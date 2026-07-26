José Canale ventiló qué pasó contra Francia y Alemania en el Mundial 2026: "No les gustaba"

José Canale recordó lo sucedido contra Alemania y Francia en el Mundial 2026.

José María Canale, defensor de Lanús y de la Selección de Paraguay, recordó los recientes choques frente a Francia y Alemania en el Mundial 2026. El zaguero de 30 años fue titular en la victoria del "Granate" por 1-0 frente a San Lorenzo como local en La Fortaleza, en el debut por el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino.

Pocos minutos después de conseguidos los tres puntos, el guaraní dialogó con SportsCenter (ESPN) y repasó los históricos duelos con ambas potencias europeas. El central detalló que "no les gustaba" el roce físico a los europeos y sacó chapa por el fútbol sudamericano. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro estuvo a la altura de las circunstancias en la Copa del Mundo: eliminó al tetracampeón en los 16avos de final por penales y apenas cayó por 1-0 ante el bicampeón en los octavos.

Canale recordó los partidos de Paraguay ante Alemania y Francia en el Mundial 2026: "No les gustaba el roce"

Consultado al respecto de lo que sucedió con las dos potencias del Viejo Continente en los cruces en la Copa del Mundo, el defensor aseveró que ”a los alemanes no les gustaba el roce, tampoco a los franceses. Ibas a chocar un poquito de más y los sacabas de partido”. Incluso, el zaguero guaraní destacó que ”el fútbol argentino y el sudamericano es mucho más complejo, mucho más difícil que el europeo". En la misma línea, el ex Newell´s y Godoy Cruz de Mendoza completó: "Nos enteramos hoy de que Barracas le ganó a River y ahí te das cuenta que es mucho más complicado, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

José Canale recordó lo sucedido contra Alemania y Francia en el Mundial 2026.

Las estadísticas de Canale en Lanús

73 partidos oficiales.

6 goles.

2 asistencias.

8 amonestaciones.

4 expulsiones.

2 títulos conseguidos.

Los próximos partidos de Lanús