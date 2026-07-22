Vacaciones de invierno: las actividades gratis para disfrutar la naturaleza sin salir de la Ciudad.

Del 20 al 31 de julio, el Gobierno de la Ciudad organizó una serie de actividades gratuitas para toda la familia en reservas ecológicas, el Jardín Botánico Carlos Thays y el Paseo Ambiental del Sur. La propuesta está pensada para estas vacaciones de invierno e incluye visitas guiadas, recorridos, expediciones botánicas, avistaje de aves y juegos para conocer la biodiversidad porteña.

Qué actividades gratis habrá en vacaciones de invierno

Una de las propuestas se desarrollará en el Paseo Ambiental del Sur, ubicado en Paseo Islas Malvinas 40, en Villa Soldati. Entre el 21 y el 31 de julio habrá dos visitas guiadas por día, a las 10.30 y a las 14, con inscripción previa. Los recorridos duran aproximadamente una hora y permiten conocer las huertas, el humedal, las plantaciones de especies nativas y el sector de energías alternativas.

En estas vacaciones de invierno se puede disfrutar de la naturaleza sin salir de la Ciudad.

En el Jardín Botánico Carlos Thays, Av. Santa Fe 3951, también habrá una programación especial con entrada libre. Los sábados, domingos y feriados se podrá visitar el histórico Invernáculo Principal entre las 16.30 y las 18, además de participar de las visitas guiadas generales, previstas para las 10.30 y las 15. Los miércoles y viernes se realizarán expediciones botánicas de 14 a 16.30, mientras que todos los días estarán disponibles recorridos autoguiados mediante códigos QR.

Las dos reservas ecológicas de la Ciudad también ofrecerán actividades gratuitas durante el receso escolar. En la Reserva Ecológica Costanera Sur habrá recorridos interpretativos, avistaje de aves y visitas al Centro de Interpretación para conocer la flora, la fauna y la historia del lugar.

En lo que respecta a la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte organizará visitas guiadas por sus senderos y actividades recreativas para toda la familia, con juegos pensados para descubrir la biodiversidad del predio de una manera participativa.

Todas las propuestas buscan acercar a chicos y grandes al patrimonio natural porteño, fomentar el cuidado del ambiente y promover el contacto con la naturaleza durante las vacaciones de invierno. Muchas de las actividades son de acceso libre y gratuito, mientras que algunas requieren inscripción previa por tener cupos limitados. Se trata de una forma distinta de disfrutar de los días de descanso, sin la necesidad de salir de la Ciudad.