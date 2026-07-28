Qué pasó con Muniain y por qué no asumió como DT de San Lorenzo

Después de las derrotas contra Deportivo Riestra -con eliminación incluida- en los 16avos de la Copa Argentina y Lanús en el debut del Torneo Clausura por 1 a 0 en La Fortaleza, San Lorenzo buscará revertir este flojo momento contra Gimnasia de Mendoza este martes 28 de julio en el Nuevo Gasómetro desde las 19 horas. Mientras los hinchas esperan por la primera victoria en la segunda mitad de la temporada apareció Iker Muniain y rompió el silencio. El futbolista español estuvo muy cerca de ser el DT tras la salida de Gustavo Álvarez pero su arribo no se concretó y Néstor "Pipo" Gorosito tomó las riendas.

Ahora, el vasco asumió en el Salamanca de su país y habló en conferencia de prensa sobre esta cuestión que no pasó para nada inadvertida. Es que no sólo le tomó cariño al "Ciclón" por ser el equipo de nuestro país que le abrió las puertas cuando River Plate se las cerró, sino que también su buena relación con "la gente que maneja el club" lo acercó. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y él mismo se encargó de hablar del tema semanas más tarde.

Muniain rompió el silencio y explicó por qué no llegó a ser DT de San Lorenzo

"Es cierto que existó contacto entre San Lorenzo y yo", esbozó Muniain cuando le consultaron acerca de la chance que tuvo de convertirse en entrenador del elenco de Boedo. A su vez, sostuvo que guarda un cariño y aprecio enorme por la institución y destacó el buen vínculo con los dirigentes. Sobre la posibilidad agregó que "para que los contactos se den tienen que darse también una serie de circunstancias y características para que se llegue a esa firma. Son situaciones normales que se dan en los mercados de pases, lo cual afronté con bastante normalidad y naturalidad". Claro que, ahora su destino es completamente diferente ya que dirigirá en la Segunda Federación -cuarta categoría española-.

Por otro lado, con respecto a su futuro, el exfutbolista vasco dejó en claro que sólo piensa en el Salamanca. "Ahora estoy 100% enfocado en lo que viene por delante y en la decisión de venir a Salamanca". De esta manera, el sueño de los hinchas de San Lorenzo con verlo de nuevo en el club quedó lejos y deberán esperar un tiempo más. La actualidad lo tiene a "Pipo" Gorosito al frente del plantel y no comenzó de la mejor manera.

Iker Muniain asumió como DT del Salamanca de España

Los números de Muniain como jugador de San Lorenzo

Partidos jugados : 26.

: 26. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 1.

: 1. Títulos: no ganó.

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El "Ciclón" y el "Lobo" mendocino se verán las caras este martes 28 de julio desde las 19 horas en el Estadio Pedro Bidegain con el arbitraje de Fernando Echenique. La televisación de este encuentro desde el Nuevo Gasómetro estará a cargo de ESPN Premium y el antecedente más reciente entre ambos se remonta al 27 de enero del 2026 cuando los de Boedo ganaron 1 a 0 en condición de visitante con el tanto de Diego Herazo.