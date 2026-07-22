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Francia registró 5.764 muertes en exceso durante olas de calor de junio y julio: agencia de salud

22 de julio, 2026 | 11.53

Francia registró 5.764 muertes en exceso ‌entre ‌el 17 de junio y el 2 de julio, cuando el país se vio afectado por olas de ​calor, informó ⁠este miércoles la ‌agencia nacional de ⁠salud.

La ministra ⁠de Salud, Stephanie Rist, había estimado inicialmente a finales ⁠de junio que ​el número de ‌muertes en ‌exceso ascendía a 2.025.

• ⁠La cifra, que incluye todas las muertes independientemente de su ​causa, ‌representa un exceso de mortalidad del 36% durante ese periodo, según la ⁠agencia.

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• Más de la mitad de las muertes en exceso se registraron entre el 25 y el 27 de junio.

• ‌Las muertes de personas de 75 años o más representaron unos dos tercios del exceso ‌de mortalidad.

• El recuento sigue siendo preliminar y ‌los datos ⁠definitivos estarán disponibles a finales del ​verano boreal.

Con información de Reuters

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