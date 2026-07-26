Emoción en el folklore: Nahuel Pennisi homenajeó a Mercedes Sosa con una canción emblema

Nahuel Pennisi estrenó una versión de un clásico que popularizó Mercedes Sosa.

El músico Nahuel Pennisi presentó el primer corte de difusión de su próximo trabajo discográfico, un proyecto concebido de manera integral como un homenaje a la figura y a la trayectoria de Mercedes Sosa. La iniciativa busca poner en diálogo a Pennisi con el legado de la emblemática cantante argentina y latinoamericana a través de una mirada sensible, contemporánea y conectada con la raíz folklórica.

Más que una recopilación de versiones, la propuesta apunta a volver al origen y recorrer canciones nacidas de una tierra, una historia y una identidad compartidas, ofreciendo una nueva relectura que conserva la fuerza poética, cultural y colectiva del repertorio. La pieza elegida para encabezar este recorrido es Canción con todos, clásico del cancionero popular compuesto por César Isella con letra del poeta Armando Tejada Gómez.

El tema funciona como una pieza-manifiesto del álbum, transmitiendo un mensaje de unión y pertenencia que atraviesa generaciones y fronteras. Esta composición actúa como la puerta de entrada al disco, anticipando el espíritu de una obra destinada a celebrar la huella de la artista y acercar sus canciones a distintas audiencias para sostener una conversación viva en torno a su figura.

El lanzamiento cuenta con un video grabado en la provincia de Tucumán, lugar de nacimiento de Mercedes Sosa y territorio donde comenzó a gestarse su recorrido artístico. Bajo la dirección de Niko Sedano, la realización audiovisual traslada la interpretación al entorno natural, convirtiendo al paisaje en una presencia viva que evoca la memoria y la pertenencia. Esta producción en el terreno se integra a una obra más amplia donde la música, la imagen y la geografía construyen un mismo universo narrativo.

Mercedes Sosa.

El álbum completo, titulado Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa, fue diseñado como una obra de alto valor artístico y cultural. La propuesta abarca interpretaciones audiovisuales filmadas en escenarios naturales de la provincia tucumana y se complementa con un relato de carácter documental que repasa el impacto de la cantante a través de los lugares, las historias y la música que marcaron su carrera, con el objetivo de mantener en circulación obras que apelan a la identidad colectiva.

La colaboración de Nahuel Pennisi y Maxi Espíndola

Nahuel Pennisi participó como invitado en el proyecto solista de Maxi Espíndola para incursionar en la balada y el pop melódico. La colaboración dio como resultado la canción inédita Empezar de nuevo, grabada en directo y publicada en plataformas digitales. La obra forma parte de un lanzamiento doble de Espíndola que incluye además el sencillo Soledad. La intervención de Pennisi en este registro refleja la flexibilidad de su perfil vocal e interpretativo para abordar estilos fuera de las formas tradicionales de la zamba y la chacarera.