Ayala se hartó de las teorías conspirativas y habló de la piña a Dani Olmo: "Hay que cortar"

Roberto Ayala rompió el silencio luego de la final ante España en el Mundial 2026.

Roberto Fabián Ayala rompió el silencio después de la derrota de la Selección Argentina frente a España, en la final del Mundial 2026. El ayudante de campo de Lionel Scaloni se refirió tanto a las teorías conspirativas sobre este partido como a la piña a Dani Olmo, cuyo video se viralizó rápidamente a través de las redes sociales. El excapitán de la "Albiceleste" deja atrás de a poco la dolorosa derrota en la prórroga en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El "Ratón" dialogó con Esports Migdia, en Valencia Capital Radio, acerca de todo lo sucedido en el encuentro que terminó 1-0 para la "Roja" con el gol de Ferran Torres. Visiblemente dolorido y molesto, descartó de plano que haya sucedido "algo extraño" en la definición y se mostró arrepentido por lo que sucedió con el volante ofensivo de Barcelona.

Consultado al respecto de estas dos situaciones puntuales, el exdefensor de 53 años contestó: “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo, no puedo permitirme que un sentimiento o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos". "Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, insistió el ex Ferro, River y Racing.

El ex Valencia fue contundente: “Para mí, hay que cortar las cosas y dejarlo ahí...". Incluso, resaltó que "fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir, y quedó ahí”. En la misma línea, profundizó: "Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

Roberto Ayala rompió el silencio luego de la final ante España en el Mundial 2026.

Ayala reconoció desde la Selección Argentina que “es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo". "Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”, detalló incluso.

"Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, sentenció.

Por último, con relación a las teorías conspirativas, respondió en la nota con Radio La Red (AM 910): “Son cosas que escuchamos y decimos que no puede ser que se estén diciendo estas cosas... Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso”. El colaborador de Scaloni concluyó que “hubo un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo. Lo otro no suma”.

Cuáles son las teorías conspirativas sobre la Selección Argentina vs. España en el Mundial 2026

Los comentarios en las redes sociales indican que hubo una campaña "anti Argentina", fundamentalmente desde Europa, luego de que instalaran que "la FIFA de Gianni Infantino le regaló el Mundial de Qatar 2022" por la presencia de Messi, con penales cobrados que según ellos no fueron faltas. La envidia y el resentimiento por los cuatro títulos de la "Scaloneta" en apenas tres años hicieron el resto.

Más tarde, antes de la final ante España, se viralizó el video de la arenga de "Leo" como desganado, pidiéndoles a sus compañeros "olvidarse de todo" y enfocarse sólo en jugar antes del partido. Nunca alguien aclaró a qué se refirió el astro rosarino con ese inusual "olvídense de todo"...

Pero no quedó todo allí, ya que algunos periodistas fueron más allá. Dijeron que, como Infantino necesitaba el voto que hasta el momento no tenía de la UEFA (Europa) para asegurar la reelección como presidente de la FIFA, le bajó línea a Claudio "Chiqui" Tapia (su amigo y mandamás de la AFA) para darle el título a España. Para colmo, el presidente de la UEFA (Aleksander Čeferin) es esloveno al igual que el árbitro de la final, Slavko Vincic. Curiosamente, este juez también había dirigido en el único cotejo en el que la "Scaloneta" había perdido anteriormente en las Copas del Mundo, ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

A cambio de la supuesta "entrega" de la final, la FIFA le perdonaría a Argentina la dura pena que iban a aplicarle por la bandera de las Islas Malvinas expuesta ante Inglaterra en la semifinal, situación que está prohibida por el reglamento de la FIFA y que suele ser castigada con duras sanciones por tratarse de "expresiones políticas". Por supuesto, se trata simplemente de trascendidos mediáticos y de redes sociales, sin ningún tipo de fundamento ni voces oficiales al respecto.