Cifra millonaria: participante de Gran Hermano le ganó el juicio a su ex tras una dura acusación

Fallo a favor de un ex participante de Gran Hermano.

Hernán Ontivero, conocido popularmente como el Negro Onty, le ganó el juicio a su expareja luego de un proceso judicial que se extendió por casi cuatro años. La Justicia de Córdoba confirmó el fallo a favor del exparticipante de Gran Hermano en la causa que había iniciado contra Tania Elizabeth Aguilera por daños morales y psicológicos.

El origen del conflicto

El oriundo de Río Cuarto fue el primer eliminado de la edición 2023/24 del reality de Telefe. En aquel momento, las acusaciones de su ex pesaron fuerte en la opinión del público, que terminó dejándolo afuera de la casa más famosa del país en la primera votación. Según la mujer, Ontivero había ingresado al programa para no hacerse cargo del embarazo que ella estaba cursando.

Hernán Ontivero había sido denunciado por su ex pareja.

Sin embargo, una vez eliminado del juego, el Negro Onty accedió a realizarse una prueba de ADN, que confirmó que el hijo que su ex estaba esperando no era suyo. Con esa prueba como respaldo, avanzó con la demanda civil que finalmente resolvió la Justicia a su favor: Aguilera fue condenada a pagar 1.828.000 pesos, más los intereses correspondientes, en concepto de indemnización para el extotivero.

"Interminable", el descargo del Negro Onty

Luego de conocerse la resolución judicial, Ontivero rompió el silencio a través de sus historias de Instagram. "Lo harto y cansado que me tiene este tema, es impresionante. Eterno, tres años ya. Agota, agota y cada vez más largo. Es interminable", expresó, visiblemente cansado por el extenso proceso.

"Mortal que se ganó, gracias a Dios, pero es interminable", agregó, algo más aliviado por el resultado. De todos modos, aclaró que el desenlace económico del caso todavía tomará tiempo: "Ahora tengo que esperar siete u ocho meses, capaz que en enero podré firmar y capaz que para cobrar y poder pagarle al abogado".

Ontivero también hizo referencia a los tiempos judiciales que aún restan: "Pero en enero hay vacaciones, está la feria. Capaz que de acá a un año lo termino. Cuatro años padeciendo", se resignó.

Finalmente, cerró su descargo con un consejo dirigido a quienes recurren a denuncias sin fundamento: "Consejo para la gente que le gusta hacer falsas acusaciones: te condenan. Soy la prueba viviente. Escribime y yo te ayudo".