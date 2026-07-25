Revelan la verdad detrás de la separación entre la Joaqui y Luck Ra: “No lo puede entender”

Se confirman los motivos de la separación.

Estarían atravesando una crisis de pareja "muy profunda". Así lo reveló Pepe Ochoa, panelista de LAM, en una nueva edición del programa conducido por Ángel de Brito. Según el trascendido, Luck Ra y La Joaqui llevarían entre un mes y un mes y medio distanciados, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente la situación.

Una asimetría que se hizo notar

De acuerdo a lo que se contó al aire, la decisión de tomar distancia habría surgido de parte de Luck Ra, mientras que La Joaqui continuaría apostando por la relación. El cantante cordobés atravesaría un momento de replanteos personales que no coincidiría con los deseos de la cantante de RKT, quien viviría el proceso desde un lugar completamente distinto.

Luck Ra y la Jaoqui ya no están juntos.

Uno de los datos que más llamó la atención en el ciclo de espectáculos tiene que ver con el cambio en la dinámica social de la pareja. Según se detalló, el cordobés mantiene un vínculo cercano con un grupo de artistas del género urbano con quienes solía compartir salidas, asados y jornadas de baile, encuentros a los que La Joaqui dejó de asistir. Este alejamiento fue interpretado como una de las señales más claras del enfriamiento del vínculo.

No es la primera crisis

En LAM también recordaron que esta no sería la primera turbulencia que atraviesa la pareja: hace aproximadamente seis meses ya habían pasado por una situación similar, de la que lograron salir adelante y recomponer la relación. Sin embargo, esta vez el panorama se presentaría como más complejo, con "un montón de cosas en el medio", según se explicó en el programa.

Respecto al silencio público que mantienen ambos protagonistas, en el ciclo explicaron que la pareja habría acordado guardar la situación mediáticamente por el momento, en lo que se interpretó como una estrategia para que la cantante pueda encontrarse en un mejor momento anímico antes de hacer cualquier anuncio formal sobre el estado de la relación.

Pese a la información difundida en televisión, tanto Luck Ra como La Joaqui optaron hasta el momento por no referirse públicamente al tema, lo que mantiene en vilo a miles de seguidores. De todos modos, trascendió que la cantante habría dejado alguna pista sobre la situación en su último programa televisivo, aunque sin confirmar nada de manera explícita. Se espera que, en futuras entrevistas, ambos sean consultados directamente sobre el tema.