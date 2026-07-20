Milei decretará feriado nacional el día que la Selección celebre en el país

El presidente, Javier Milei, resolvió decretar un feriado nacional en todo el país tras el subcampeonato obtenido por Argentina en el Mundial 2026, aunque evitó confirmar la fecha exacta y lo dejó librado al día en que la Selección decida realizar el festejo.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional", posteó Milei al respecto en su cuenta de X (ex Twitter).

De este modo, el mandatario anticipó que habrá feriado, pero no confirmó todavía el día exacto. Según dijeron a El Destape fuentes de la AFA, la Selección tiene previsto regresar al país este mismo lunes. Sin embargo, las fuentes agregaron que se dirigirán directamente al predio de la AFA en Ezeiza, por lo que podrían elegir otro día para realizar los festejos con la gente.

Por su parte, fuentes de Casa Rosada precisaron que el vuelo de la Selección partirá a las 6 de la mañana de Buenos Aires (5 de la mañana de Nueva York) y que, tras 11 horas de viaje, llegará a Buenos Aires alrededor de las 17 horas del lunes.

En este contexto, las fuentes oficiales añadieron que efectivamente el feriado tendrá lugar este lunes o martes, y que en las próximas horas podría haber más novedades al respecto. También aclararon que lo que Milei decretará será un feriado nacional y no un día no laborable (que sería optativo para el sector privado). Así, también se descarta un mero asueto para la administración pública, otra de las posibilidades que el Gobierno había barajado en la previa.

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