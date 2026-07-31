Feinmann dio en vivo el dato que Milei prefería dejar en secreto: "Lo peor"

Feinmann dio en vivo el dato que Milei prefería dejar en secreto.

El periodista Eduardo Feinmann analizó al aire de Radio Mitre un estudio de Reale Dalla Torre Consultores (RDT) sobre la situación económica y las principales preocupaciones de los argentinos. Durante su editorial, destacó que más de la mitad de los consultados afirmó que el dinero no le alcanza, un dato que consideró "monumental" en el contexto económico del gobierno de Javier Milei.

Al presentar el informe, Feinmann remarcó que el relevamiento consultó a la población sobre sus expectativas respecto de la situación del país. "Muy interesante este estudio de RDT. RDT es Reale Dalla Torre Consultores", introdujo el conductor.

Luego repasó los resultados vinculados a la percepción del presente y el futuro económico. Según explicó, el 35,6% de los encuestados cree que "lo peor está por venir", mientras que el 30,9% considera que el país atraviesa actualmente su momento más crítico. En tanto, el 19,4% respondió que "lo peor ya pasó".

"A uno de cada dos argentinos no le alcanza el dinero"

Feinmann también hizo foco en el ranking de preocupaciones ciudadanas elaborado por la consultora y resaltó especialmente el primer lugar. "Ranking de preocupaciones ciudadanas. Y atención con las primeras seis. No alcanza el dinero para el 53% de la gente. Es un número monumental", sostuvo.

Feinmann dio en vivo el dato que Milei prefería dejar en secreto.

A continuación, sintetizó el dato con una frase que reflejó su preocupación por la situación económica: "O sea, a uno de cada dos argentinos no le alcanza el dinero".