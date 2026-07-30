Tras el paro y el corte de ruta, el conflicto entre municipales y el Gobierno local pasó a cuarto intermedio

Luego de horas intensas que se vivieron en la ciudad de Santa Fe, donde trabajadores nucleados en la Unión de Trabajadores Municipales (UTRAM) cortaron la ruta en la zona de la autopista Santa Fe-Rosario y avenida Circunvalación, el conflicto pasó a un cuarto intermedio tras una reunión entre representantes gremiales y funcionarios del Ejecutivo local.

La manifestación comenzó durante la mañana del miércoles, en el marco de la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por UTRAM. El delegado gremial de UTRAM, Alberto Sosa, aseguró que la medida de fuerza responde a la falta de avances en las negociaciones con el Ejecutivo local. "Nos obligan a salir a la calle y a complicar a la sociedad. Se tiró toda la negociación para atrás", expresó en declaraciones a la prensa.

El dirigente gremial señaló además que el objetivo de la medida es reclamar mejores salarios y respuestas para los empleados municipales. "Queremos trabajar, y que cada trabajador tenga lo que se merece", remarcó Sosa.

Horas después del comienzo de la protesta, los trabajadores liberaron el paso vehicular. Los manifestantes permanecieron en las inmediaciones del acceso a la autopista mientras los dirigentes sindicales participaban del encuentro con representantes de la administración que encabeza Juan Pablo Poletti.

El encuentro buscó avanzar en una salida al conflicto y, por el momento, evitó nuevas medidas de fuerza. Desde UTRAM mantienen el estado de alerta y analizan los próximos pasos según el resultado de los próximos encuentros.

Salarios de pobreza y pluriempleo: enfermeros de Santa Fe marchan contra el ajuste de Pullaro

El ajuste del gobernador Maximiliano Pullaro denunciado por los docentes también se refleja en el bolsillo de los médicos y empleados de la salud pública de Santa Fe. Trabajadores de enfermería de distintos puntos de la provincia volverán a movilizarse esta semana con un reclamo central: un salario básico de 2 millones de pesos y el reconocimiento pleno de la profesión.

La protesta, organizada por sectores autoconvocados incluirá una caravana desde la plaza San Martín de Rosario hasta el Monumento Nacional a la Bandera. El conflicto se mantiene activo desde febrero, cuando comenzó un acampe frente a la sede local de la Gobernación en Rosario, para exigirle respuestas al intendente Pablo Javkin.

Según los voceros, la convocatoria suma entre 5.000 y 6.000 trabajadores de hospitales públicos, centros de salud municipales, clínicas privadas y dependencias nacionales. La protesta también tendrá réplicas en la ciudad de Santa Fe, Reconquista y otras localidades del territorio provincial.

Los manifestantes sostienen que los ingresos actuales quedaron muy por debajo del costo de vida. Según detalló el medio DeGremiales, los salarios oscilan entre 800.000 y 900.000 pesos, mientras que en el sector privado promedian 1.100.000 pesos. “Para llegar a fin de mes hay que multiplicar horas extras o tener más de un empleo”, explicaron desde la organización de la marcha, al tiempo que advirtieron sobre la sobrecarga laboral y el desgaste físico y emocional que atraviesa el sector.

Uno de los ejes del reclamo es el reconocimiento profesional de la enfermería, una demanda histórica que, aseguran, no fue saldada en las negociaciones paritarias. Los autoconvocados cuestionan la decisión del gobernador Pullaro de cerrar acuerdo paritarios con incrementos que consideran insuficientes.