Arruabarrena sorprende y mete cambios en Boca vs. O'Higgins, tras el complicado viaje a Chile

Boca Juniors visita a O'Higgins por la Copa Sudamericana con cambios de Rodolfo Arruabarrena tras el duro viaje a Chile y la goleada sufrida ante Riestra.(Foto: BocaJuniorsOficial).

Después de una semana agitada, Boca Juniors afrontará este jueves un partido determinante por la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena visitará a O'Higgins en Rancagua con la obligación de defender la mínima ventaja conseguida en La Bombonera. Tras un extenso traslado por carretera en Chile y luego de la dura derrota frente a Deportivo Riestra, el entrenador decidió modificar el esquema y realizar cambios importantes en la formación.

El camino de Boca en la Copa Sudamericana volvió a presentar un escenario inesperado. La serie frente a O'Higgins, que inicialmente no aparecía en los planes del club, quedó abierta tras el ajustado triunfo 1 a 0 conseguido en el partido de ida, por lo que la revancha en territorio chileno adquirió una importancia decisiva.

Como si el desafío deportivo no fuera suficiente, el plantel debió afrontar una logística poco habitual. Luego de aterrizar en Santiago de Chile cerca de las 17 (hora argentina), la delegación recorrió aproximadamente 100 kilómetros por carretera hasta llegar a Rancagua, ciudad donde O'Higgins hace de local. El viaje por ruta demandó alrededor de una hora antes de arribar al hotel de concentración.

Arruabarrena cambia el esquema en Boca para visitar a O'Higgins

Pensando en un partido diferente al de la ida, Rodolfo Arruabarrena decidió introducir modificaciones tanto en los nombres como en el dibujo táctico. El entrenador dejará de lado el tradicional 4-2-3-1 para apostar por un 4-3-1-2, buscando reforzar el mediocampo y darle mayor equilibrio al equipo en un escenario donde Boca sabe que el conjunto chileno estará obligado a asumir el protagonismo.

La principal novedad será el ingreso de Santiago Ascacíbar, quien reemplazará al juvenil Leonel Flores para fortalecer la recuperación y la circulación de la pelota en la mitad de la cancha. Entre las buenas noticias para Boca aparecen dos regresos importantes. Leandro Paredes volverá al once inicial después de haber sido preservado frente a Riestra, tras una intensa seguidilla de compromisos que incluyó la final del Mundial y el primer duelo ante O'Higgins. También estará nuevamente disponible Leandro Lozano, quien dejó atrás la distensión sufrida en el músculo semimembranoso izquierdo y recibió el alta médica para regresar a la convocatoria.

Más allá de las críticas que recibió tras la caída ante Deportivo Riestra de visitante, Álvaro Montero conservará su lugar bajo los tres palos. En la defensa volverán a conformar la zaga central Nicolás Figal y Ayrton Costa, con Lautaro Blanco y Lozano por los costados, mientras que el mediocampo estará integrado por Milton Delgado, Ascacíbar y Paredes, con Tomás Aranda algunos metros más adelantado como enlace.

En ataque, la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Sebastián Villa y Miguel Merentiel, dos futbolistas que buscarán aprovechar los espacios que deje un O'Higgins obligado a salir a buscar el resultado ante su público,lluego de caer por el torneo local chileno.

Boca Juniors visita a O'Higgins por la Copa Sudamericana con cambios de Rodolfo Arruabarrena tras el duro viaje a Chile y la goleada sufrida ante Riestra.(Foto: BocaJuniorsOficial).

La probable formación de Boca vs. O'Higgins, por Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

A qué hora juega Boca vs. O’Higgins

El partido de Boca contra O'Higgins comenzará a las 21.30 hs (horario argentino) de este jueves 30 de julio. El Xeneize, conducido por Arruabarrena, llega tras una ventaja de 1-0 en La Bombonera.

Boca vs O’Higgins de Chile: dónde se puede ver el partido

El partido va a ser transmitido en vivo por ESPN y también se podrá ver en la plataforma de Disney+, para los usuarios que cuenten con la suscripción deportiva en el servicio.