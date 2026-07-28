Jonatan Viale le soltó la mano a Milei y se la pudrió en vivo: "Ponete a trabajar"

Jonatan Viale le soltó la mano a Milei y lo criticó en vivo.

Javier Milei volvió a dar la nota en estos últimos días y por duplicado: su verborránico accionar durante la Exposición Rural 2026 y su no menos verborrágico accionar durante la presentación de Flavio Bolsonaro (el hijo de Jair Bolsonaro) como candidato de la oposición para las próximas elecciones en Brasil.

Fueron muchos los que salieron al cruce del presidente, incluyendo periodistas afines al oficialismo. Tal fue el caso de Jonatan Viale, quien le marcó la cancha en vivo y le sugirió "gobernar un poquito más" y aflojar con la "épica", los "insultos" y el "ruido" para tener "más resultados".

¿Qué le dijo Jonatan Viale a Javier Milei?

Previo a comenzar su programa en TN, el reconocido trabajador de prensa expuso: "Ya sabemos que el presidente es el arte de pelear y si es a los gritos mejor, si es con insultos mejor". En ese sentido, repasó: "En lo que va de la gestión le dijo "soviético" a Axel Kicillof; "siniestro" a Horacio Rodríguez Larreta; "chilindrina troska" a Myriam Bregman; "don chatarrín" a Paolo Rocca; "traidora bruta" a Victoria Villarruel; "tinturelli" a Jorge Fontevecchia; "carmelián" a Carlos Melconián, "del pifietto" a Marina Dal Polletto; "gaganosky" a Roberto Cachanosky; "lali depósito" a Lali Espósito y "María BCRA" a María Becerra. Y ahora el insulto escala a nivel internacional".

Tras mostrar los improperios del jefe de Estado a Lula, se preguntó: "¿A la sociedad le sigue cayendo simpático que Milei descalifique al otro por su pensamiento? Yo creo que las formas caen bien si, y solo si, la economía funciona". Siguiendo esta linea de pensamiento, profundizó: "Si la clase media está mejor, a Milei se le puede perdonar esto. Sino, aquel que no llega a fin de mes o que necesita un segundo o tercer trabajo, mira los insultos medio de reojo. Cuidado. Creo que el razonamiento es 'dejá de insultar y ponete a trabajar' y tal vez haya llegado el momento de insultar un poco menos y gobernar un poquito más. Menos épica, menos insultos, menos ruido, más resultados, porque gobernar bien es la única forma de derrotar al populismo para siempre".