Amazon recorta puestos de trabajo en su grupo de inteligencia artificial general

Imagen de archivo de cajas de Amazon desplazándose por una cinta transportadora en el centro logístico de Amazon en Robbinsville, Nueva Jersey (EEUU).

Por Greg ​Bensinger

SAN FRANCISCO, EEUU. 22 jul (Reuters) - Amazon recortó el miércoles puestos de ‌trabajo en ‌su grupo de inteligencia artificial general, lo que supone la última de una serie de reducciones de menor envergadura en toda la empresa desde que se ​llevara a ⁠cabo una mucho mayor en ‌enero.

La inteligencia artificial general ⁠es un sistema hipotético ⁠de IA que supera la inteligencia humana y es capaz de aprender, ⁠desarrollarse y funcionar de ​forma autónoma.

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Muchas de las ‌principales empresas de ‌IA están trabajando en el desarrollo ⁠de sistemas similares, con la esperanza de implementarlos para resolver problemas complejos.

"Llevamos varios años ​creando ‌grandes modelos de IA, y sigue siendo una de las cosas más importantes en las que estamos trabajando", declaró ⁠un portavoz de Amazon tras una consulta de Reuters.

"Estamos centrando nuestros esfuerzos en las iniciativas que más importan a los clientes, para poder avanzar más rápido en lo ‌que realmente cuenta. Ese enfoque implica tomar algunas decisiones difíciles, incluida la eliminación de algunos puestos de trabajo en determinadas áreas de ‌nuestra organización de IA general", indicó.

No se pudo saber de inmediato cuántas ‌personas se ⁠vieron afectadas el miércoles. Amazon suprimió 16.000 puestos ​de trabajo en toda la empresa en enero.

(Reportaje de Greg Bensinger; editado en español por Juana Casas )