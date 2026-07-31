El Desafío de las Estrellas será la novena fecha del año.

Después de la victoria de Otto Fritzler en el Autódromo Rosamonte de Posadas el pasado 12 de julio, el Turismo Carretera volverá no este fin de semana con la novena fecha de la temporada. En esta oportunidad, la sede será el San Juan Villicum, donde se disputará la segunda fecha especial con el Desafío de las Estrellas después de lo que fue la Carrera de los Millones en Rafaela con el triunfo de Valentín Aguirre.

Ahora bien, el circuito sanjuanino tendrá una importante baja en esta oportunidad, puesto que uno de los protagonistas del campeonato ha confirmado que no podrá asistir a la cita por problemas económicos. Se trata de Kevin Candela, quien marcha en el puesto 39 de la tabla con 68.5 puntos con su BMW, la marca que debutó en la máxima categoría del automovilismo nacional en esta temporada.

“Por cuestiones presupuestarias decidí dejar pasar esta fecha. En lo personal me duele muchísimo, pero también me siento con la tranquilidad de que es lo mejor para mi futuro y que vamos a volver de la mejor manera”, escribió el piloto de Bragado en sus redes sociales este miércoles. Además, Candela aprovechó el posteo para pedir perdón a sus patrocinadores y al resto del equipo que lo acompaña en cada fecha.

De esta manera, el Desafío de las Estrellas solamente tendrá a Julián Santero como representante de BMW Motorsport con su BMW M4 G82, con el que ha conquistado la carrera en el Autódromo Ciudad de Viedma por la segunda fecha. Además de eso, el mendocino también obtuvo un podio con su tercer lugar en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde quedó detrás de Otto Fritzler y Nicolás Bonelli.

Por otra parte, la baja de Candela en San Juan deja la duda de si volverá o no a la competencia para la décima fecha que se disputará en Paraná a mediados de agosto, sobre todo porque no está en zona de clasificación a la Copa de Oro. Cabe mencionar que la etapa final del campeonato comenzará el 13 de septiembre con la cita en San Luis y constará de otras cuatro fechas que se desarrollarán en San Nicolás, Rosario, Río Cuarto y La Plata.

La foto que Candela eligió para dar la noticia de su baja.

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