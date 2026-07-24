Nvidia, Microsoft y otros gigantes tecnológicos respaldan los modelos de IA de código abierto

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Meta impreso en 3D y la palabra "AI\

Nvidia, Microsoft y otros gigantes tecnológicos defendieron públicamente ante los legisladores estadounidenses el viernes ‌los modelos de inteligencia ‌artificial de código abierto, sumándose así a un debate que agita los mundos empresarial y político sobre quién controla esta potente tecnología.

En una carta publicada en la red social X y firmada por dos docenas de empresas y grupos como Meta Platforms e IBM, el presidente ejecutivo de ​Nvidia, Jensen Huang, ⁠dijo que los legisladores deben evitar "restricciones prematuras sobre los ‌modelos abiertos que frenen la competencia o empujen ⁠la innovación al extranjero".

La misiva ⁠se suma al creciente debate sobre los modelos de código abierto, más difíciles de regular —como el propio de Nvidia y los ⁠presentados en las últimas semanas por laboratorios chinos—, ​y los modelos de código cerrado controlados ‌por empresas concretas, como OpenAI ‌y Anthropic.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En los últimos meses, los líderes empresariales de ⁠Silicon Valley se han mostrado indignados por el costo de los modelos de código cerrado. Los presidentes ejecutivos de Microsoft y de Palantir Technologies han defendido en público ​que los ‌modelos de código abierto que sus clientes pueden ejecutar en sus propios centros de datos ayudarán a controlar los costos de la IA.

Los líderes tecnológicos también se han mostrado molestos por los controles ⁠que OpenAI y Anthropic incorporan en sus modelos. Hugging Face, la firma colaborativa de programación de IA que fue hackeada por un modelo rebelde de OpenAI, dijo que tuvo que utilizar un modelo chino de código abierto para defenderse del ataque, ya que los modelos de código cerrado tienen restricciones de uso ‌para tareas de ciberseguridad.

Legisladores alarmados por este ciberataque propusieron una ley que exija un "interruptor de apagado" para los modelos de IA y el Gobierno estudia la posibilidad de imponer sanciones a los fabricantes chinos de modelos de código abierto por ‌el presunto robo de tecnología estadounidense de código cerrado.

La carta de Nvidia y otras empresas reconoce las preocupaciones sobre el robo de ‌tecnología, pero argumenta ⁠que estas deberían abordarse "mediante marcos jurídicos y comerciales específicos, en lugar de restricciones generales".

"Confiar solo ​en modelos cerrados no es intrínsecamente seguro: pueden ser vulnerados, utilizados indebidamente o fallar de formas que los externos no pueden detectar", indicó la misiva.

(Editado en español por Carlos Serrano)