Ortelli reveló en vivo la mayor preocupación de Milei después del Mundial: "Hay dudas"

Ortelli reveló en vivo la mayor preocupación de Milei después del Mundial.

El gobierno de Javier Milei enfrentaría dificultades para reunir los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). De acuerdo con el periodista Ignacio Ortelli, la Casa Rosada ya asume que no cuenta con los números suficientes y analiza una alternativa para modificar el calendario electoral.

Durante un análisis sobre la situación parlamentaria en Radio Rivadavia, Ortelli aseguró que la administración libertaria mantiene conversaciones con distintos gobernadores para alcanzar un acuerdo político, aunque también enfrenta dudas dentro del PRO respecto del proyecto.

Según explicó el periodista, la prioridad del oficialismo dejó de ser la eliminación definitiva de las primarias y pasó a ser su suspensión por única vez. "También está el capítulo central con que el Gobierno insiste con eliminar las PASO. Están trabajando en un acuerdo con los gobernadores, pero hay dudas también en el PRO. Atención con ese capítulo", afirmó Ortelli.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo ya modificó su estrategia legislativa al reconocer que no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la eliminación total del sistema. "El Gobierno ya sabe que no tiene los números para eliminar las PASO y apunta a suspenderlas", aseguró.

Ortelli reveló en vivo la mayor preocupación de Milei después del Mundial.

La propuesta para las elecciones de 2027

De acuerdo con Ortelli, la intención de la Casa Rosada es que la suspensión alcance únicamente al próximo proceso electoral. "Apunta a suspenderlas por única vez el año próximo y que se vaya a votar solamente tres veces en el peor de los casos en algunos lugares, como la Ciudad de Buenos Aires", explicó.