Un testigo clave del caso Loan contó cómo los sospechosos lo buscaban el día de su desaparición

El juicio por la desaparición de Loan continúa desarrollándose en Corrientes y en la jornada de este martes avanzó en su etapa testimonial. El primer testigo en prestar declaración fue Virginio Leonardo Medina, el esposo de una de las hermanas de María Noguera, la madre del niño.

Durante su declaración, el hombre reconstruyó cómo vivió las primeras horas posteriores a la desaparición de Loan y aportó detalles sobre el operativo de búsqueda que se desplegó en la zona.

El cuñado de la mamá de Loan explicó que tomó conocimiento de la desaparición del menor el mismo día del hecho y relató que, mientras se encontraba en su taller, recibió la visita de Cristian Agustín Gutiérrez, un conocido de Antonio Benítez, quien había llevado su moto.

Según declaró ante el tribunal, Gutiérrez le comentó que había sido convocado por Benítez para colaborar en la búsqueda del niño. Este dato se consideró clave y quedó incorporado inmediatamente al expediente.

Cómo fue la búsqueda en las primeras horas

Medina contó que participó activamente del operativo de búsqueda desde el momento en que se conoció la desaparición de Loan y hasta el mediodía del día siguiente.

Al describir el lugar donde se realizaron los rastrillajes, señaló que el terreno presentaba sectores de monte con caminos y áreas cerradas que dificultaban el acceso, aunque aseguró que era posible desplazarse a pie con linternas.

Además estimó que en la búsqueda participaron alrededor de 150 personas, aunque aclaró que no podía precisar cuántas de ellas pertenecían a las fuerzas de seguridad.

Más tarde sostuvo que recién al día siguiente observó a los imputados participando de las tareas de búsqueda, un dato que también quedó registrado durante la audiencia. El cuñado de la mamá de Loan afirmó que nunca tuvo conocimiento directo sobre las circunstancias en las que desapareció el menor ni recibió información concreta acerca de cómo se habría perdido.

Cómo sigue el juicio por la desaparición de Loan

El testimonio del hombre en el marco del juicio se centró principalmente en los hechos que presenció y en su participación durante las primeras horas del operativo de búsqueda.

En las próximas audiencias continuarán declarando los testigos convocados por las partes, con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de información posible y reconstruir cronológicamente los acontecimientos que derivaron en la desaparición del niño.

Además se pretende traer luz en los hechos ocurridos después, en el operativo de búsqueda que hasta el día de hoy no consiguió dar con el paradero de Loan.