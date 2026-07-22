Francia registró 5.764 muertes en exceso durante olas de calor de junio y julio: agencia de salud

Francia registró 5.764 muertes en exceso entre el 17 de junio y el 2 de julio, cuando el país se vio afectado por olas de calor, informó este miércoles la agencia nacional de salud.
La ministra de Salud, Stephanie Rist, había estimado inicialmente a finales de junio que el número de muertes en exceso ascendía a 2.025.
• La cifra, que incluye todas las muertes independientemente de su causa, representa un exceso de mortalidad del 36% durante ese periodo, según la agencia.
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• Más de la mitad de las muertes en exceso se registraron entre el 25 y el 27 de junio.
• Las muertes de personas de 75 años o más representaron unos dos tercios del exceso de mortalidad.
• El recuento sigue siendo preliminar y los datos definitivos estarán disponibles a finales del verano boreal.
Con información de Reuters