Los niveles del Danubio alcanzan su mínimo en 30 años, lo que dificulta la agricultura y la navegación

Ganado descansa sobre dunas de arena visibles tras el descenso considerable del nivel del río Danubio, cerca de Calarasi, Rumania

​Los niveles de agua del río Danubio en Rumanía descendieron durante el fin de ‌semana hasta su ‌nivel más bajo desde 1996, lo que ha obligado a imponer restricciones de riego a los agricultores y ha afectado parcialmente al transporte fluvial y al turismo a lo largo de sus orillas.

Las vías navegables de toda ​Europa se han ⁠visto afectadas este año por prolongadas olas ‌de calor y sequía, y se ⁠preveía que la temperatura ⁠máxima media en Europa occidental el lunes fuera de 26,2 grados centígrados, 2,7 grados por encima ⁠de la máxima habitual para un 20 ​de julio, según muestra el ‌Monitor Climático de Reuters.

La ‌agencia estatal rumana de gestión del agua indicó ⁠que el caudal en el punto de entrada rumano del segundo río más largo de Europa era de 1.700 metros cúbicos ​de agua ‌por segundo el domingo, frente a un promedio en julio de 4.700 metros cúbicos por segundo.

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Las imágenes de Reuters mostraban largos tramos de arena al descubierto ⁠en las orillas cercanas a la frontera con la vecina Bulgaria, con varios servicios de transbordador suspendidos y barcazas de cereales inactivas.

Rumanía es uno de los mayores vendedores de cereales de la Unión Europea y un exportador activo.

Las autoridades habían ‌restringido el acceso de los agricultores al agua para el riego de los cultivos en el sureste de Rumanía y controlaban los embalses para garantizar los niveles mínimos necesarios para la refrigeración ‌de los dos reactores de la empresa estatal de energía nuclear Nuclearelectrica.

Se preveía que los niveles ‌del Danubio aumentaran ⁠gradualmente a partir del lunes gracias a las fuertes lluvias registradas en ​varios condados, según informó la agencia de gestión del agua.

Con información de Reuters