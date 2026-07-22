Francia registró 5.764 muertes en exceso durante olas de calor de junio y julio: agencia de salud

Imagen de archivo de varias personas resguardándose bajo un paraguas en una calle de Montmartre durante una ola de calor en París, Francia.

Francia registró 5.764 muertes en exceso ‌entre ‌el 17 de junio y el 2 de julio, cuando el país se vio afectado por olas de ​calor, informó ⁠este miércoles la ‌agencia nacional de ⁠salud.

La ministra ⁠de Salud, Stephanie Rist, había estimado inicialmente a finales ⁠de junio que ​el número de ‌muertes en ‌exceso ascendía a 2.025.

• ⁠La cifra, que incluye todas las muertes independientemente de su ​causa, ‌representa un exceso de mortalidad del 36% durante ese periodo, según la ⁠agencia.

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• Más de la mitad de las muertes en exceso se registraron entre el 25 y el 27 de junio.

• ‌Las muertes de personas de 75 años o más representaron unos dos tercios del exceso ‌de mortalidad.

• El recuento sigue siendo preliminar y ‌los datos ⁠definitivos estarán disponibles a finales del ​verano boreal.

Con información de Reuters