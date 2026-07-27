Keiko Fujimori designa a Luis Galarreta como primer ministro en vísperas de su asunción presidencial

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, anunció la designación del exlegislador Luis Galarreta como próximo primer ministro y jefe del gabinete de Gobierno. El anuncio se realiza en la antesala de la toma de posesión formal del cargo este martes, cuando Fujimori se convertirá en la primera presidenta electa en la historia del país tras haberse impuesto en las urnas por un estrecho margen de 50.000 votos frente a Roberto Sánchez, en el marco de los comicios celebrados entre abril y junio.

Galarreta, quien fue presidente del Congreso entre 2017 y 2018 y se desempeñó como candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Fujimori, asume la jefatura del gabinete tras haber sido un colaborador central en las últimas campañas de la dirigente. Durante la conferencia de prensa en la que ofreció detalles de la nómina ministerial, Fujimori definió al nuevo primer ministro como un dirigente leal, trabajador y profundamente comprometido con el país, señalando además que se trata de un hombre que nunca ha permitido que la adversidad doblegue sus convicciones ni su voluntad de servir, en referencia a la amputación congénita que padece a causa del uso de la talidomida durante su gestación.

La futura jefa de Estado indicó que solicitó a Galarreta liderar un gabinete articulado que trabaje con sentido de urgencia y enfoque su gestión en la entrega de resultados tangibles para la ciudadanía. Al asumir el encargo, el nuevo primer ministro remarcó que sus prioridades inmediatas estarán centradas en reducir los índices de inseguridad ciudadana, incrementar la atractividad del país para las inversiones privadas, generar empleo formal y combatir los niveles de pobreza y desigualdad estructural.

En el área económica, Fujimori confirmó la nominación del economista Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas. Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú, asume la conducción de la cartera presupuestaria con el objetivo primario de atenuar el impacto de las perturbaciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que ya registra consecuencias sobre sectores clave de la producción agrícola y pesquera del país.

El esquema ministerial anunciado se completa con la designación del periodista Carlos Espá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Espá es reconocido por su trayectoria en los medios de comunicación peruanos, en particular por la dirección del programa periodístico de investigación Cuarto Poder entre 2002 y 2024.

La conformación del nuevo equipo de gobierno marca el inicio de una gestión que busca establecer estabilidad institucional tras una década atravesada por crisis políticas recurrentes, período en el cual se sucedieron ocho mandatarios al frente del Poder Ejecutivo peruano.

Con información de EuropaPress y Reuters.