Chelsea es multado con 10 millones de libras por infringir normas de la FA, evita resta de puntos

Imagen de archivo del emblema del Chelsea fuera del estadio Stamford Bridge antes de un partido, en Londres, Reino Unido.

La ​Federación Inglesa de Fútbol (FA) informó el viernes de que impuso al Chelsea una multa de ‌10 millones de ‌libras esterlinas (13,41 millones de dólares), después de que el club londinense admitió haber cometido múltiples infracciones del reglamento en el pasado.

El Chelsea denunció estas infracciones por iniciativa propia tras su adquisición por parte del inversor estadounidense Todd Boehly y la ​empresa de capital ⁠riesgo Clearlake Capital en mayo de 2022.

El ‌club de la Premier League evitó una ⁠deducción de puntos tras recurrir ⁠con éxito parte de la sanción original. Sin embargo, el Chelsea se enfrentará a una prohibición suspendida ⁠de fichajes durante dos ventanas de mercado ​hasta el 30 de junio ‌de 2027.

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Tras revisar el caso, ‌una comisión reguladora independiente impuso inicialmente una deducción ⁠de seis puntos con suspensión condicional, pero dicha sanción fue posteriormente anulada en apelación.

"El Chelsea FC admitió 74 infracciones de la norma E1.2 ​de la ‌FA antes de la vista y una comisión reguladora independiente impuso una deducción de seis puntos, que quedaría en suspenso hasta el 30 de junio de 2027, y ⁠una multa de 10 millones de libras", declaró la FA en un comunicado.

"El club recurrió la deducción de puntos suspendida y una junta de apelación independiente estimó el recurso y anuló esta sanción tras una nueva vista", agregó.

Las infracciones de la normativa incluían, ‌entre otras, las relativas a las inversiones de terceros y a la colaboración con intermediarios. La multa de 10 millones no es susceptible de recurso y la FA añadió que el importe íntegro se ‌destinará a iniciativas de fútbol base.

"En 2022, el club denunció por iniciativa propia posibles incumplimientos normativos históricos ante ‌todos los ⁠organismos reguladores pertinentes", afirmó el Chelsea en un comunicado. "Tras dicha notificación, ha colaborado ​de forma abierta y transparente con todos los organismos reguladores".

(1 dólar = 0,7457 libras)

Con información de Reuters