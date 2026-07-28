Doman reveló cuál es el peor y desconocido "miedo" de Javier Milei: "Ojo"

Doman reveló cuál es el peor y desconocido "miedo" de Javier Milei.

El periodista Fabián Doman cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la suspensión de las PASO y planteó que detrás de la medida existiría un temor electoral. Durante su participación en Carnaval Stream, sostuvo que el oficialismo busca evitar que las primarias permitan la aparición de un candidato capaz de modificar el escenario político, tal como ocurrió con el propio Milei.

Al analizar la posibilidad de que las PASO sean suspendidas, Doman planteó una pregunta sobre las razones detrás de la decisión: "¿Por qué quieren suspender las PASO, que están viendo si lo hacen para septiembre?". A continuación, explicó cuál sería, según su interpretación, el motivo de la medida: "Porque tienen miedo de que en las PASO les aparezca un candidato. Como apareció Milei. Tienen miedo a las PASO".

En esa línea, el periodista cuestionó la conveniencia de eliminar las elecciones primarias para un Gobierno que, según planteó, tendría un escenario electoral favorable. "Entonces, si tenés una elección tan firme, tan segura, una reelección encaminada, ¿por qué querés levantar las PASO?", preguntó Doman.

Doman reveló cuál es el peor y desconocido "miedo" de Javier Milei.

La crítica al argumento del costo electoral

Doman también rechazó el argumento económico utilizado para justificar la eliminación de las primarias. "El argumento de que cuestan plata... Vamos, eso es para la gilada. Eso es demagogia", afirmó.

"Ojo a la primera vuelta también. Sin PASO te pueden aparecer cosas que te corran por derecha", agregó.