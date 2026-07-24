El explosivo posteo del hermano del Dibu Martínez que agiganta la polémica

El hermano del Dibu encendió la polémica sobre la final.

Pasaron cuatro días desde la final del Mundial 2026, pero la herida sigue abierta para buena parte de los hinchas argentinos. La derrota ante España, un resultado tan opaco como doloroso, todavía genera preguntas sin respuesta. Y en medio de ese clima, alcanza con que un integrante de La Scaloneta o un familiar cercano deslice algo ambiguo para que las teorías conspirativas vuelvan a tomar fuerza.

Alejandro Martínez es mucho más que el hermano de Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero que se ganó un lugar eterno en el fútbol argentino por sus atajadas en Qatar y que volvió a destacarse individualmente en esta consagración fallida. Además de hermano, es su confidente, una especie de segundo psicólogo del golero del Aston Villa. También es deportista: piloto de automovilismo, con cierta popularidad propia luego de protagonizar una publicidad de apuestas deportivas en la que ambos hermanos intercambiaban roles.

El extraño posteo del hermano del Dibu.

Un video con mensaje

Esta semana, Alejandro subió a Instagram un posteo que reavivó las sospechas de que "algo raro" pasó en la final contra España. Se trata de un fragmento editado de la película Le Mans '66, protagonizada por Christian Bale y Matt Damon —este último, fanático de la Argentina por estar casado con la salteña Luciana Barroso—. En la escena, reemplazó a los protagonistas originales: identificó al piloto como "Dibu Martínez" y al hombre que le hace un gesto de reconocimiento desde el palco como "every football fans".

El paralelismo que encendió las redes

La elección de la película no fue casual. Le Mans '66 narra la historia real de Ken Miles, un piloto que trabajó junto al diseñador Carroll Shelby para que Ford derrotara a Ferrari en las 24 Horas de Le Mans de 1966. Miles era, deportivamente, el mejor candidato para ganar, pero la cúpula de Ford, preocupada por su imagen corporativa, le pidió que redujera la velocidad para que tres autos de la marca cruzaran juntos la meta en una foto histórica. Aceptó por el equipo, pero el reglamento terminó dándole la victoria a otro Ford que había largado más atrás.

El paralelismo no pasó inadvertido. En Twitter, la usuaria conocida como "Pavi" explicó el trasfondo de la escena y miles de usuarios completaron el mensaje: para muchos, la final contra España tampoco fue lo que pareció.