", donde se puede ver el sitio de origen y el tipo de dato expuesto.

Cómo pedir que borren la información

Si aparece un resultado que expone datos de contacto, alcanza con seleccionarlo y elegir la opción para solicitar su retiro. Google revisa el pedido para confirmar que cumple con la política de privacidad y, si corresponde, saca la información de los resultados. El usuario recibe un correo de confirmación y puede seguir el estado de cada solicitud (en curso, aprobada, rechazada o revertida) desde el mismo panel.

Los límites de la herramienta

No todo se puede eliminar: Google no retira información considerada de interés público, como la que figura en sitios de gobiernos, instituciones educativas o medios de comunicación. Además, esta función está disponible solo para mayores de 18 años en mercados seleccionados, aunque existe un formulario específico para gestionar el retiro de datos de menores. Para que un pedido se apruebe, los datos también deben pertenecer al propio solicitante y no estar bajo su control directo, como ocurre con un perfil de red social propio.