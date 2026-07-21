Alerta en el Gobierno por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei y Malvinas: "Uno solo"

Alerta en el Gobierno por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei y Malvinas.

Viviana Canosa volvió a cuestionar a Javier Milei por su postura frente a la cuestión Malvinas y apuntó contra el Presidente durante su programa en Carnaval Stream. La conductora también celebró la bandera que los jugadores de la Selección Argentina mostraron tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026 y destacó el impacto que tuvo el gesto.

Durante su programa, Canosa hizo referencia a la postura de Milei respecto de figuras políticas internacionales como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y lanzó una dura acusación contra el mandatario argentino. "¿Conocés algún argentino que admire y ame a Margaret Thatcher o a Reagan?", preguntó la conductora. Y luego apuntó directamente contra el Presidente: "Es uno solo, el antipatria más grande que tenemos en este país y ya está".

La conductora también destacó la acción de los jugadores de la Selección Argentina y la repercusión que tuvo la bandera vinculada con Malvinas que exhibieron tras la victoria. "Imaginate lo que hicieron los pibes con la bandera. Olvidate, ahí ya ganamos el Mundial", afirmó Canosa.

Además, planteó que la bandera debería formar parte del patrimonio histórico vinculado con la causa Malvinas: "Tiene que ir al Museo de Malvinas ese trapo".

Alerta en el Gobierno por lo que contó Viviana Canosa sobre Milei y Malvinas.

La propuesta de Jorge Rial sobre la bandera

Durante la conversación, Jorge Rial intervino y contó que había consultado sobre el destino que podría tener la bandera utilizada por los jugadores. "Yo ya estuve averiguando. No sé si ahí, pero va a quedar en la AFA", afirmó el periodista. Además, anticipó que había pensado algunas propuestas para que el objeto tenga un destino que permita difundir la historia relacionada con Malvinas. "Yo tiré un par de ideas de cosas para hacer con eso. Que se conozca toda la historia, tan lindo va a ser eso", agregó Rial.