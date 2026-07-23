Avanza el "Súper Niño": 48 horas de mal tiempo, humedad elevada, lluvias y cambio extremo de temperatura

En este contexto, el nivel de mayor peligrosidad se concentra en zonas cordilleranas del oeste patagónico, donde rige una alerta naranja por nevadas.

La Argentina se encuentra bajo alertas amarillas y naranjas durante las próximas 48 horas por tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos en diferentes regiones del país, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A su vez, el organismo nacional precisó que los avisos alcanzan a sectores del Litoral, el noroeste, Cuyo y la Patagonia, luego del ingreso de un sistema de alta presión que provocará bajas temperaturas. De esta manera, el denominado "súper Niño" mantiene en alerta a la población.

En este contexto, el nivel de mayor peligrosidad se concentra en zonas cordilleranas del oeste patagónico, donde rige una alerta naranja por nevadas. Ya el sector sur venía de afrontar temperaturas mínimas que llegaron a -16 grados y máximas de -2 en la cordillera y meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Lago Argentino y la cordillera de Güer Aike.

Ahora, el SMN anticipó -en el oeste patagónico- fenómenos meteorológicos que podrán afectar a las actividades habituales y recomendó extremar las precauciones. También permanecen vigentes las advertencias por viento Zonda en el norte y por temperaturas extremas debido al frío en el sector sur de la Argentina.

¿Cómo afecta El Niño?

De acuerdo al sitio Meteored, El Niño cambia la circulación atmosférica sobre Sudamérica y favorece el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, una franja de vientos intensos que circula en las capas altas de la atmósfera. En paralelo, puede incrementar la frecuencia y la intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, que se ocupa de transportar calor y humedad desde la Amazonía hacia Paraguay y el norte del país, para después extender esa influencia hacia otras áreas del Cono Sur.

La combinación resulta particularmente relevante porque reúne dos de los principales ingredientes necesarios para el desarrollo de tormentas intensas. Por un lado, la corriente en chorro funciona como un río atmosférico que desciende desde la Amazonía y alcanza el norte argentino.

Entonces, el contraste entre ese aire anormalmente cálido y húmedo junto a la circulación atmosférica más fría e inestable puede generar un entorno propicio para que se formen tormentas potencialmente severas.

¿Dónde rige la alerta naranja y amarilla por nevadas?

La alerta naranja por nieve comprende una franja angosta sobre la cordillera, puntualmente en el sector oeste de San Juan y Mendoza, esta última provincia viene de nevadas históricas que derivaron en la evacuación de 50 personas y el cierre de varios centros de esquí. En tanto, el amarillo rodeó a la zona naranja y se extendió al sur, abarcando los sectores cordilleranos de San Juan, Mendoza y Neuquén.

La población de las regiones alcanzadas por el nivel naranja debe estar alerta, ya que se esperan nevadas de mayor intensidad, con capacidad para afectar la circulación, reducir considerablemente la visibilidad y ocasionar interrupciones en caminos y pasos fronterizos.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, circular con vehículos preparados para condiciones invernales, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos y mantenerse informado sobre el estado de las rutas. También aconsejaron contar con una reserva adicional de alimentos, agua potable, combustible y medicamentos.

En cuanto al frío, rige alerta amarilla por temperaturas extremas en sectores de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El nivel amarillo implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve sobre la salud, pero puede ser peligrosa para menores de edad, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

¿Dónde habrá tormentas?

Por otra parte, la alerta naranja por tormentas se concentró en el sector central de Corrientes y gran parte de Misiones. La advertencia amarilla rodea a la naranja, cubriendo el resto de Corrientes, sur de Formosa y sectores del norte de Misiones. Las zonas podrían verse afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

El organismo nacional también recomendó evitar sacar la basura, retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, no permanecer cerca de árboles y postes de electricidad y desconectar los electrodomésticos en caso de ingresar agua a las viviendas. También pidió suspender las actividades al aire libre durante el desarrollo de los fenómenos y estar alejado de playas, ríos, lagunas y piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Alertas por vientos

Además de nieve y lluvias, la Argentina se verá afectada en las próximas 48 horas por fuertes vientos en el oeste y el norte, y por la presencia del Zonda. La alerta naranja por vientos alcanza a sectores del centroeste de Salta y el noroeste de Catamarca.

La alerta amarilla rodea a la zona naranja y abarca el resto de Salta, el norte de Catamarca y un sector de La Rioja. Las autoridades recomiendan asegurar los elementos que puedan volarse, evitar refugiarse debajo de árboles y mantenerse alejado de construcciones precarias, postes y carteles. A su vez, solicitaron tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular, además de conducir con precaución por la posible presencia de polvo en suspensión.

En cuanto al viento Zonda, la alerta amarilla atraviesa Salta y cubre buena parte de Santiago del Estero. El fenómeno puede afectar a la visibilidad, aumento brusco de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja. También aumenta el peligro de incendios y puede provocar molestias físicas, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.