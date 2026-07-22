Vacaciones de invierno: dónde hay y cómo aprovechar las postas para vacunar a los más chicos.

Las vacaciones de invierno también pueden ser una oportunidad para completar el esquema de vacunación de los chicos. Esta semana, el programa "Más servicios en tu barrio" incorporó la aplicación de vacunas del Calendario Nacional para niños de 5 y 11 años en distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de sacar turno previo, hasta el viernes 24.

La atención se realizará de 9 a 14 h en clubes y espacios cerrados de Caballito, Parque Patricios, Villa del Parque y Villa Crespo. Además de las vacunas infantiles, los vecinos podrán acceder a la vacunación contra la gripe y el Covid, realizar trámites y recibir distintos servicios gratuitos.

Qué vacunas se aplican y dónde estarán las postas

Las postas funcionarán el martes 21 de julio en el Club Ferro Carril Oeste, Federico García Lorca 350, en Caballito; el miércoles 22 en el Bristol F.C.. La Rioja 1865, en Parque Patricios; el jueves 23 en el Club El Alba, Joaquín V. González 2469, en Villa del Parque; y el viernes 24 en el Club Atlético Atlanta, Humboldt 370, en Villa Crespo.

La Ciudad contará con diferentes postas de vacunación.

En todas las sedes se aplicarán vacunas del Calendario Nacional para niños de 5 años, nacidos en 2021, quienes podrán recibir las dosis de Triple Viral, DPT, Varicela y Salk. También podrán vacunarse los chicos de 11 años, nacidos en 2015, con las vacunas contra HPV, Meningococo y DPTa.

Para acceder al servicio es necesario que el menor concurra acompañado por un adulto responsable y presente el DNI y el carnet de vacunación, tanto en original como en copia. La atención es sin turno previo, aunque está sujeta a la disponibilidad de cupos.

Además de las vacunas infantiles, en las postas también se aplicarán dosis contra la gripe y el Covid-19, igualmente con cupos limitados. Quienes se acerquen podrán además aprovechar para realizar otros trámites, como gestionar el DNI o el pasaporte, recibir asesoramiento sobre subsidios de luz, agua y gas, realizar consultas vinculadas a ANSES, AGIP, SUBE y MiBA, acceder a controles de salud y, según el día, utilizar servicios veterinarios, de reparación de electrodomésticos y otras prestaciones que ofrece el programa Más servicios en tu barrio.