Lula lidera la intención de voto en Brasil para un eventual balotaje frente a Flavio Bolsonaro

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja por más de seis puntos al senador opositor Flavio Bolsonaro en el escenario de un eventual balotaje para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. De acuerdo con el sondeo de opinión pública elaborado por la consultora AtlasIntel en alianza con Bloomberg y difundido este miércoles, el actual jefe de Estado obtendría un 49,2% de los votos en la segunda vuelta, frente a un 42,9% que cosecharía el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La medición muestra un ligero afianzamiento de ambas figuras en comparación con el estudio previo del mes de junio, cuando Lula marcaba un 48,8% de intención de voto contra el 42,3% del referente opositor. Este movimiento de piezas coincidió con una contracción en la franja de votantes indecisos, blancos y nulos, que se redujo del 8,9% registrado el mes pasado al 7,9% actual, marcando una paulatina cristalización de las preferencias en el electorado brasileño. "En el escenario de primera vuelta, Lula da Silva lidera con un 44,9% de los votos, sacando una luz de ventaja de nueve puntos sobre Flavio Bolsonaro, que alcanza el 35,8%", reveló la encuesta de AtlasIntel.

De cara al primer turno electoral de octubre, la proyección de voto ratifica la marcada polarización entre el oficialismo y el bolsonarismo. Detrás de Lula da Silva (44,9%) y Flavio Bolsonaro (35,8%), las alternativas de tercera vía continúan lejos de ingresar a la pelea principal: el dirigente Renan Santos se posiciona en el tercer lugar con un 7,8%, seguido por el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con un 3,1%, y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, con un 2,8%.

El relevamiento estadístico se llevó a cabo sobre una muestra representativa de 5.021 personas consultadas entre el 22 y el 27 de julio en todo el territorio brasileño, y cuenta con un margen de error metodológico de un punto porcentual en más o en menos.

Con información de Reuters