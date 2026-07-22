La IFFHS contradijo a la FIFA tras el Mundial 2026 y eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del torneo por encima de Rodri.

La discusión por el mejor futbolista del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Aunque la FIFA distinguió a Rodri con el Balón de Oro tras el título de España, la IFFHS publicó su propio ranking y colocó a Lionel Messi en la cima. El organismo explicó los criterios utilizados y defendió con estadísticas la elección del capitán de la Selección Argentina, reavivando un debate que parecía cerrado.

La final de la Copa del Mundo no solo coronó a España como campeona. También dejó una controversia que sigue generando repercusiones. Luego de que la FIFA premiara a Rodrigo Hernández como el mejor jugador del torneo, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) difundió su propio análisis y seleccionó a Messi en el primer puesto de su clasificación.

La decisión llamó la atención porque la IFFHS mantiene una estrecha relación con la FIFA en materia de registros históricos y estadísticas oficiales. Sin embargo, el organismo aclaró que su evaluación responde a un método independiente, basado en indicadores objetivos de rendimiento durante toda la competencia. Así, el capitán argentino volvió a quedar en el centro de la escena incluso después de haber disputado el último Mundial de su carrera.

Los argumentos con los que la IFFHS respaldó a Messi en el Mundial 2026

Para sostener su elección, la entidad publicó una explicación detallada en la que describió la metodología utilizada para evaluar a cada futbolista. Según informó, el reconocimiento surge de un índice de rendimiento propio que contempla distintos factores, entre ellos las calificaciones obtenidas en cada partido, los goles convertidos, las asistencias y el impacto de cada jugador en las fases eliminatorias del certamen.

"La conclusión es contundente", afirmó la IFFHS luego de analizar todas las actuaciones registradas durante el Mundial 2026. Para el organismo, el rendimiento de Messi fue el más completo de toda la Copa del Mundo.

Los números de Messi que explican la decisión

Más allá del debate, las estadísticas del rosarino fueron sobresalientes. Messi terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias, registros que lo ubicaron entre los futbolistas más determinantes de toda la competencia.

Su influencia fue mucho más allá de los números. Como capitán de la Selección Argentina volvió a liderar futbolísticamente al equipo durante todo el campeonato y resultó decisivo en varios encuentros de eliminación directa.

Con esos antecedentes, la IFFHS entendió que su aporte superó incluso al de Rodri, una de las grandes figuras de España y pieza clave en la obtención del título mundial. El organismo fue contundente al justificar su elección y aseguró que "las cifras que respaldan este reconocimiento son extraordinarias desde cualquier punto de vista".

La diferencia entre el premio de la FIFA y el ranking de la IFFHS

La principal diferencia radica en el criterio de evaluación. Mientras la FIFA entrega oficialmente el Balón de Oro al finalizar el torneo mediante un sistema de votación y análisis deportivo, la IFFHS elabora una clasificación basada exclusivamente en parámetros estadísticos y de rendimiento.

Por ese motivo, ambos organismos llegaron a conclusiones distintas pese a analizar la misma competencia. El contraste alimentó el debate entre hinchas y especialistas, especialmente porque la IFFHS es una institución reconocida internacionalmente por sus trabajos estadísticos y mantiene una colaboración permanente con la propia FIFA.

El documento publicado por la IFFHS también dejó una curiosidad. En el desarrollo del informe se menciona que Messi disputó siete encuentros durante el Mundial 2026, cuando en realidad participó en ocho partidos con la Selección Argentina.

La diferencia radica en que frente a Jordania no fue titular e ingresó posteriormente desde el banco de suplentes, situación que aparentemente no fue contemplada en el desglose estadístico del organismo. Aun así, ese detalle no modificó la conclusión final del estudio.

Un nuevo reconocimiento para la leyenda de Messi

Con este reconocimiento, Messi suma un nuevo capítulo a una carrera repleta de distinciones individuales y colectivas. Aunque el premio oficial de la FIFA quedó en manos de Rodri, la elección de la IFFHS reabrió una discusión que seguramente continuará durante mucho tiempo: quién fue realmente el mejor jugador del Mundial 2026.

El organismo defendió su postura recordando que desde 1991 trabaja en la recopilación y análisis de estadísticas del fútbol internacional, y remarcó que su misión es "registrar, medir y reconocer la excelencia" a partir de criterios objetivos.

Para muchos, los ocho goles, las cuatro asistencias y el liderazgo ejercido por Messi volvieron a colocar al capitán argentino en la cima del fútbol mundial. Para otros, el título conseguido por España terminó inclinando la balanza a favor de Rodri. Lo cierto es que la discusión volvió a instalarse y promete seguir abierta mucho después del cierre del Mundial 2026.